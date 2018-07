Schleswig-Holstein ist auf dem besten Wege, von der „Armenhaus-Atmosphäre“ in das Stadium einer fundierten wirtschaftlichen Besserung zu treten. Zu dieser Feststellung kommt der Jahresbericht, den die Industrie- und Handelskammer zu Kiel für 1954 zusammenstellte und den Hauptgeschäftsführer Hans Kreplin gelegentlich eines Pressetees in dem neuen und stilvollen Kammergebäude am Lorentzen-Damm erläuterte. Der überall spürbare Schritt zur wirtschaftlichen Besserung heißt allerdings nicht, daß Schleswig-Holstein als Grenzland und zugleich Zonengrenzgebiet schon alle Not überwunden hat: nach wie vor muß man sich in Kiel mit einem großen Sack voller Sorgen herumschlagen.

Zu einem sehr heiklen Punkt hat sich jetzt das Umsiedlungsproblem entwickelt. Nachdem in Schleswig-Holstein zwischen 1939 und 1948 eine Erhöhung der Einwohnerzahl um fast 1,2 Millionen stattfand, hat die Bevölkerung des Landes ab 1949 ständig abgenommen. Der Anteil der Vertriebenen an der Gesamtbevölkerung, der sich Mitte 1950 noch auf 33,1 v. H. belief, ist Ende des vergangenen Jahres auf rund 27 v. H. abgesunken. Damit fiel auch die Gesamtzahl der Erwerbspersonen (um rund 76000); und bei den Facharbeitern ist es durch den Abzug von rund 27 000 Personen bereits zu einem ausgesprochenen Mangel gekommen, unter dem die Wirtschaft des Landes spürbar zu leiden hat. Nach den neuesten Planungen sollen noch 57 000 Personen umgesiedelt werden, darunter dürften sich 21 000 Erwerbspersonen befinden, mit deren Umsiedlung eine weitere Schwächung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft verbunden wäre. Hans Kreplin sagte dazu: „Macht Schleswig-Holstein nicht schwächer als es politisch vertretbar ist.“ Denn nicht nur für die Produktion sind diese Menschen notwendig, sie sind auch für den Konsum unentbehrlich. Hinzu kommt die Erkenntnis, daß die weitere Verstärkung einer ungesunden räumlichen Konzentration durch die Aussiedlung heute unter neuen Aspekten als wenig sinnvoll bezeichnet werden muß.

Es ist nur natürlich, daß Schleswig-Holstein infolge seiner Randlage eine sehr nüchterne Einstellung zu Tariffragen hat, weil einmal die Belastung durch die lange Vorfracht für die Rohmaterialien und zum zweiten die erhebliche Fracht für Fertigwaren in Rechnung zu stellen sind. Die gewährte Frachthilfe für das Zonenrandgebiet war trotz ihrer geringen Mittel durchaus bedeutsam, vor allem für die Erschließung neuer Absatzgebiete. Mit Recht wird in Kiel bedauert, daß der gewerbliche Straßenfernverkehr in diesem Frachthilfeverfahren nicht berücksichtigt worden ist. Ein weiterer Punkt, der stärkste Beachtung verdient, ist die relative Unterversorgung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft mit langfristigen Krediten. Vielleicht liegt darin die Begründung für die Feststellung, daß – – gemeinsam mit dem Härterwerden des Wettbewerbs – hier und da gewisse Einbrüche in die Lauterkeit kaufmännischer Gesinnung festgestellt werden mußten ... Willy Wenzke