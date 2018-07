Die in der vorigen Woche erfolgten Festnahmen des ehemaligen Geschäftsführers der NTG, Prof. Dr. Müller-Pohle – wegen Verdachts der Begünstigung und vorsätzlichen falschen Aussage sowie Verdunkelungsgefahr – und seines früheren Mitarbeiters Dr. Bock haben den 5. Parlamentarischen Untersuchungsausschuß des niedersächsischen Landtages stark in den Vordergrund gerückt. Der Ausschuß ist vor einigen Monaten eingesetzt worden, um festzustellen, wie es zu den auf etwa 7 Mill. DM geschätzten Verlusten der Niedersächsischen Treuhandverwaltung GmbH (NTG) gekommen ist. Die NTG ist 1951 als hundertprozentige Tochter der staatlichen Holding Niedersachsen-GmbH gegründet worden und befindet sich jetzt in Liquidation. Ihr Grundkapital betrug am Ende 3,5 Mill. DM. Die NTG sollte notleidend oder finanziell schwach gewordene Unternehmen durch Beteiligung sanieren. Von den 1951/52 eingegangenen zwölf Beteiligungen sind bisher acht zusammengebrochen

Der Ausschuß hat sich vor allem mit dem 1953 erfolgten Zusammenbruch der „Milotta Vereinigte Strumpf- und Strickwarenfabriken Otto & Schöneis GmbH“, Göttingen, beschäftigt, weiter mit der Neuen Glashütte GmbH, Papenburg (1952 in Konkurs gegangen), und der Erlitwerk-GmbH, Braunschweig. Im Fall Milotta hat die NTG Ende August 1953 Geschäftsanteile von 850 000 DM für 8,50 DM verkauft und die Gesellschafterdarlehen von insgesamt 880 000 DM für 61 DM an den Käufer der Geschäftsanteile abgetreten. Fin Prüfungsbericht der Deutschen Revisions- und Treuhand-AG stellte fest, daß die Übertragung der Vermögenswerte und Schulden der Fa. Otto auf die GmbH Anlaß zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit gebe, da dem Kaufvertrag offenbar ein ungeprüfter Status zugrunde gelegt wurde, und daß bei der Übernahme der Fa. Otto durch die Milotta im August 1952 keine ordnungsgemäße Bestandsaufnahme durchgeführt worden ist. Die Verluste bei der Milotta gehen im wesentlichen darauf zurück, daß ein ordnungsgemäßer Geschäftsablauf nicht gewährleistet gewesen ist und finanzielle Hilfe jeweils zu spät kam. Wie die NTG im April 1953 selbst feststellte, hat mangels ausreichender Kalkulationsunterlagen der Großhandelslistenpreis 20 bis 25 v. H. unter den Herstellungskosten gelegen.

Nach den Gründen der Fusion mit der Fa. Otto gefragt, sagten leitende Angestellte der NTG aus, man habe im Sommer 1952 vor der Wahl gestanden, entweder die Fa. Schöneis in Konkurs gehen zu lassen oder irgendeine neue Lösung zu finden. Ein Wirtschaftsprüfergutachten über die möglichen Auswirkungen einer Fusion der Firmen Schöneis und Otto zur Firma Milotta wurde wohl aus Zweckmäßigkeitsgründen positiv beurteilt. Der damals dem AR der NTG vortragende Sachbearbeiter sagte aus, ihm sei bei den positiven Ausführungen über die geplante Fusion „nicht wohl“ gewesen. Er ließ durchblicken, daß er sich lediglich als Sprecher des Geschäftsführers betrachtet habe, dem damals ein Konkurs Schöneis offensichtlich nicht gelegen kam. Zur gleichen Zeit war der Konkurs der Neuen Glashütte Papenburg (mit einem Verlust von über 2 Mill. DM für das Land Niedersachsen) eingetreten. Ein anderer NTG-Angestellter erklärte, man habe 1952 unter dem „Dogma“ gestanden, daß für 1952 mit Papenburg das „Konkurssoll“ erfüllt sei...

Die Erlitwerk-GmbH ist im November 1951 mit einem Kapital von 86 000 DM (davon 85 000 DM NTG) gegründet und im Sommer 1953 liquidiert worden. Die Firma hat vom 6. 12. 1951 bis 30. 4. 1952 Spanfaserplatten fabriziert und dabei einen Umsatz von 75 000 DM erzielt. Vom 1. 5. bis 16.6. wurde dann mit der Herstellung von Särgen ein Umsatz von 15 000 DM erreicht. Bei einem Gesamtumsatz von etwa 90 000 DM erlitt die Gesellschaft insgesamt einen Verlust von rund 450 000 DM. Davon hat die NTG etwa 300 000 DM zu tragen. Obwohl bereits 1952 Antrag auf Konkurseröffnung zu stellen gewesen wäre, ist dies erst nach fast zwei Jahren geschehen.

Die bisher als Zeugen vom Ausschuß gehörten AR-Mitglieder der NTG beklagten eine ihnen nicht als hinreichend erscheinende Unterrichtung durch die NTG-Geschäftsführung. Die bald entstandenen Spannungen zwischen AR und Geschäftsführung der NTG sind so weit gegangen, daß der AR Ende 1953 sogar seinen geschlossenen Rücktritt erwogen hatte. Auf die Vorhaltungen des Ausschußvorsitzenden, Oberbürgermeister Kreitmeyer, und des Sachverständigen, PA Dr. Faussner, warum sich denn der AR nicht bereits früher vom Geschäftsführer getrennt habe, wies ein Zeuge darauf hin, daß Dr. Müller-Pohle für den AR der NTG „unabsetzbar“ gewesen sei. Die Satzung bestimme, daß der jeweilige Geschäftsführer der Niedensachsen-GmbH (das war Dr. Müller-Pohle ebenfalls) zugleich Geschäftsführer der NTG sei. Dennoch sei der Anstoß zur Entlassung Müller-Pohles – so sagte der Zeuge weiter – vom AR der NTG gekommen. -td