Die Bundesrepublik stand 1954 mit 880 000 exportierten Rundfunkgeräten an der Spitze aller Staaten der Welt. Dieses ebenso erstaunliche wie erfreuliche Ergebnis wäre ohne die überzeugende Qualität unserer Radiogeräte niemals erreichbar gewesen, zumal die Konkurrenz in unserem Hauptabsatzgebiet Europa scharf genug ist. Zwei Eigenschaften bilden vor allem die Überlegenheit des deutschen Empfängers: die überragende Klanggüte und seine UKW-Empfangsleistung. Man darf – etwas überspitzt vielleicht – sagen: „Ohne UKW-Rundfunk in Deutschland mit seinem unübertroffenem Klangbild kein Exportrekord!“

UKW ist uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen. Nach 1949 hat sich neben der Industrie vor allem die „Zentraltechnik“ des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg unter der Leitung von Professor Dr. Werner Nestel um die Entwicklung des neuen Wellenbereiches und seiner Technik bemüht. Man erarbeitete grundlegende technische Standards und gab vor allem der deutschen Delegation auf der Stockholmer UKW-Konferenz 1952 so beweiskräftiges Material an Hand, daß sie mit ausreichenden Frequenzen für den UKW- und Fernseh-Rundfunk zurückkehrte. Darüber hinaus haben die etwa einhundert Ingenieure der „Zentraltechnik“ grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der Magnettontechnik (mit wichtigen Ausstrahlungen auf das Gebiet der Schallplattenqualität), der Verstärker- und Mikrofonkonstruktion sowie der allgemeinen Studiotechnik erledigt.

Es berührt daher eigenartig, daß im Zuge der Aufteilung des NWDR in eine westdeutsche und eine norddeutsche Hälfte nun der Vertrag über die Fortführung gemeinsamer Aufgaben der beiden neuen Rundfunkanstalten nur vage Andeutungen über das Weiterbestehen der „Zentraltechnik“ enthält. War dieses für den Nichttechniker schwer überschaubare Gebiet den Juristen – oder den Politikern – zu abseitig?

Für die geschilderte Forschung und Entwicklung wendete der NWDR bisher 1,1 v. H. der Bruttoeinnahmen auf = 1,5 Mill. DM im letzten Jahr. Das ist wahrhaftig nicht zuviel, verglichen mit den Ergebnissen und den Beträgen, die anderwärts, vor allem im Ausland, für derartige Zwecke bereitstehen. K. T.