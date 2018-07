Inhalt Seite 1 — Wo werden wir wohnen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

th., Bonn

Gründlich, wie die Deutschen häufig eben sind, beginnen sie gewöhnlich die Vorbereitung für eine Reise damit, „Unterlagen“ im Reisebüro zu besorgen. Mit einem Packen Prospekte sitzt aufatmend der Anwärter auf Reiseglück zu Hause und „plant“. Ist ihm endlich die Wahl des Reiseziels gelungen, dann tut sich die große Frage auf: wie und wo wird man wohnen: im Hotel, in der Pension, im besseren Gasthof oder in einer guten Privatpension?

Da ist zunächst das Hotel. Es nützt dem Reisenden nicht viel, wenn man ihm erzählt, daß das Hotelwesen in Deutschland den Vorkriegsstand fast wieder erreicht, ja manchenorts schon überschritten hat. Er möchte, besonders wenn er plant und es sich leisten kann, wissen, was er von einem Hotel erwarten kann.

Ein Hotel muß heute mindestens fließendes warmes Wasser bieten, dazu mindestens eine Telephonverbindung zum Empfang oder Portier oder zum Etagenkellner, es muß mindestens drei Lichtquellen bieten, eine fürs Zimmer allgemein, eine am Waschtisch und eine am Bett zum Lesen.

Zur Ausstattung eines Hotelzimmers gehört mindestens eine Steckdose für den elektrischen Rasierapparat. Hier kann der Gast auch mit Wissen und Billigung des Hauses das von ihm entliehene Plätteisen anschließen oder einen Föhn oder einen kleinen mitgebrachten Tauchsieder. Ein gutes Hotel spricht über so etwas nicht, in einem minder guten muß man vielleicht ein Wort darüber verlieren.

Das Hotel von heute sollte doppelt verglaste Fenster haben. Das ist kein Doppelfenster, sondern eine Erfindung, die Ruhe verspricht. Das Hotel von heute hat nicht mehr die melancholisch machenden Bilder, die Buntdrucke mit Liebesidylle oder mit einem Zuviel an Landschaft. Die Zimmer sind hell und sachlich, nüchtern und sauber. 2weifellos haben die modernen Hotels einen nüchternen Zug. In ihnen wird weniger gewohnt als früher, sondern hauptsächlich geschlafen, daher können sie auf eine „gemütliche“ Ausstattung, die so leicht in falschen Pomp ausartete, sehr gut verzichten. Die Größe spielt dabei überhaupt keine Rolle, ein Hotel neuer Bauart mit 40 Betten sieht innen wie außen genau so aus, wie eines mit 200 Betten, nur das Zubehör ist eben größer und vielseitiger.

Das Hotel garni, das ab und zu durch die Prospekte spukt und viel Verwirrung anrichtet, ist einfach ein Haus, das keinen Restaurantbetrieb hat. Es liefert das Frühstück, auf das bekanntlich kein Hotel, überhaupt keine Unterkunft verzichten will. Zu dem leidigen Thema Hotelfrühstück ist hier nun zu sagen, daß es sich allmählich wohl den Wünschen der Gäste anpassen wird.