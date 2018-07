Loccum, im März

Die Evangelische Akademie in Loccum lud am vergangenen Wochenende wieder einmal zu einem Gespräch über den olympischen Gedanken ein. Sie tat es nicht in der Absicht, nun von der Kirche aus mit einer Patentlösung die verfahrene Situation in unserem sportlichen Geschehen zu klären. Sie weiß so gut wie alle anderen, daß das unmöglich ist. Ihr Bestreben ist nur, in einer Aussprache nach Mitteln und Wegen zu suchen, den Sport wieder in rechte Bahnen zu lenken und der olympischen Idee ihren ursprünglichen Inhalt wiederzugeben: menschliche Persönlichkeitsbildung, Gesellschaftsgefühl und Verantwortung.

Die Schönheit und Kraft des Körpers zu entfalten und sie gleichzeitig in zuchtvoller Disziplin geistigen Werten unterzuordnen, das nannte der Akademieleiter, Pastor Dr. Johannes Doehring, in dem „Sportgespräch“ in der ehemaligen Zisterzienserabtei ein erstrebenswertes Ziel. Alle Frauen und Männer des Turnens und des Sportes möchten. den Leibesübungen diese umfassende Bedeutung, wiedergeben, und hier meint die Kirche mit Recht, ein gewichtiges Wort mitzureden zu haben.

Man muß der Evangelischen Akademie dankbar. sein, weil hier noch einmal die trostlose Lage auf dem ganzen Gebiet der deutschen Leibeserziehung und Leibesübungen umrissen und die für unsere Jugend drohenden Gefahren aufgezeichnet wurden. Der Geschäftsführer des Deutschen Sportbundes, Guido v. Mengden, nahm diese undankbare Aufgabe auf sich. Mengden befürchtet, daß in unserer Zeit, die so stark vom Intellekt beherrscht wird, die olympische Idee wenig Aussicht hat, noch lange zu leben. Er fürchtet, daß mehr und mehr der Schwung und die irrationalen Kräfte des Sportes von dem alles beherrschenden Zweck- und Vernunftdenken im Pseudosportrummel erstickt werden.

Ein Beispiel: Schule und Körpererziehung. Obwohl immer wieder von den Kultusministern betont wird, daß „die Leibesübungen ein wesentlicher und unentbehrlicher Bestandteil der Gesamterziehung bilden“, wird in den deutschen Volksschulen im Bundesgebiet durchschnittlich nur noch eine Stunde Leibeserziehung wöchentlich gegeben. Nur ein Fünftel der jetzigen Junglehrer vermögen überhaupt Unterricht in Turnen und Sport zu geben. Wir sind inzwischen unter den Stand von 1862 zurückgefallen. Unsere Quartaner und Tertianer haben wöchentlich 44 bis 48 Sitzstunden zu absolvieren, was man wohl einem pensionsreifen Beamten, nicht aber einem Jugendlichen zumuten kann, der zudem noch in der Großstadt wenig Gelegenheit hat, sich einmal auszutoben. Von hundert Studienreferendaren haben heute noch nicht einmal fünf die Lehrerbefähigung für die Leibeserziehung. Die Schule bietet heute keinem Jugendlichen mehr die Möglichkeit, Turnen und Sport wirklich zu erleben. „Der Leib wird“, so führte Mengden aus, „nur noch erlebt als Träger von Trieben, nicht aber, wie Ortega y Gasset gesagt hat, als Gendarm der Seele.“

In manchen Schulen wird der Turnunterricht im Kohlenkeller erteilt, während neben der Schule der herrlichste Palast für eine Krankenkasse erbaut wird. Für die Täfelung eines Dienstzimmers eines höheren Beamten wurden unlängst 15 000 DM ausgegeben, für Turn- und Schwimmhallen, für Spiel- und Tummelplätze für unsere heranwachsende Generation hat man so gut wie kein Geld übrig. Nichts gegen die Bürokultur, aber die Reihenfolge der Verwendung öffentlicher Mittel scheint uns falsch zu sein, wenn von 110 000 Kindern in Frankfurt am Main deren 98 000 ausschließlich auf den vom Verkehrstod bedrohten Straßen ihre Erholung suchen müssen. 85 Prozent unserer heutigen Jugend und die überwiegende Mehrzahl der Erwachsenen haben wirklichen Sport niemals kennengelernt. Sie üben ihn nicht selbst aus, sondern sehen zu und kennen nur seine Auswüchse. Der moderne Sportrummel und die sich immer weiter ausbreitende Fehlentwicklung im Sport wurde zu einer der größten, Verblödungskräfte unseres Jahrhunderts, das unter dem Motto „Das Jahrhundert des Kindes“ begann und sich still und stetig zu einem Jahrhundert gegen das Kind entwickelt hat.

Das Fazit des Sportgespräches von Loccum: der Sport ist innerlich nur zu erneuern, wenn seine Träger sich auf seinen menschenbildenden Auftrag besinnen. W. F. Kleffel