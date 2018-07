—P schaft der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat von Prof. Dr. Duden ein Gutachten zur Begründung des Anspruchs der Reichsbankanteilseigner auf Umtausch ihrer Anteile im Verhältnis l : l in Bundesbankaktien zuzüglich 5 v. H. Zinsen eingeholt. Prof. Duden versucht in dergleichen "Weise, wie dies schon vorher Prof. Dr. Coing, aber auch der Ministerialrat im Bundeswirtschaftsministerium Dr. Hans Henckel unternommen haben, eine Brücke zwischen der alten Reichsbank und dem neuen Zentralbanksystem zu schlagen. Dabei kommt Prof. Duden nicht minder wie seine Vorgänger zu sehr gekünstelten Deduktionen, die der Laie nicht versteht und denen der Jurist nicht zu folgen vermag .

Das ist weiter nicht erstaunlich; denn es gibt in der Realität keine solche Brücke. Die Reichsbank ist bei Kriegsende untergegangen. Was übrigblieb, sind viele Verpflichtungen und eine Reihe von Vermögensteilen. Wie der Status in Wirklichkeit aussieht, weiß heute noch niemand zu sagen, weil der Reichsbanktreuhänder noch keine Liquidatipnseröffmmgsbilanz vorgelegt hat. Von dem traurigen Schicksal der Reichsbank wurden nicht nur das Unternehmen, sondern auch ihre Anteilseigner betroffen. Dieses Schicksal aber ist nicht schwerer wie das in einer Unzahl anderer Fälle, in denen bei Kriegsende Deutsche ihre Vermögen verloren, von Haus und Hof vertrieben, in Gewahrsam genommen wurden, in Gefangenschaft gerieten oder was onst an schweren Schicksalen den einzelnen geroffen haben mag.

Mit der Bank deutscher Länder wurde eine wollig neue Notenbank, und zwar auf Grund dliierter Gesetze, geschaffen, wobei praktisch auf :inem weißen Blatt Papier neu angefangen wurde. Das Notenprivileg, das dem Zentralbanksystem uerkannt wurde, ist ebenfalls durch einen Gesetztbungsakt der Alliierten geschaffen worden, achdem das alte Notenprivileg der Reichsbank ait dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches < loschen war. Es mag hierin ein Unrecht gegenüber n alten Reichsbankanteilseignern liegen, das sich ;doch in keiner Weise von dem Unrecht unteriieidet, das vielen anderen Deutschen widerfahren ;. Es ist genau so wie dieses als eine individuell zu igende Folge des Krieges zu werten. Auf seine seitigung und Milderung besteht kein Anspruch, r vor einem deutschen Gericht geltend gemacht erden kann.

Trotzdem kann man sehr wohl die Auffassung vertreten, es sei opportun, die Reichsbankanteilseigner günstiger als sonst einen Geschädigten zu behandeln. Das aber sind keine Erwägungen der Rechtsfindung, sondern solche der Zweckmäßigkeit. Eine optimale Lösung des Anteilseignerproblems zu finden, ist deshalb auch nicht Aufgabe der Gerichte, sondern die des Gesetzgebers. Er wird dabei darauf zu achten haben, daß eine Lösung gefunden wird, die die Bundesbankgesetzgebung nicht präjudiziert und damit in eine Richtung prangt, die mit den Notwendigkeiten der Wähungspohtik nicht im Einklang steht. Rlb.