Von geringen Ausnahmen abgesehen, gingen die deutschen Heilbäder aus dem zweiten Weltkrieg, da sie zumeist als Lazarettstädte überrollt wurden, ohne erhebliche Verluste hervor. Sie wurden zwar nachher, weil sie verschont und heil geblieben waren, von der Besatzung begeistert als große und kleine Hauptquartiere benutzt, was sie auch nicht „zerstörte“, aber in einem Maße abnutzte, wie man es bisher noch nicht erlebt hatte. Häufig waren die Kurhäuser und Hotels leer, wenn sie ihrer alten Bestimmung zurückgegeben wurden.

Bis zur Währungsreform war wenig zu machen, in diesen Jahren waren auch die Bäder, ob groß oder klein, fast durchweg noch nicht wieder in Gang gesetzt. Nur einzelne brachten einen kleinen Betrieb zustande, der sich aus der näheren Umgebung speisen ließ. Mit einem diesem Gewerbe eigentümlichen Eifer und unverbrauchter Kraft ging das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, dessen Angehörige den Fremdenverkehr und das Bäderwesen stützen, nach der Währungsreform daran, die leeren Betriebe wieder arbeitsfähig zu machen. Die Modernisierung der erhalten gebliebenen Häuser schien fast unlösbar. In den Städten konnten die Kollegen, die vordem minder glücklich erschienen waren, vollkommen neu aufbauen und alle Erfahrungen einbeziehen. In den Bädern mußten die zunächst verschonten „Gewinner des Krieges“ das erhalten Gebliebene mit viel mehr Kosten und schweren Mühen einer Kompromißlösung zuführen, weil sie nicht „neu aufbauen“ konnten.

Das alte vertraute Bild der deutschen Bäder war erhalten geblieben, aber nur äußerlich. Die deutschen Urlaubsreisenden, die nicht unbedingt in ein Heilbad gehen mußten, brausten mit ihrer aufgestauten Reisesehnsucht am deutschen Heilbad vorbei ins Ausland entweder im Auto oder im modernsten Reisebus oder in prachtvollen neuen Zügen. Nur wer es ernst nahm mit dem, was ihm der Arzt verordnet, der ging auch jetzt wieder ins Bad.

Sicherer Gast der Heilbäder wurde mehr als früher der von den großen Versicherungsträgern zu Kur verschickte Gast, der vor dem Kriege in erheblich geringerem Umfang vorhanden gewesen war. Mit der Regelmäßigkeit, mit der diese Gäste kamen und gingen, zahlten und ihre Kur machten, war den Bädern eine wichtige materielle Grundlage gegeben, die sie früher bei schwankenden Konjunkturen und auch wechselnder Publikumsbeliebtheit nie gehabt hatten. Die Kurverwaltungen und Gemeinden nahmen einstweilen, mit dem Hintergedanken, später Korrekturen vorzunehmen, die Änderung ihres Gesichtes in Kauf.

Tatsächlich beweist eine Reise durch die wichtigsten Heilbäder, daß im beginnenden Frühjahr des zehnten Nachkriegsjahres alle wieder bereit sind, die Gäste, Patienten oder Erholungssuchende, zu empfangen.

Es gibt Heilbäder, die „für alle da sind“. Ihr Anteil an Sozialkurgästen überwiegt, und es gibt andere, bei denen die Indikation des Bades eine so erhebliche Überweisung von Versicherungskurgästen gar nicht auslöst, so daß der Charakter des alten Bades in großem Umfang gewahrt blieb. Es gibt aber auch Bäder die alles in einer solchen Harmonie zu lösen verstanden, daß weder die einen noch die anderen bei ihrem Badebesuch empfinden, der versicherten oder der frei zahlenden Kategorie anzugehören.