Die Bayerische Staatsbank, die jetzt den Bericht für 1954 vorlegt, hat 1954 ihr Geschäftsvolumen entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung weiter ausgedehnt, obgleich die Geschäftspolitik des Instituts nicht in erster Linie auf Expansion gerichtet war. Die Bilanzsumme belief sich am 31. Dezember 1954 auf 1,263 Mrd. DM, gegenüber 1,061 Mrd. DM Ende 1953, dies bedeutet eine Zunahme um rund 19 (i. V. rd. 15 v. H.). Der Gesamtumsatz auf einer Seite des Hauptbuches ist von rd. 72 Mrd. DM In 1953 auf rd. 78 Mrd. DM im Berichtsjahr gestiegen. Die Barliquidität (Liquidität ersten Grades) nach dem Kreditwesengesetz, d. 1. das Verhältnis der Barreserven (Kasse, LZB- und Postscheckguthaben) zu den gesamten Verpflichtungen (ohne Spareinlagen), war mit 13,2 v. H. nahezu ebenso günstig wie im Vorjahr (13,3 v. H.), die Gesamtliquidität mit einem Satz von 50,7 v. H. gegen 45,3 v. H. jedoch erheblich günstiger.

Die Debitoren, also die Ausleihungen im kurz- und mittelfristigen Kreditgeschäft, sind mit 365 Mill. DM gegen 381 Mill. DM i. V. um 16 Mill. DM (4,3 v. H.) niedriger ausgewiesen. Diese Verringerung beruht ausschließlich auf der Rückzahlung eines dem Bayerischen Staat gewährten Darlehens. Die Kredite an die private Wirtschaft haben zugenommen. Der Anteil der Öffentlichen Hand an den sonstigen Debitoren betrug 1954 nur mehr 3 (i. V. 12) v. H., andererseits nahm der Anteil der Privatwirtschaft von 88 v. H. i. V. auf 97 v. H. zu. Die langfristigen Ausleihungen der Bank erhöhten sich um rd. 31 Mill. DM (rd. 24 v. H.) auf rd. 160 Mill. DM.

Im Berichtsjahr war die Bank in vergrößertem Umfang in die Durchführung der Kredithilfeprogramme des Lastenausgleichs eingeschaltet; die lediglich treuhänderisch ausgegebenen Kredite gingen von rd. 5,6 Mill. DM auf rd. 10,5 Mill. DM. Die Einlagen der Kundschaft ohne Spareinlagen) nahmen von rd. 788 Mill. DM auf rd. 91 Mill. DM, somit um rd. 17 v. H. (1953 rd. 16 v. H.) zu. Die eilten Spareinlagen nahmen von rd. 41 Mill. DM auf rd. 59,5 Mill. DM (um rd. 45 v. H. gegenüber 30 v. H. i. V.) zu. Hierin kommt u. a. die Ausnutzung Ende 1954 auslaufender steuerlicher Vorteile zum Ausdruck. Die Ertragslage der Bank war auch im Berichtsjahr wieder befriedigend. Die größeren Umsätze und die verbesserten Erträge aus dem Wertpapiergeschäft brachten einen höheren Gewinn. Der Reingewinn, der nach üblicher Reservenbildung und nach Vornahme von angemessenen Wertberichtigungen ausgewiesen wird, beträgt 3,98 Mill. DM, gegen 3,22 Mill. DM in 1953. Die Bayerische Staatsbank, die auf ein 175jähriges Bestehen zurückblicken kann, war auch 1954 bestrebt, den berechtigten Kreditwünschen ihrer Kundschaft zu entsprechen. Der Förderung des Außenhandels ließ sie besondere Sorgfalt angedeihen. Die Auslandsverbindungen wurden weiter ausgebaut. V.

Das Geschält der Hamburgischen Landesbank-Girozentrale, Hamburg, die zu den größten Kreditinstituten des norddeutschen Raumes gehört, hat sich 1954 weiter günstig entwickelt. Der Gesamtumsatz auf einer Seite des Hauptbuches stieg gegenüber dem Vorjahr um rd. 9 v. H. auf 35,1 Mrd. DM. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 31 v. H. auf 1068 – alle Werte in Mill. DM – und überschritt damit zum erstenmal die Mlilliardengrenze. Die Bilanz zum 31. 12. 1954 ist durch eine hohe Liquidität gekennzeichnet. Bemerkenswert war vor allem die Zunahme der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe um 83 v. H. auf 101,07 (54,13). An der Erhöhung der Bilanzsumme waren auf der Passivseite ferner vor allem die aufgenommenen langfristigen Darlehen mit einer Zunahme auf 295,47 (188,62) und die Einlagen mit einer Steigerung auf 535,96 (437,54) beteiligt. Unter den Aktiven sind die Nostroguthaben auf 180,19 (71,64), der Wertpapierbestand auf 68,01 (31,55) und die langfristigen Ausleihungen auf 369,59 (267,31) gestiegen. Die Ertragslage des Instituts wird als befriedigend bezeichnet. Nach Vornahme der erforderlichen Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie Zuweisung von 0,50 an die Sicherheitsrücklage, die sich damit auf 6,50 erhöht, wird – wie im Vorjahr – ein Reingewinn von 2,00 ausgewiesen. Daraus gehen wieder 1,00 als fünfprozentige Verzinsung des Stammkapitals von 20,00 an die Hansestadt Hamburg, der Rest fließt den sonstigen Rücklagen zu, die sich dadurch auf 3,5 erhöhen. – Bei der öffentlichen Bausparkasse Hamburg, einer Abteilung der Landesbank, wurden im vergangenen Jahr 5012 Verträge über eine Gesamtsumme von 54 Mill. DM abgeschlossen. Der Vertragsbestand der Kasse hat sich dadurch auf 12 530 Verträge im Gesamtbetrag von 161 Mill. DM erhöht. Seit der Währungsreform bis Ende 1954 wurden an Bauspardarlehen, sonstigen Darlehen und Zwischenkrediten rd. 63 Mill. DM zur Verfügung gestellt.

Verknappungserscheinungen bei NSU-Motorrädern. In den letzten Monaten war zu hören, Motorräder seien nicht mehr gefragt und die Motorradfabriken müßten mit beträchtlichen Absatzschwierigkeiten rechnen. Demgegenüber berichten die NSU-Werke zu einem Zeitpunkt, da die Verkaufssaison noch kaum begonnen hat, von den ersten Verknappungserscheinungen bei ihren Motorradmodellen „Superlux“ und „Max“. NSU produzierte im Januar, behindert durch ungünstig liegende Feiertage und durch das Neckarhochwasser, 16 103 Maschinen (Januar 1954: 10 730), An der Spitze lag nach wie vor mit großem Vorsprung das Moped „Quickly“ mit 12 023 Maschinen, gefolgt von der „Lambretta“ mit 1520, den „Max“ mit 1280 und der „Superlux“ mit 1280 Einheiten. Das Werk senkte den Preis der 125-ccm-NSU Lambretta von 1525 DM am 1375 DM.