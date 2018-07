Eine große achtfarbige Bildkarte „Deutschland in den Grenzen von 1937“ (9,80 DM) samt einem dazugehörigen Begleitbuch (80 S., 1,80 DM) hat der Müller- und Kiepenheuer-Verlag, Bergen in Obb., herausgegeben. Wir sehen darauf (dargestellt von Wilhelm Neufeld) die Abbildungen der schönsten Bauwerke der deutschen Geschichte, die jeweils für „ihre“ Stadt stehen – zudem aus der Vogelperspektive die Verschiedenheit der Landschaft und die wichtigsten Industrien – und das seit nun zehn Jahren der Geschichte angehörende Bild unseres Landes mit den alten Grenzen. Unter der von den deutschen Stadtwappen eingerahmten Karte stehen zwei Verse aus dem West-östlichen Divan.

In dem Begleitbuch von Martin Kornrumpf sind alle auf der Karte verzeichneten Städte alphabetisch aufgeführt. Es folgt jeweils eine kurze Lagebeschreibung, außerdem Einwohnerzahl, Ortsgründung, wichtige Bauwerke und Industriezweige. Da lesen wir hinter Koblenz und Köln: Königsberg/-Preußen – „mit Vorhafen Pillau – russische Verwaltung – 1255 vom deutschen Orden gegründet“...

Was soll eine Karte, was das Dichterwort „Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen“ in unserer zerrissenen deutschen Wirklichkeit? Was soll sie dem Reisenden und dem Lernenden, für die doch die Karten bestimmt sind, sagen? Was nützt uns ein Wegweiser, dem wir nicht folgen dürfen, weil der Weg durch einen Abgrund versperrt ist?

Auf all diese Fragen gibt das Vorwort des Begleitbuches Antwort, das Rudolf Alexander Schröder schrieb? Geschichte zeigt, so sagt er uns, immer ein doppeltes Gesicht: Das der Erinnerung und das des Hinweises auf die Gegenwart. Ohne ihre Deutung und Mahnung wird dem Menschen sein wechselndes Geschick nur unter dem Bild des blinden Zufalls erscheinen. R. A. Schröder lehrt uns am Bild dieser Karte, uns des unzerstörbar Dauernden zu erinnern. Welches politische Abkommen kann uns Königsberg als die Stadt Kants, Hamanns, Herders und Simon Dachs nehmen, wenn wir dieses Königsberg nicht vergessen? – Er mahnt uns ebenso, uns am Bild des westlichen Deutschlands an den Reichtum zu erinnern, der uns geblieben ist.

Diese Karte und ihr Begleitbuch sind fern davon, eine schöne Täuschung oder eine gefährliche Lüge zu sein. Oder, was noch schlimmer wäre, ein getarnter Appell an politische Gefühle. Sie sind verläßliche Wegweiser für Reisende vor allem, weil sie ihn vorbereiten auf das, was er sehen wird und weil sie ihm das ins Gedächtnis rufen, was er nicht mehr „erfahren“ kann. mo.