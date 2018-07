Chopins Werke kann man in zwei Gruppen einteilen: die Kompositionen größeren Formats und eine Menge kleiner und kleinster Formgebilde. Die ersteren, darunter die Polonaisen oder die Scherzi, geben, wie früher gezeigt, über den Menschen Chopin so beredten Aufschluß – die zweite, so oft mißachtete, weil mißverstandene Gattung ist es, die Chopin zu einem der wichtigsten Stilbildner macht, die das an originalen Musikerpersönlichkeiten an sich schon so reiche neunzehnte Jahrhundert hervorgebracht hat.

Frédéric Chopin: 51 Mazurken, Artur Rubinstein (Electrola FALP 255/7); 14 Walzer, Dinu Lipatti (Columbia 33 WCX 1032); Leonard Pennario (Capitol LCE 8172); 18 Nocturnes, Artur Rubinstein (Electrola FALP 210/11); 10 Nocturnes, Stefan Askenase (Dt. Grammophon-Ges. 16033/34).

Es gilt als ein typisches Merkmal der musikalischen Romantik, daß sie sich zur ungezwungeneren Äußerung ihrer Empfindungen mit Vorliebe der kleinen Form bedient – wir finden sie bei vielen Komponisten der damaligen Zeit, so auch bei Schumann, Schubert und Mendelssohn. Während Chopin nun zwar Vorbilder hatte, kompositorische und melodische, so erweiterte er – getrieben mit von seinem besonderen Verständnis für die Eigenart des Klaviers – die übernommenen Formen und Ausdrucksmittel durch zahlreiche stilistische Neuerungen. Diese ermöglichten ihm eine unbegrenzte Steigerung des Ausdrucks, ohne daß das zarte Gespinst seiner Lyrik darunter zu leiden gehabt hätte.

Schon im ersten Teil der Mazurken, die wir nun endlich in einer wundervoll differenzierten, von jeder Morbidität freien Gesamtdarstellung durch Artur Rubinstein besitzen, kommen diese Eigentümlichkeiten deutlich zum Ausdruck. Einige der kurzen, das polnische Melodiengut wie als Pforte zur Universalität benutzenden Stücke verwenden die Chromatik zur Symbolisierung einer erhöhten Spannung der seelischen Empfindungen. Dieses Mittel führt auf dem Wege selbst über so heterogene Erscheinungen wie Liszt, Mussorgsky und Wagner, schließlich bis zur orchestralen Lyrik Debussys. Der „Tristan“ holt sich sogar noch weitere und reichlichere Anregung bei Chopin, indem er dessen neuartige Akkordfolgen und die aus ihnen entwickelten Vorhalte zu einer bewußten harmonischen Sprache ausbaut, Und wer Ohren hat zu hören, den mag bei mancher Mazurka eine Ahnung überkommen, woher wohl das Mariandl im „Rosenkavalier“ das Timbre seiner elegischen Tonsprache bezogen hat.

Auch in den Walzern, diesem schillernden Tummelplatz seelischer Akrobatik, finden wir neue Stilelemente, die im späteren Verlauf des neunzehntem Jahrhunderts indessen eine so selbstverständliche Rolle angenommen haben, daß ihre Originalität heute kaum noch auffällt. Wir besitzen diese Walzer in einer von dem zu früh verstorbenen Dinu Lipatta duftig und ungemein geistvoll gespielten Gesamtausgabe, die in der expressionistischen Art ihrer Interpretation solche Zusammenhänge betont. So kann die Linie nicht verborgen bleiben, die von den chromatisch absteigenden Sekundeffekten im Es-dur-Walzer über das Finale von Berlioz Romeo und Julia hinweg geradenwegs zur Tannhäuser-Ouvertüre führt Es soll hier auch auf eine zweite, ausgezeichnete Gesamtdarstellung der Walzer durch Leonard Pennario empfohlen werden, die denjenigen Hörern gefallen wird, die eine gesunde Virtuosität als ästhetischen Eigenwert zu schätzen wissen.

Endlich zu den Nocturnes. Die ganze Reihe ist jetzt erschienen – wie die Mazurken auch von Rubinstein gespielt, über die unerreichte Meisterschaft dieses Pianisten braucht kein Wort mehr gesagt zu werden. Wir freuen uns indessen, noch auf einen anderen Chopin-Spieler hinweisen zu können, der eine Auslese aus den Nocturnes bringt: Stefan Askenase. Sein Spiel durchflutet das Zimmer mit einer Fülle schimmernden Wohlklangs. Die bestrickende Noblesse, die unaufdringliche Innigkeit seiner Interpretation sind bemerkenswert. Bei beiden Künstlern finden wir das gleiche Verständnis für die Einzigartigkeit des Chopinschen Stils. In jenem „weniger geschätzten“ H-dur-Nocturne hören wir den eben erst zwanzigjährigen Meister die Chromatik bereits in einer ganz und gar neuartigen Weise verwenden, indem er sie nicht nur dem Kolorit, der Ornamentik oder der Schaltung zwischen den Tönen dienen läßt, sondern zum integralen Bestandteil der Melodie selber erhebt. In so klar ausgeprägter Funktion finden wir dies erst wesentlich später wieder, z. B. bei César Franck und bei Max Reger. Ist es aber nicht geradezu ein „Treppenwitz der Musikgeschichte“, daß gerade die gefälligste, durch sämtliche instrumentalen Gossen gezogene „süßeste“ aller Kompositionen Chopins, das in Wirklichkeit so scheue Nocturne in Es-dur, mit seiner durch harmoniefremde Akkorde und Passagen erweiterten Tonalität den Keim zu einer Entwicklung enthält, die langsam, aber unabwendbar zur Sprengung des tonalen Systems führen mußte?

Chr.