R. St., Bonn, im März

Der Regierungsentwurf des Personalvertretungsgesetzes wurde vom Bundestag in den Ausschußberatungen stark geändert. Die Mehrheit des zur Behandlung der Materie eingesetzten Unterausschusses, der aus Mitgliedern des Arbeits- und des Beamtenrechtsausschusses besteht, formte den Gesetzentwurf im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes um. Sie wollte das nach 1945 geschaffene Länderrecht soweit als möglich berücksichtigen. Sie drängte darauf, daß die Betriebsräte ihre Befugnisse, die sie seit 1945 ausüben, nach Tunlichkeit weiter behalten sollen. Die Mehrheit des Ausschusses, die sich aus Vertretern des linken CDU-Flügels und der SPD zusammensetzte, ließ sich von arbeitsrechtlichen Erwägungen leiten. Der Regierungsentwurf (und seiner Konzeption schloß sich die Minderheit des Ausschusses an) steht auf einer anderen Grundlage. Er geht mit Recht von dem grundsätzlichen Unterschied in den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft einerseits und im öffentlichen Dienst andererseits aus. Die Kontrolle, die dort in der Wirtschaft seitens des Personals gefordert wurde, wird im öffentlich-rechtlichen Bereich durch das Parlament ausgeübt. Die Gefährdung des Arbeitsplatzes durch wirtschaftliche Fehlentscheidungen, der man in der Privatwirtschaft durch die Mitwirkung der Arbeitnehmer bei wichtigen Entscheidungen vorzubeugen sucht, kommt für die öffentliche Verwaltung nicht in Betracht. Vor allem aber geht es im öffentlichen Dienst um hoheitliche Maßnahmen. Hier ist eine Teilung der Verantwortung zwischen Bundes- und Länderministern und den Personalvertretungen nicht möglich. Die parlamentarische Verantwortlichkeit des Ministers darf nicht durch die Einbeziehung der Personalräte in die Verantwortung geschmälert werden.

Gerade das aber wäre eine der Folgen des vorläufig so wesentlich veränderten Gesetzentwurfs. Nach der Regierungsvorlage ist der Personalrat in wichtigen, die Beamten betreffenden Personalangelegenheiten zu hören. Nach der Ausschußfassung soll er mitwirken, und zwar bei Einstellung, Anstellung und Beförderung, Versetzung und Abordnung zu einer anderen Dienststelle, bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand, bei Anträgen auf Hinausschiebung der Altersgrenze, bei Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Widerruf und in einer Reihe ähnlicher Fälle. Die Mitwirkung des Personalrats in diesen Angelegenheiten widerspricht dem traditionellen Begriff des Beamtentums. Hoffen wir, daß das Plenum des Bundestages, in dem sich ja die etwas einseitige Zusammensetzung des Ausschusses nicht spiegelt, in diesen wie auch in anderen Punkten den Entwurf korrigiert.

Da ist die Frage der sogenannten Gruppenentscheidung. Nach dem Regierungsentwurf sollten zwar die gemeinsamen Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter von der Personalvertretung gemeinsam beraten und beschlossen werden. Bei Angelegenheiten aber, die lediglich die Angehörigen einer Gruppe betreffen, sollten nur deren Vertreter zur Beschlußfassung berufen sein. Damit sollte der Majorisierung einer Minderheit, wie sie sich in den großen Betrieben (Bahn, Post, Schiffahrtsverwaltung) angesichts der Überzahl der Arbeiter gegenüber den Beamten, aber auch den Angestellten leicht ergeben könnte, vorgebeugt werden. Die Angehörigen der Gruppen stehen unter verschiedenem Recht, und sie sind, wie die Minderheit des Ausschusses richtig hervorhob, in den Betriebsverwaltungen meistens unter sehr verschiedenen Voraussetzungen tätig. Die Mehrheit des Ausschusses ging über diese Bedenken hinweg. Sie beschloß, alle Angelegenheiten, auch die besonderen Gruppenangelegenheiten, nur gemeinsam behandeln zu lassen. Allerdings sollen die Vertreter einer Gruppe ein Vetorecht haben, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die lediglich die Angehörigen dieser Gruppe betreffen.

Die Einschaltung der Gewerkschaften war im Regierungsentwurf nur in engen Grenzen vorgesehen. Nur von Fall zu Fall sollte der Personalrat die Teilnahme je eines Beauftragten der unter seinen Mitgliedern vertretenen Gewerkschaften beschließen können. Sie sollten nur eine beratende Stimme haben. Die Mehrheit des Ausschusses hielt sich auch hier an das Betriebsverfassungsgesetz. Sie gibt einem Viertel der Mitglieder des Personalrates das Recht, diesen zur Hinzuziehung der Gewerkschaftsvertreter zu zwingen. Gegenüber dem Regierungsentwurf erfolgt also eine nicht unbeachtliche Gewichtsverschiebung zugunsten der Gewerkschaften in den Personalräten. Das entspricht nicht den besonderen Verhältnissen im öffentlichen Dienst, und wir erwarten, daß der Bundestag in der 2. und 3. Lesung auch diesen Vorschlag des Ausschusses gründlich revidieren wird.

Es entspricht der skizzierten Grundeinstellung der Ausschußmehrheit, daß sie sich auch in der Frage der gerichtlichen Zuständigkeit bei Streitigkeiten aus dem Personalvertretungsgesetz im Gegensatz zur Regierungsvorlage für die Arbeitsgerichte und nicht für die Verwaltungsgerichte ausspricht. Dadurch wird die Tatsache vernachlässigt, daß das Personalvertretungsgesetz ein Teil des öffentlichen Dienstrechtes ist und daß auf den hoheitsrechtlich geordneten Aufbau der Verwaltungen Bedacht genommen werden muß.