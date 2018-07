Inhalt Seite 1 — Erholung auf See Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erholung auf See“ verspricht auf blaugelacktem Deckel mit Möven im Flug ein Katalog des Hapag – Lloyd – Reisebüros. 132 Rundreisen mit deutschen Fracht- und Kombi- (kombinierten Fracht- und Passagier-) Schiffen, mit ausländischen Passagier- und Frachtschiffen sind darunter. Nach Hull in England geht Reise Nr. 1 für sieben Tage. Aber das klingt noch nicht sonderlich verlockend. Es ist ein ziemlich düsterer Kohleverladehafen, ich kenne ihn. Nr. 2 und 3 verspricht schon mehr: Helsinki, Kotha, Abo für 10 und 12 Tage, Rundreisefahrpreis 350,– und 425,– DM. Aber dann Nr. 8 ein Trip von 12 bis 13 Tagen auf die Kanarischen Inseln: Hamburg–Las Palmas–Teneriffa. Nur 12 Passagiere an Bord. Für 675,– DM kann man sicher Sonne und südliches Leben einkaufen.

Portugal, Spanien und Nordmarokko werden mit den Zwischenstationen Rotterdam, Antwerpen, Casablanca, Port Lyautey, Safi, Mogador, Agadir oder Pasajes, Oporto, Lissabon, Sevilla, Cadiz, Huelva oder Malaga, Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena in zwei bis drei knappen Zeilen als Länder voller Ferienverheißungen angepriesen. Sogar nach Monrovia in Westafrika kann man von einem Nordseehafen aus in 23 bis 24 Tagen vordringen. Allerdings beträgt der Aufenthalt nur ein bis zwei Tage, aber wer sich auf See erholen will, braucht eigentlich nirgends anzukommen. Dieser Dampfer hat 10 000 Ladetons – die anderen zwischen 1000 und 4700.

Auch die deutschen Frachter nach Übersee, in der Größenordnung von 3000 bis 10 000 Ladetons, sind wieder bereit, Fahrgäste für eine Urlaubsreise aufzunehmen. Ein Vorteil für alle, die sich gern wie zu Hause fühlen und doch unterwegs sein möchten. Die Orientreisen – Nordroute: Rotterdam–Antwerpen, Algier, Patras, Piräus, Saloniki, Istanbul, Schwarzmeer, für 20,– bis 25,– DM pro Tag bei 56 bis 70 Tagen Dauer, oder Südroute: Oran, Algier, Alexandrien, Beirut, Cypern, Iskenderum – sind in diesem weiträumigen Angebot nur ein Katzensprung. Da gehen Reisen nach New York (40 bis 48 Tage, 1743,– DM), Kuba – Mexiko (60 bis 75 Tage, 2100,– DM), Kolumbien–Curaçao (28 Tage, 1500,– DM) über ganz andere Entfernungen. Oder gar eine Rundfahrt Hamburg– Indonesien –Antwerpen. 3500,– DM muß man dafür haben und viel Zeit, 100 bis 120 Tage. Aber die Ziele klingen unaussprechlich fremd und anziehend: Tjirebon, Semarang, Balik Papan, und sollten eine weite Reise wert sein.

Nicht minder viel versprechend laden uns die ausländischen Passagier- und Frachtschiffe ein, ihr Gast zu sein auf Fahrten an Europas Küsten, im Mittelmeer, über den Atlantik, rund um die Welt. Und der Hapag-Prospekt gibt Ratschläge dazu: Bei Überseereisen auf Passagierschiffen empfiehlt sich die Mitnahme von Gesellschaftskleidung. Motor- und Fahrräder können auf fast allen Linien mitgeführt werden. Sonnenbrillen und Fotoapparate sollen nicht vergessen werden. Hoffentlich geht’s den Reisenden dann nicht so wie jenem Mann in Venedig, der andauernd verzückt in den Spiegel seiner Rolleiflex blickte, die auf seiner Brust hing, und die Stadt nur als Spiegelbild im Ausschnitt sah.

Unter den ausländischen Schiffen machen de Italiener günstige Angebote. Einigermaßen akzeptabel ist die nun wieder auch für uns mögliche Fahrt „Rund um Italien“ (Venedig–Ancona–Bari–Catania–Malta–Messina–Palermo – Neapel – Livorno–Genua oder umgekehrt). Zwölf Tage für 350,– DM. Die angelaufenen Stationen Bari, Catania, Messina, Palermo, Neapel kann man nach Besichtigung, je nach Wunsch, für einen späteren längeren Aufenthalt vormerken.

Her mit dem Atlas! Die nächsten Reiserouten – Nr. 105, 106 und 107 – „Rund um die Welt“ lassen sich auch in Gedanken nur mit Hilfe der Karte vornehmen. Ich kann von Genua oder von Southampton abfahren, empfiehlt der Plan. Ich kann Suez, Bombay, Singapur, Japan, San Franzisko und (durch den Panamakanal) New York ansteuern (mit dem Frachter Nr. 105 in 130 bis 140 Tagen) oder mit dem Kombischiff in 120 Tagen, oder ich reise englisch nach Trinidad–Tahiti–Neuseeland–Australien–Kapstadt. Wenn der Blick auf den Rundreisepreis fällt, beschließt man jedoch einfachheitshalber die Fahrt zu vertagen, bis man alt und reich ist. Die Hoffnung bleibt immer.

Wer nicht Geld, sondern nur Zeit zu sparen braucht, kann sich auch kombinierte See- und Landreisen oder See- und Flugzeugreisen zusammenstellen. Es gibt neuerdings viele Geschäftsreisende, die wieder gern einen Teil ihrer Reise mit dem Schiff zurücklegen, um einmal so angenehm festgehalten der ewigen Hetze zu entgehen.