Von Monika v. Zitzewitz

Als im Oktober 1954 mit einem Staatsakt im Festsaal des Hamburger Rathaus der Einzug der evangelischen theologischen Fakultät in die jüngste Universität Deutschlands mit allem Prunk gefeiert wurde, da wußten die Vertreter der neuen Fakultät, daß das eigentliche Wagnis für sie erst begann. Denn es ging um die Frage, ob in dieser Zeit und in dieser – nicht gerade zum Sitz der „Gottesgelahrtheit“ prädestinierten – Kaufmannsstadt eine geistig und geistlich lebendige Fakultät überhaupt wachsen könnte.

In seiner Eröffnungsrede, die mit dem Thema „Was ist Wahrheit?“ von dem Verhältnis der Theologie zu den übrigen Wissenschaften handelte, begründete und ortete Professor Thielicke die Existenz der theologischen Fakultät im Rahmen der Universität. Er scheute nicht davor zurück, den alten Einwand, die Theologie basiere nicht auf erkenntnistheoretisch erfahrbarer Wahrheit, sondern auf Offenbarung, in seiner Problematik auszuleuchten. An verschiedenen, allen akademischen Disziplinen gemeinsamen Denkprozessen, die sowohl methodisch als auch sachlich im Rahmen der theologischen Forschung angewandt werden (zum Beispiel historische und geschichtsphilosophische Methoden in der Kirchengeschichte, philologische bei der biblischen Forschung) erklärte er seine Fakultät als eine Universität im kleinen, die somit den Reiz und das Ärgernis eines Doppelgängers ausübe.

Es gab in Hamburg bisher eine kirchliche Hochschule, deren Besuch bis zu vier Semestern für Studenten angerechnet wurde. Als nun die Universität vor zwei Jahren den Plan faßte, das Vollstudium der evangelischen Theologie einzuführen – ein Wunsch, der symptomatisch für die innere Situation der Nachkriegszeit sein mag, die unter der Oberfläche der Betriebsamkeit und schneller wirtschaftlicher Gesundung die elementare Frage nach den letzten Zusammenhängen stellt –, da setzte der damals sozialistische Senat gemeinsam mit der Universität einen Berufungsausschuß ein. Zwei Jahre lang sah es so aus, als müsse der Plan an der begreiflichen Scheu der Ordinarien scheitern, ihre alten, angesehenen Lehrstühle für ein Experiment mit ungewissem Ausgang zu verlassen. Schließlich stellte man Professor Thielicke, der neben dem Hamburger Rektor, einem Vertreter der Kirchenleitung und Mitgliedern der philosophischen und auswärtiger Fakultäten im Berufungsausschuß saß, vor die Entscheidung: entweder er selbst nähme den Ruf nach Hamburg an, oder der Plan müsse begraben werden. Er nahm an, und seinem Ruf folgten nicht nur eine Reihe bedeutender Theologen, sondern auch eine ganze Anzahl seiner Tübinger Studenten. Das war nämlich eine Kardinalfrage gewesen, die weder ein Universitätsbeschluß noch ein feierlicher Staatsakt lösen konnte: würden überhaupt Studenten nach Hamburg kommen?

Der Dekan schildert die ersten Tage im neuen Institut. Leere Räume, gähnend leere Regale, in denen vereinzelte Bücher verloren herumstanden, ein Stab von Kollegen und Assistenten, die mit dem Elan vom Pionieren bereit waren, wenn nötig, die Nächte durchzuarbeiten, um alle Vorbereitungen für das Semester zu schaffen. Dann kam eines Tages ein fremder junger Mann bescheiden die Treppe herauf und prallte fast zurück, als gleich drei Professoren ihm entgegeneilten, um ihn zu fragen, ob er etwa hier studieren wolle. Er wollte.

Inzwischen sind die Seminarräume so mit Studenten und Büchern gefüllt, daß die Baubehörde regelmäßig besorgte Besuche macht und dem Dekan erklärt hat, er müsse persönlich dafür haften, wenn eines Tages die Decke des alten Hauses herunterkäme. Wer übrigens heute vor die Bücherregale tritt, kann sich schwer vorstellen, daß sie vor einem Semester noch leerstanden. Erst wenn er den Aufruf an alle Insassen der Fakultät liest: „Liebe Kommilitonen! Es ist schön, eine ordentliche Bibliothek vorzufinden. Es ist aber mindestens ebenso schön, sie miteinander aufzubauen und damit so etwas wie die ‚Väter’-rolle in einem Sektor der hamburgischen Kirchengeschichte zu spielen“ und die praktischen Ratschläge: „Wühlen Sie möglichst viele Antiquariatskataloge durch, schleichen Sie sich – natürlich legal! – in die Studierzimmer alter Pfarrherren und überreden Sie sie, ,Ballast‘ abzustoßen und Angebote zu machen... Bei jeder Jubiläumsrede vom Jahre 1979 an soll es zum eisernen Repertoire der Festrethoren werden, auf die Armseligkeit hinzuweisen, mit der wir begonnen haben“, erst dann kann er sich vorstellen, mit welcher Freude und in welchem Geist diese Fakultät an ihrer Vervollständigung arbeitet.

Es ist viel mehr als die großen Namen der Ordinarien – unter ihnen vor allem die Gastprofessoren Hans von Campenhausen und Paul Tillich, denen in jedem kommenden Semester, wenn möglich, mindestens ein Gastprofessor aus dem Ausland und einer aus der Ostzone folgen sollen – was Hamburg für die Studenten der Theologie anziehend macht. Die meisten evangelisch-theologischen Fakultäten Deutschlands lebten bisher in der ebenso idyllisch-besinnlichen, wie weltfremden Abgeschlossenheit kleiner Universitätsstädte. In Hamburg erwartet die Studenten – die späteren Pfarrer in einer Welt fern von Idylle und Besinnlichkeit – eben diese Welt mit allen ihren Anforderungen und ihrer Intensivierung des geistlichen Anspruchs: aus dem Wissen von der Zeit vom Gewicht des Überzeitlichen zu künden.