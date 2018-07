Der Ausschluß des temperamentvollen Waliser Bergarbeiterführers Aneurin Bevan aus der Labour Party, der vom „Schattenkabinett“ – dem Vorstand der sozialistischen Parlamentsfraktion – beantragt wurde, kann weitreichende Folgen haben. Zunächst handelt es sich freilich einfach um die Entfernung eines Störenfrieds. Bevans unberechenbare und mit hierzulande unangenehm berührender Heftigkeit vorgetragene Angriffe sind seit etwa drei Jahren fast ebenso häufig gegen die eigene Parteileitung gerichtet wie gegen die Politik der konservativen Regierung. Und immer trugen diese Auseinandersetzungen zwischen dem linksradikalen Flügel und der gemäßigten sozialistischen Parteiführung eine stark persönliche Note.

Als Minister für die Durchführung der Reformen im englischen Staatsgesundheitsdienst war Bevan eine der populärsten Figuren der Labour-Regierung geworden, jedermann rechnete mit seinem Aufrücken in die Spitzengruppe der Parteihierarchie. Statt dessen wurde nach dem Ausscheiden von Sir Stafford Cripps mit Hugh Gaitskell ein bis dahin fast Unbekannter zumSchatzkanzler ernannt. Aneurin Bevan trat bald darauf von seinem Ministerposten zurück, und seine damalige Rücktrittsrede markierte den Anfang einer heftigen Animosität gegen den „jungen Emporkömmling“ Gaitskell und gegen die Männer, die Gaitskell geholt und Bevan übergangen hatten – gegen die Führer der großen Gewerkschaften, gegen den Parteiführer Clement Attlee, vor allem aber gegen Herbert Morrison.

Diese Art, politische Meinungsverschiedenheiten auszutragen, entspricht der Natur Bevans. An die Stelle einer Idee einen praktischen Vorschlag zu setzen, andererseits statt einer Meinung mit Vorliebe den anzugreifen, der sie vertritt – das ist das einfache, aber brillante Rezept für Bevans politische Erfolge. Er hat auf diese Weise eine zahlreiche Anhängerschaft um sich versammelt (nach vorsichtigen Schätzungen ein Drittel der Partei), die sich aus vielen kleinen, heterogenen Gruppen zusammensetzt (christliche Sozialisten, Pazifisten, Linksradikale, Fast-Kommunisten, ultra-sozialistische Intellektuelle und allerlei Undefinierbare), die eigentlich durch nichts anderes verbunden werden als durch die Persönlichkeit Bevans und für die man daher keine treffendere Bezeichnung finden konnte als eben – „Bevanites“.

Unter solchen Umständen wundert es niemanden, daß es lange gedauert hat, bis Clement Attlee, der „Erzbischof des Kompromisses“, sich entschließen konnte, einer politischen Verbannung des unbequemen Parteigängers zuzustimmen. Der unmittelbare Anlaß schien auch eine so starke Maßnahme gar nicht zu rechtfertigen. In der Wehrdebatte vertrat Bevan die Ansicht, er könne zwar der Produktion von Wasserstoffbomben zustimmen, nicht aber deren Einsatz gegen konventionelle Waffen billigen. Ein ähnlicher Standpunkt wird in Labour-Kreisen schon lange und oft weit radikaler vertreten. Ausschlaggebend wurde, daß Bevan sich damit wieder, wie so oft schon vorher, gegen einen Mehrheitsbeschluß seiner Fraktion aufgelehnt hatte und dabei so weit gegangen war, die Parteiführung in eine Art hochnotpeinliches Verhör zu nehmen.

Jetzt hat sich die Situation zu einer Alternative „Attlee oder Bevan“ zugespitzt, und die Versuche, noch einmal eine Lösung zu finden, die die Einheit der Labour Party wenigstens nach außen hin aufrechterhält, haben wenig Aussicht auf Erfolg. Das Ausschlußverfahren muß allerdings einen komplizierten Instanzenweg durchlaufen und wird sich deswegen über Wochen und Monate hinziehen. In dieser Zeit werden die Bevan-Anhänger, die vor allem in den regionalen Parteigruppen dominieren (im Gegensatz zu den durch ihre Kollektivmitgliedschaft stimmstärkeren Gewerkschaften, die im allgemeinen auf Seiten der Parteiführung stehen), weiterhin Proteste über Proteste ins Transport House, das Hauptquartier der Labour Party, schicken. Aber am Ausschluß Bevans dürfte das alles wenig ändern – das wenigstens ist die Ansicht der meisten politischen Beobachter.

Die Meinungen über die Nachwirkungen gehen auseinander. Selbst wenn nicht zu erwarten ist, daß dann ein Drittel der Labour Party seinem Führer Bevan in die Verbannung foljt, so kann eine Schwächung der Partei zunächst wohl nicht ausbleiben. Das aber dürfte genügen, die Niederlage der Sozialisten in den noch für dieses Jahr erwarteten Wahlen zu besiegeln. Pessimisten der Linken gehen noch weiter und erklären: Der Ausschluß Bevans wird das Schicksal der Labour Party überhaupt besiegeln; denn ohne die Stimmen der Linksradikalen werde sie nie wieder eine Majorität haben und die Regierung übernehmen können. Andere Sozialisten hoffen, daß die „Entfernung des Krebsgeschwürs Bevan“ einen Gesundungsprozeß der Labour Party und, einen Zustrom von Wählern einleiten werde, wodurch etwaige Verluste auf dem äußersten linken Flügel wieder wettgemacht werden könnten.

Auf konservativer Seite verbieten politische Klugheit und gute Sitten, die freudige Überraschung allzu deutlich zur Schau zu tragen. Man munkelt von einer geplanten Vorverlegung der allgemeinen Wahlen, um die Gunst des Augenblicks so gut wie möglich zu nützen.

Rudolj Walter