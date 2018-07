Inhalt Seite 1 — Die Faust im Nacken Seite 2 Auf einer Seite lesen

h. b.-p., Hamburg, im März

Am Donnerstag, dem 3.März, hatte ich um 16.30 eine Verabredung im Café L’Arronge in der Dammtorstraße. Als ich mich dem Verabredungsort näherte, sah ich, daß an dem obersten Gesims des Hauses, in dem das Café gelegen ist, durch einen Feuerwehrmann, der auf einer Drehleiter stand, mit einem Beil Verputzteile losgeschlagen wurden. Der Gehsteig war zu beiden Seiten der Arbeitsstelle von je einem Polizisten abgesperrt. Der rechts von der Arbeitsstelle gelegene Eingang zum Café war in die Absperrung einbezogen, das Café selbst jedoch geöffnet. Nach etwa fünf Minuten steckte der Feuerwehrmann sein Beil ein, und die Leiter wurde heruntergedreht. Da an eine Gefahr nicht mehr zu denken war, fragte ich einen Polizisten, ob ich jetzt das Café betreten dürfe. Er antwortete: „Nein, Sie bleiben hier.“ Ich wies ihn darauf hin, daß keinerlei Gefährdung mehr gegeben sei, und daß es keinen Sinn habe, mich jetzt noch am Betreten des Lokals zu hindern, Aber er beharrte auf seiner Weigerung. Kurz darauf ging ich an ihm vorbei auf die etwa sieben Meter entfernte Tür des Cafés zu. Der Polizist riß mich am linken Arm zurück. Ich entwand mich seinem Griff. Darauf umklammerte er mich mit beiden Armen. Ich versuchte ihn abzuschütteln, wobei er am Rinnstein ausrutschte und hinfiel. Der Polizist folgte mir dann in das Lokal und versuchte, mich am linken Arm herauszuzerren, was ich mir in scharfem Ton verbat. Er ließ auch ab, als die Gäste deutliche Zeichen ihres Unwillens zu erkennen gaben. Da ich mich inzwischen entschlossen hatte, den Vorfall nicht auf sich beruhen zu lassen, verlangte ich von dem Polizisten, er solle sich ausweisen. Widerwillig kam er meinem Verlangen nach: es war der Hauptwachtmeister Genz. Ich selbst hatte meinen Personalausweis nicht bei mir. Genz kündigte mir daraufhin an, er werde mich auf die Wache mitnehmen.

In der Nähe des Café L’Arronge nahm ich im Fond eines Funkstreifenwagens Platz. Dabei rauchte ich meine Zigarette weiter, die ich im Café angezündet hatte, worauf der Fahrer des Wagens mich anfuhr: „Machen Sie die Zigarette aus!“ Da ich mich am Zustand des Aschenbechers überzeugt hatte, daß in dem Wagen an diesem Tage bereits mehrfach geraucht worden war, das Rauchen im Wagen also üblich war, lehnte ich mit einem entsprechenden Hinweis ab. Einer im scharfen Befehlston geäußerten Wiederholung der Anordnung kam ich ebenfalls nicht nach, sondern ich bemerkte, daß es sich wohl um eine kleine Schikane handele. Darauf stieg der Fahrer, Hauptwachtmeister Schulz, aus, ging um den Wagen herum, öffnete die Tür zum Fond und versuchte, mir die Zigarette aus der Hand zu schlagen, was ihm nicht gelang. Dann stieg der Hauptwachtmeister Jacobi vorn ein. Schulz ließ von mir ab, setzte sich ans Steuer, und die Fahrt begann. Genz blieb am Absperrungsort zurück. Schulz machte Jacobi darauf aufmerksam, daß ich mich geweigert hätte, das Rauchen einzustellen. Jacobi drehte sich halb zu mir herum, und fragte in drohendem Tone, ob ich die Zigarette ausmachen wolle oder nicht. Ich verneinte. Jacobi versuchte nun, mir die Zigarette mit Gewalt wegzunehmen, wobei er mir drohte, man werde mich schon noch zusammenschlagen! Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß er sich einer Bedrohung schuldig und damit strafbar mache. Er erwiderte: „Sie haben Glück, daß es nicht dunkel ist, sonst hätten Sie keine Zähne mehr.“ Als ich dies als üble Wild-West-Methoden bezeichnete, wiederholte er seine Drohung und versuchte gleichzeitig, mich an den Handgelenken festzuhalten. Es gelang mir jedoch, mich immer wieder aus seinem Griff zu befreien, worauf Jacobi zu wahllosen Schlägen überging.

Das Ganze hatte nur wenige Sekunden gedauert. Als wir auf dem Gänsemarkt – die Verkehrsampel zeigte rotes Licht – hielten, wurde der Fahrer frei, und nun fielen beide über mich her, schlugen auf mich ein und rissen mir die Haare büschelweise vom Kopf. Ich versuchte daher, das rechte Fenster des Wagens einzutreten, was mir aber nicht glückte. Ich konnte aber das Fenster um einige Zentimeter öffnen und die Passanten gegen die Polizei zu Hilfe rufen, von denen auch mehrere aufmerksam geworden waren, als wir bei grünem Licht weiterfuhren. Dabei warf sich der Hauptwachtmeister Jacobi über die Lehne seines Sitzes nach hinten, rücklings auf mich, schlug blind hinter sich und riß mir weitere Haarsträhnen aus. Meine Schuhe hatte man mir unter schmerzhaftem Verdrehen der Füße ausgezogen. Mit Jacobi über mir, den ich mit Knien und Händen von mir wegzuhalten versuchte, erreichten wir den Hof der Revierwache 10 (Hohe Bleichen).

Als der Wagen hielt, warfen sich die beiden Polizisten wieder auf mich. Es wiederholten sich die Vorgänge vom Gänsemarkt. Schließlich ließ der Fahrer von mir ab, stieg aus und versuchte, mich an den Beinen aus dem Wagen zu zerren, was ihm mißlingen mußte, da Jacobi, der sich neben mich auf die Sitzbank hatte fallen lassen, mich an den Haaren festhielt. Als damit zu rechnen, war, daß jeden Augenblick Zeugen dazukommen konnten, brach Jacobi das Spiel ab und empfing mich an der anderen Wagentür mit einem Faustschlag, der zwei, Zähne lockerte und die Oberlippe zum Platzen brachte. Danach wurde ich auf Strümpfen über den schmutzigen, nassen Hof zur Revierwache in den Wachraum geschleppt und hinter eine Holzbarriere gestoßen.

Nach einigen Minuten wurden meine Schuhe vor die Barriere geworfen. Ich stand auf, um sie aufzunehmen und anzuziehen, wurde aber von Jacobi durch Faust- und Ellenbogenstöße vor die Brust daran gehindert. Ich wich jedoch nicht zurück, sondern bestand darauf, meine Schuhe zurückzuerhalten. Die Antwort waren neue Tätlichkeiten.

Von da an wurde ich korrekt, höflich behandelt. Der Hauptwachtmeister Greinwald eröffnete mir, ich sei festgenommen, da gegen mich eine Anzeige wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorliege.