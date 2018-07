Als Sie sich auf den Weg machten, um Ihre Haushaltbesorgungen zu erledigen, waren Sie sicherlich bester Stimmung. Denn als erfahrene Hausfrau steuerten Sie sehr zielbewußt auf das Notwendige und Unumgängliche. Sie wußten genau: niemand könnte diese Einkäufe sinnvoller und sparsamer erledigen als Sie selbst. Und das Haushaltsgeld ist kostbar.

Wahrscheinlich hat Ihr Unternehmungsgeist, Ihr hausfraulicher Elan schon gleich beim Kolonialwarenhändler einen heftigen Stoß erlitten. Denn sicherlich ist Ihnen bereits da – wie oft eigentlich in Ihrem sorgenreichen Hausfrauendasein? – sehr unangenhm aufgefallen, daß das Sauerkraut statt 45 jetzt 75 Pfennige kostete; und daß der Honig ebenfalls um etliche Groschen geklettert ist. Der Besuch beim Schlachter – ohne Fleisch und Fett kann man nun einmal keinem rechten Haushalt führen – hat Ihre Laune kaum verbessert; und als Sie schließlich aus dem Grünkramladen kamen, war Ihr Stimmungsbarometer unter den Nullpunkt gesunken, weil die Preise für den Kohl, die Mohrrüben und die Gemüsekonserven auch um einiges angestiegen sind.

Mit diesen vormittäglichen Hausfrauenerlebnissen war das Thema für das eheliche Abendgespräch gegeben. Allgemeine Richtung: „Mit meinem Haushaltsgeld kann ich nicht mehr wirtschaften ...“

Nur in Märchenbüchern gibt es den Ehemann, der solch bewegte und aufregende Klage nicht erst einmal abbremst, bevor er sich auf Einzelheiten einläßt. Wenn er Glück hat, kann er sich dabei sogar mit dem Hinweis auf eine schlichte Zeitungsnotiz beschränken. Da steht dann schwarz auf weiß: „Nach einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes ist im letzten Jahre der Preisindex für die Lebenshaltung mit knapp 3 v. H. nur unbedeutend gestiegen.“

Natürlich fühlen Sie sich von diesem Argument wie vor den Kopf geschlagen. Ihre Argumente sind die Abrechnungen des Kolonialwaren- und des Gemüsehändlers von heute morgen. An ihnen gemessen scheinen die Zahlen der Statistiker graue Theorie: „mit einer Statistik kann man schließlich alles beweisen“. Das haben Sie schon irgendwogelesen; und was diesen Punkt betrifft, wird Ihnen Ihr Gatte zum mindesten im stillen zustimmen, wenn er gerade an seinen Ärger mit den Statistiken der Steuerbehörden denkt. Doch der steht auf einem anderen Blatt. Bleiben wir also beim Preisindex für die Lebenshaltung, den das Statistische Bundesamt errechnet.

Beim Bundesstatistischen Amt werden eine Unzahl von Statistiken, Indices – und wie die verwirrenden Zahlentabellen sonst heißen mögen – errechnet. Und Sie mögen es glauben oder nicht: ohne diese strohtrockene, nur scheinbar seelenlose Arbeit wäre ein modernes Staatswesen, wäre unser kompliziertes Wirtschaftsgefüge weder zu übersehen noch gar zu führen. Die Meister der Logarithmentafel und des Rechenschiebers halten in der Abgeschiedenheit ihrer Studierstuben dennoch ihre Hand am Pulsschlag des realen Lebens; aber sie wissen auch, daß keine ihrer Arbeiten so heftigem Mißtrauen, so vielzüngiger Kritik ausgesetzt ist wie der von ihnen errechnete „Preisindex für die Lebenshaltung“, den sie allmonatlich mit (zugegebenermaßen) aufreizender Gelassenheit bekanntgeben. Was Skepsis und Kritik herausfordert, wissen Sie selbst: der Widerspruch zwischen der ominösen Zahl, in der das Amt die stattgefundene Veränderung der Lebenshaltungskosten fixiert, und zwischen Ihren traurigen jüngsten Einkaufserfahrungen. Aber es lehnt sich, das Prinzip kennenzulernen, nach dem die Theoretiker der Statistik ihre Berechnungen aufstellen. Und da sie gründlicher arbeiten als wir, werden wir uns einige Korrekturen unserer hausfraulichen Ansichten ja doch wohl gefallen lassen müssen.

Die Methode der Errechnung des Preisindex für die Lebenshaltung ist vom Zweck eben dieses mit so viel Skepsis betrachteten Index bestimmt: er soll darstellen, welche Auswirkungen alle möglichen Preisveränderungen auf die Haushalte von Arbeitern, Angestellten, Handwerkern, Beamten und Rentenempfängern bewirken. Das Bundesstatistische Amt hätte bei der Indexerrechnung allzusehr die rauhe Wirklichkeit außer acht gelassen, wenn es versucht haben würde, als Repräsentanten für die sehr unterschiedlichen Haushaltungen in Westdeutschland so etwas wie einen „Durchschnittshaushalt“ zu konstruieren. Deshalb haben die Statistiker, um der Wirklichkeit näherzukommen, für drei verschiedene Verbrauchergruppen Indices aufgestellt: