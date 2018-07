Ebensowenig, wie das Fernsehen den Hörfunk verdrängen kann, wird wahrscheinlich die (unleugbar vorhandene) Konkurrenz des Fernsehspiels das Hörspiel überflüssig machen. Aber es wird Autoren, Dramaturgen lind Regisseure des Hör spiels zu immer deutlicherer Herausprägurig eines Werkstils veranlassen können, der der optischen Hilfen nicht bedarf, weil er von Wort und Ton her dem Hörer ein ganzes "Theater" vorzustellen vermag. Gerade jetzt, wo bei der ersten Tagung der neuen, im Taunus angesiedelten Evangelischen Akademie für Rundfunk und Fernsehen Hessens Kirchenpräsident Martin Niemöller das Hörspiel als einen "entbehrlichen Teil des Programms bezeichnete, machte der NWDR Köln mit einer Hördichtung bekannt, die wegen der Großräumigkeit ihrer Phantasie dem Fernjsehen ein für allemal, verschlossen bleiben muß: dem >"Scheherazade" Märchen des Franzosen Jules Supervielle, das Friedrich Hagen mit Mut und Gelingen auf den Ton der deutschen Romantik gebracht hatte, aus deren Geist das Werk dieses poetischen Bruders von Jean Giraudoux ja auch hervorgegangen ist. So wenig die Ur Sdieherazade sich der comic strips bedienen mußte, um ihren Sultan Tausendundeine Nacht hindurch in Spannung zu halten, so wenig vermißte der Hörer von Wilhelm Semmelroths schwungvoller Inszenierung, wenn er Hermann Schomberg, dem Sultan, "Kyra Mladek, der Scheherazade, Elisabeth Flickensehildt, der Zauberin, zuhörte oder das durch die Lüfte wiehernde magische Pferd in der leitmotivisdien Musik William Keipers wiedererkannte, die Illustration durch Bild, Kostüm und Gebärde. Supervielle weiß eben, wie jeder guce Hörspielawor auch bei uns, daß Hörspiel eine "Kunst des Weglassens" ist. Fürs Fernsehspiel gilt das gleiche — rrur wissen es erst die wenigsten von denen, die sich daran versuchen.

Donnerstag, 10. März, 20 30 Uhr: Baden Baden sendet ein Beispiel amerikanischer Fernsehdiditung: William Saroyans Fernsehspiel "Das Östergeschenk" mit Lucle Mannheims Studio Debüt in der Rolle einer unausstehlichen Warenhauskundin. Donnerstag, 10. März, 20 Uhr vom NWDR oder 20 30 Ünr vom Südwestfunk: "Die Zerstörung von Slawasch" von Erich Kuby: das Schicksal einet Stadt, die sich in einem Zukunftskrieg "als neutrale Friedensinsel zu behaupten sucht und gerade dadurch dem Untergang nahekommt. 18 25 vom NWDR: Kk yiersonaten von Clementi und Dussek. Seilte — 22 20 aus Brankftftt: Ein Porträt des in London lebenden, deutsch schreibenden balgarischen Romandichters Ellas Canelti :— 23 15 vom SWF: Moderne Kammermusik von Carlos Chavez, Roger Quilter und Harris>n Kerr — 23 15 vom NWDR: Drei Kammermusikwerke von Lui§< Daliapiccola: Die "Musik für drei Klaviere" (1935), das "Divertimento" für Sopran und fünf Instrumente und die "Quattro LinAe", Freitag, 11. März, 20 Uhr aus Franktart: Der Hessische Rundfunk unternimmt jmter Leitung von Paul Sdimitz die deutsche Erstaufführung des 194344 während der schwersten Erschütterung Italiens entstandenen symphonischen Epos "Aeneas" von Francesco Malipiero, das in der Gestalt des Virgilsehen Helden sich der Kontinuität Italiens vergewissert hat. 20 00 aus München; Konzert der Wiener Philharmoniker unter Rafsel Kubelik mit Werken von Weber, Brahms und Tschaikowskij — 20 45 aus Bremen: Konzert der Berliner Philharmoniker unter Eugen Jochum niit Werken von Weber Schumann und Brahms — 22 10 vom NWDR: Erich Fried, der Obersetzer von Dylan Thomas Hörspieldichtung Unter dem Milchwald", zeichnet das Porträt des 1953 gestorbenen großen walisischen Lyrikers, — 22 30 vom SWF: Ein Hörbild nach Ilse Aichingers Roman "Die größere Hoffnung".

Sonnabend, 12. März, 21 50 Uhr aus Bremen, 2. Programm: Wer nicht die Mittelwellenprogramme mit "leichter Unterhaltung" anhören will und ein UKW Gerät hat, kann unter Bruno Walter Mahlers "Lied von der Erde" mit Kathleen Ferner und Julius Patzak in den Solopartien hören.

17 25 aus München: Edith Pidit Axenfeld spielt Chopins zwölf Etüden op. 25 — 18 15 ans Stuttgart: Hans Hotter singt Balladen von Loewe — 22 13 ans Frankfurt, 2. Progr : Gedenksendung für Alban Berg mit Einführung von Theodor W, Adorno, — 24 00 vom NWDR. 2. Programm Nord: Geistliche Musik von Samuel, Heinrich Schütz, Sweelinck und Bach — 0 10 aas Stuttgart: Die Alpensinfonie" von Richard Strauß. Sonntag, 13. März, 10 Uhr aus Stuttgart: In der Diskussion um die Todesstrafe hat sich der Funk bisher zurückgehalten. Der Beitrag des Marburger Rechtsphiiosophen Julius Ebbinghaus will zeigen, nach welchen Begriffen die Erörterung sich richten müßte.

15 56 aus München: Ein Symphoniekonzert mit der Traummusik aus Handels "Alcina", HaYdns Oboenkonzert und Mozarts siebensätzigem Divertimento in D dur, — 16 45 as Frankfurt: Dr. Heinrich Faust untersucht die Geschichte des Aberglaubens an dem "Hundertjährigen Kalender" — 20 45 aus Stuttgart: Dmitrl Schostakowitschs Suite aus der Oper "Lady Macbeth von Minsk" und l uigi Dallapiccolas "Piccolo Concerto per Muriel Couvreux" — 20 55 aus Bremen: Verdis "Maskenball" in der Aufnahme, die Fritz BuscJi leitete — 0 15 vom NWDR: Berliosz Ouvertüre zu "Benvenuto Cellini" und Max Regers Hiller Variationen, dirigiert von Fritz Busch, der heute 65 Jahre alt würde.

Montag, 14. März, 23 Uhr aus München: 1950 und 1951 komponierte Hermann Reutter Andr£ Gides von Rilke übersetzte "Rückkehr des verlorenen Sohnes" als Kammeroratorium, in dem Variationen eines Themas die Personen der Legende charakterisieren. Eugen Jochum leitet die Aufführung. 19 15 vom NW0R: Eine Analyse von Hendrik van Bergh: Der Mann auf der Straße, wie er lebt, was er denkt und was er liebt — 20 00 aas Frankfurt: Ein Hörspiel von Simon Glas nach Ricarda Huchs (neuerdings auch verfilmter) Novelle "Der Setzte Sommer" — 20 00 vom NWDR: Hans Rosbaud dirigiert ein Syraphoniekonzert mit Werken von Edward Elgar (Ceilokonzert, Solist; Pierre Fournlet), Debussy (Drei Nocturnes) und Roussel (Suite in F) — 21 00 aus Stuttgart: Ein Bericht aus den Strafakten eines heutigen Jugendrichters: "Der Fail Martin Fohl " — 22 10 vom NWDR: Alexander Koval spricht im Nachtprogramm über Herwarth Waldens Zeitschrift und Kunstsalon "Stutm".

Dienstag, 15, März: 21 00 aus München: Günther Eichs Hörspiel "Der Tiger Jussuä" in der Hamburger Aufnahme unter Kurt ReiB, — 22 20 aus