Durchschnitt Getreide: Die Preisentwicklung auf den Weltgetreidemärkten neigte wahrend der Bcriditswoche wiederum zur Schwäche. Der infolge umfangreicher Lagerbestande vorhandene i9ebots > uck iubite wiederholt zu Liquidationen, denen im u! kjoMGH °nhxii eine begrenzte In- und Auslandsnachfrage gegenuber&i ipd Abgataeverstarkend wirkte neben der Meldung, Dem Wochenbericht ober die Weltrobstoffmärkte der Hamburger Kreditbank A G,dem NachfolgeInstitut der Dresdner Bank in Norddeutsdiland,entnommen. Da auf den Weltwarenmäikten zvn Zeit noch keine nachfragebelebenden Tendenzen erkennbar sind, ist nicht anzunehmen, daß vorerst der fallendö Preistrend eine Umkehr erfahren wird. Im Gegenteil: in Anbetracht der anhaltend sinkenden Preise, wodurch die Erwartung einer weiteren Rückläufigkeit bestärkt wird, ist die Käuferseite nicht bereit, sich stärker zu engagieren. Außerdem gibt die saisonale Konjunkturschwache keine Veranlassung, größere Abschlüsse zu tätigen, zumal die umfangreichen Lagerbestände in den Erzeugerländern jederzeit ein Eindecken ermöglichen. Es sind im Augenblick zwei Momente vorhanden, die das Verhalten der Madifrageseite bestimmen;a) die allgeraeme Geschäftsflaute infolge des Winters und b) keine zwingende Notwendigkeit für den Handel, Lagerbestände zum Ausgleich einer Knappheitssituation anzulegen. Das Zusammenwirken dieser beiden Faktoren ist es, das den Rohstoffmärkten zur Zeit eine besondere Schwäche verleiht. Allerdings kann trotzdem angenommen werden, daß mit einer zu erwartenden Konjunkturbelebung im Laufe des Frühjahrs und Sommers eine Ausweitung der Nachfrage und damit wieder eine Preisfestigtmg bei einigen Welthandelsgütern eintritt. Hs erscheint jedoch zweifelhaft, ob das vor Beginn des Winters herrschende Preisniveau dadurch wieder erreicht werden wird.

daß da s US LandwirtschaftsminisEerium beabsichtige, kleine Mengen Weizen, Hafer und Gerste für Futterzwecke zu ermäßigten Preisen zu verkaufen, die Bekanntgabe des neuesten US Saatenstandsberichts, wonach auch die diesjährige Getreideernte zufriedenstellend ausfallen wird.

Weizen: Der internationale Weizenrat stellt in seinem 5. Jahresbericht fest, daß 195354 im Rahmen des internationalen " Weizenabkommens insgesamt 6 128 Mill metr t Weizen geund verkauft wurden. Diese Menge entspricht etwa 58 v. H der Garantiequoten der Mitgliederländer gegenüber 99 v. H im IWA Jahr 195253, das Ende Juli 1953 auslief. Die Ursache des Weizenhandelsrückganges innerhalb des IWA in 195354 wird vom Rat damit begründet, daß Großbritannien, Schweden und Italien ( dieses Land trat erst später wieder bei) dem zweiten Abkommen nicht angehören und daß dadurch der Weizenwelthandel eine rückläufige Tendenz erfuhr.

Aluminium; Die österreichische Rohaluminiumgewinnung erreichte im vergangenen Jahr mit 57 238 t einen neuen Höchststand (1953: 49499 tr1952: 36708 t,1951: 28376 t,1937: 4404 t). Ferner wurden 1954 1641 t Umschmelzaluminium ( sekundäres Aluminium) und 21 500 t AlumiBitraihalbzeug und legierungen gewonnen. Während der österreichische Aluminiumexport einschl. Halbzeuglegierungen 1953 30 344 tbetrug, ging er 1954 auf 27 703 t(95v. H]zurück. Die wertmäßige Exportverrmgerung betrug iedoch nur 2v. H. Die wichtigsten Alummiumabnehmer Österreichs sind die westeuropäischen Industrieländer, an deren Spitze die Bundesrepublik Deutschland steht.

Kupfer: Während der Berichtswoche bestand In New York und London wiederum eine lebhafte Kupfernachfrage. Der Londoner Markt erhielt sein Gepräge durch eine sehr gute Nachfrage für westdeutsche Rechnung. Das Angebot " war infolge des Streiks der nordrhodesischen Bergarbeiter nach wie vor verhältnismä Big gering. F achkreise rechnen damit, daß sich diese Situation erst im Verlaufe des zweiten Quartals 1955 wesentlich entspannen wird Ära 3, März wurde der am 3. Januar begonnene Streik der nordrhodesisdhen Bergarbeiter beendet, nachdem die Gesellschaften sich bereit erklärt hatten, die während des Streiks entlassenen Arbeiter zu den früher geltfinden. Lohnbedingungen, wieder einzustellen. Die Gewerkschaften beabsichtigen, ihre Forderungen auf höhere Löhne im normalen Schlichtungsverfahren durchzusetzen.

Z i n n : Sowohl in New York wie auch in London war die Preisentwicklung wahrend der Berichtswoche Schwankungen unterworfen, und zwar machten sich auf diesen beiden Märkten die Preisbewegungen des Singapurer Marktes in verhältnismäßig starkem Maße bemerkbar. Gute Nachfrage für USamerikanische Rechnung verlieh dem Londoner Markt zeitweilig eine Stütze.

Wolle: Während sich auf den Märkten der Erzeugerländer infolge lebhafter Nachfrage des europäischen Kontinents, Großbritanniens und Japans eine feste Preisteadenz durchsetzte, waren die New Yorker und Londoner Notierungen durch eine Schwächeneigung gekennzeichnet. In London war der Handel in seinen Dispositionen recht vorsichtig. Gegen Wochenschluß machte sich jedoch eine Nachfragebelebung auf spätere Sichten bemerkbar. Nach Schätzungen des US amerikanischen Landwirtschaftsministeriums wird das diesjährige Wollaufkommen in den USA nicht wesentlich von dem Ergebnis des Vorjahres abweichen. Diesem unveränderten Wollaufkommen stand während der ersten drei Quartale 1354 ein um etwa 11 v, H. niedrigerer Wollverbrauch als im gleichen Zeitraum von 1953 gegenüber. Der ruckläufige Wollverbrauch wird auf eine stärkere Verarbeitung von Chemiefasern sowohl für die Damenais auch für die Herrenbekleidung zurückgeführt. Baumwolle: Der New Yorker Markt stand während der Berichtswoche im Zeichen vereinzelter Liquidationen und Sicherungsabgaben, Ein führendes Baumwollhandelshaus soll mehrere tausend Ballen in Mai Sicht verkauft haben. Die Sichten neuer Ernte dagegen fanden Beachtung, weil die Ansicht vertretei wird, daß das Regierungsproqiarnm zur Verminderung des Baumwollüberschusses in der nächsten Saison wirksamer sein wird als zur Zeit, Der Handel war nur bereit, auf ermäßijter Preisbasis geringere Abschlüsse zu tätigen — Am 28. Fbruar wurde nach, achtjähriger Unterbrechung der Baumwollterniinhandel in Karachi wieder aufgenommen. Zunächst bleib 1, der Handel auf die Mai- und Juli Sicht beschränkt. Die Abreiinung aus offenen Kontrakten wird wöchentlich, und zwar jewels am Mittwoch,durchgeführt. Die Abrechnungspreise werden am Sonnabend jeder Woche um 12 Uhr örtlicher Zeit bekanntgegeben. Falls der Sonnabend ein Feiertag ist, findet die Festsetzung der Abrechnungspreise am nächstfolgenden Markttag statt Die Preissdiwankungen je Geschäftstag dürfen über das zulässige Limit von 4 Rupien nach oben und unten nicht hinausgehen. Nach Erreichung dieses Limits wird der Handel automatisch eingestellt.