Inhalt Seite 1 — Strahlender Gegenstand im Raum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist bezeichnend, daß wir heute nicht mehr vom Möbelstil sprechen, sondern vom Wohnstil oder Wohnkultur. Es geht nicht mehr um die formale Gestalt der Möbel- und Einrichtungsstücke allein, es geht mindestens ebensosehr um ihre Anordnung im Wohnraum. Möbelstücke, Teppich, Tapete und Vorhänge wurden Kompositionselemente im Raum.

Die Lampen haben dabei eine eigene Funktion erhalten. Sie sind gleichberechtigt neben die übrigen Form- und Zweckelemente getreten: auch sie gestalten den Raum um. Zweck des modernen Leuchtkörpers ist nicht einfach, das Sonnenlicht zu ersetzen – das versuchten die Lampen bisher –, die moderne Leuchte unterstreicht den Unterschied zwischen Tag und Nacht, sie verleugnet nicht den Ursprung ihres Lichts – so wie ihn die Kerze nicht verleugnet –, sie ist mit ihrer gesunden Form selbst strahlender Gegenstand.

Den Anstoß zur Neugestaltung der Lampen oder Leuchten gab – wie auf manchen anderen Gebieten – nach dem Kriege das avantgardistische Italien: von dort kamen die ersten Leuchten moderner Art. Sie wurden in der ganzen westlichen Welt begeistert aufgenommen. Angeregt durch das italienische Beispiel, begannen die Architekten in allen Ländern, sich um neue Lampenformen zu bemühen. Dabei geriet freilich nicht immer alles nach den strengen Gesetzen des neuen Stils. Neben krampfhaften Versuchen zur Originalität sind es oft geistlose Bemühungen, die neuen Stilprinzipien auf hergebrachte Formen aufzupfropfen. So entstand und entsteht noch neben den sauber gestalteten Leuchten modernisierter Kitsch.

Die Vielfalt der Formen stilechter Leuchten ist auf den ersten Blick so verwirrend, daß man meint, es gäbe gar kein Prinzip und schon gar nicht vermutet, daß alle diese Formen auf einer Stillinie liegen.

Die Italiener erkannten als erste, welche Eleganz geometrischen Figuren innewohnt. Sie fanden, daß die Leuchte selbst, in Anbetracht der ätherischen Natur des Lichtes nicht protzig und gewichtig, sondern leicht gestaltet sein müsse. So kamen sie zu den geometrischen Figuren, den Hyperbeln und Parabeln, dem Kegel- und Pyramidenstumpf. Die fortschrittlichen Architekten fanden dann rasch, daß die Grenzen der neuen Gestaltungsweise nicht in der klassischen Geometrie liegen, sondern daß auch in komplexen mathematischen Funktionen – bisher allenfalls von Technikern benutzt – ins Gegenständliche, Körperliche übersetzt, Eleganz und Schönheit liegt.

Tischlampen sowohl wie Stehlampen modernen Stils sind oft aus dünnen, geraden oder gebogenen Metallrohren angefertigt. Wenn die Leuchte gut gestaltet ist, wirkt sie leicht und schwerelos. Das dünne Metallrohr erscheint im Vergleich zu seiner Länge nicht als Körper, sondern als Linie. Die Linie aber ist reinste mathematische Form, man kann sie liegen, dann wird daraus die Funktion, man kann sie senkrecht oder im Winkel in den Raum aufsteigen lassen und so entweder kontinuierliche oder betont winkelige Übergänge vom Boden oder der Tischplatte aus bis zum Lampenkörper selbst schaffen.

Das Licht wird bei der modernen Leuchte grundsätzlich in die Konstruktion einbezogen. Die Erzeugung scharfer Schatten mit Hilfe geometrischer Figuren ist dabei ebenso erlaubt wie die kontinuierlichen Übergänge von Licht zu Schatten, die dem Leuchtkörper selbst etwas nebelhaft Weiches geben.