Die Unfreiheit der Meinung und damit die Unmöglichkeit der politischen Satire und Karikatur hat nicht nur zwölf Jahre auf dem öffentlichen Leben in Deutschland gelastet, sondern noch einige Jahre mehr. Als dann endlich die Zügel wirklich gelockert waren, brauchte es wieder eine Weile, bis erkennbar wurde, auf was und von woher der Karikaturist die Pfeile seines Spottes schießen sollte. Nicht wiedergekehrt war ja die Zeit der massiven weltanschaulichen Ideologie, der „Standpunkte“ links oder rechts, die zugleich so bequeme archimedische Punkte für die aktuelle Karikatur gewesen waren. Nach 1950 hat es der satirische Zeichner schwerer als vor 1933. Ihn stützt keine Gruppe Gleichgesinnter. die Schwarz und Weiß genau so verteilt wie er. Auf sich selber steht er ganz allein. Er muß seinen Ort finden, von dem aus die Objekte seines Angriffs sich in jener Verzerrung darstellen, die er als Aspekt schlechter Wirklichkeit enthüllt. Mit anderen – Worten: die Karikaturisten müssen heute als Persönlichkeiten profilierter sein als ehedem, sie müssen den Dingen näher auf den Leib rücken, sie müssen schärfere Augen für die Details des Tagesgeschehens haben – kurz, sie müssen intensiver am öffentlichen Leben innerlich beteiligt sein.

Im Hamburger Künstlerklub „die insel“ ist eine Ausstellung von Arbeiten (veröffentlichten und unveröffentlichten) zweier solcher in spezifischem Sinn „heutigen“ Karikaturisten zu sehen: Hicks und Szewczuk. Da zeigt sich, wie sehr der Satiriker sich auf das Hin und Her des Kampfes einlassen muß und daß es doch möglich ist, über den vergänglichen Anlaß hinaus etwas sowohl Persönliches wie Allgemeingültiges zu sagen. Wenn etwa Hicks die Szene erfindet, wie zwei prominente Bonner Politiker der gleichen Partei, die sich anläßlich einer gewissen Abstimmung fast verfeindet hätten, versöhnt auf das Wohl eines „neuen Kurses“ trinken, wobei aber der Sekt aus der Flasche, ohne die hingehaltenen Gläser zu berühren, fröhlich auf den tropft – dann ist der Unfug parlamentarischer Aufregungen ein- für allemal aus dem Blickwinkel der Vernunft in die ihm gebührende Sphäre der Komik versetzt. Oder wenn Szewczuk die H-Bombe als mit Zündung versehene Kegelkugel von unsichtbarer Hand auf die in Neunzahl gruppierten Minister der großen Mächte schieben läßt, dann ist ein Widersinn der Weltpolitik in das Gleichnis der Groteske gebannt.

Dabei ist nichts genormt. Die künstlerischen Physiognomien der Zeichner bleiben unverwechselbare Szewczuk mit der Freude an der Fülle der graphischen Einfälle, zur Arabeske neigend, kommentierend – Hicks dagegen immer aufs Minimum der Mittel bedacht und aufs Maximum der gezielten Aussage.

Die Ausstellung in kleinem Rahmen gibt dem Besucher zu denken. Sollte es nicht an der Zeit sein, einmal in größerem Zusammenhang und „auf Bundesebene“ die Produktion unserer gegenwärtigen Karikaturisten repräsentativ zu zeigen? Es gibt doch gar nicht so wenige, die sich hier miteinander messen könnten – außer Hicks und Szewczuk wäre etwa an Köhler zu denken, an Brockmann, A. Paul Weber, Sturtzkopf... O ja, es würde sich wohl lohnen. cel.