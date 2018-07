Dagebüll

Mit Sorgen beobachtet man an der schleswigholsteinischen Westküste seit einiger Zeit eine seltsame Entwicklung, die sich als sozusagen „unterirdischer Deichbruch“ in Nordfriesland anbahnt. Vor etwa einem Vierteljahrhundert wurden zum erstenmal – durch den Lehrer Levsen, Dagebüll – völlig überraschend mitten im Festland in einem der Köge Salzpflanzen entdeckt, die darauf schließen ließen, daß sie über einem Salz-Grundwasserhorizont wuchsen. Durch die Pflanzensoziologen, in erster Linie den „Altmeister“ der regionalen Pflanzenkunde Schleswig-Holsteins, Dr. Willi Christiansen, Kiel‚ wurden in den letzten Jahren neue Salzpflanzenfunde gemeldet. Eine Kartierung der Pflanzenwelt in den nordfriesischen Kögen durch Dr. Raabe, Kiel, zeigte schließlich eine Fläche von weit über 200 Hektar als „salzwasserbeeinflußt“. Etwa 60 ha im Gebiet um Bongsiel sind davon so stark versalzen, daß auf ihnen nur eine magere „Meeresflora“ gedeiht, wie sie auf dem Außendeichsgroden wächst. Der Queller, die „Typpflanze“ des Tidegebietes, nimmt einen Teil dieser Flächen ein, und auch die Strandaster findet sich hier. An verschiedenen Stellen überzieht in trockenen Sommern eine Salzkruste den vegetationsarmen Boden.

Das Bedrohliche an dieser Erscheinung ist nicht die Tatsache, daß die stark versalzenen Flächen für eine geordnete Nutzung ausfallen. Es ist vielmehr die Beobachtung, daß sich diese Versalzungsflächen offenbar ausdehnen und womöglich in den letzten Jahrzehnten überhaupt erst neu entstanden sind. Es ist unwahrscheinlich, daß in einem botanisch so gut bekannten Gebiet wie Nordfriesland solche Salzwasserfloren im Binnenland mit solch auffallenden Gewächsen wie dem Queller von den früheren Beobachtern übersehen sein sollten.

Es ist unmöglich, daß diese Salzflächen mit ihrer Ausbreitungstendenz aus der Eindeichungszeit der Köge stammen, die teilweise schon seit Jahrhunderten mit Deichen gegen das Meer abgeschlossen sind und deren Salzgehalt aus ihrer „Wattenmeervergangenheit“ längst durch Regen ausgewaschen sein müßte. Auch unterirdische Steinsalzstöcke – wie sie etwa in Mittelholstein das Grundwasser in größeren Tiefen versalzen – sind in dem Gebiet Nordfrieslands nicht bekannt. Als Erklärung bleibt praktisch nur, daß es sich um unterirdische „Durchbrüche“ des Nordseewassers handeln muß, das sich durch wasserdurchlässige Sandhorizonte, die offenen Zugang im Meeresbereich haben, einen Weg unter den Deichen hinweg in das Binnenland gesucht hat. Das wird auch dadurch wahrscheinlich, daß die Herde stärkster Versalzung sich in den Kögen gerade dort finden, wo Sand den Bodenuntergrund bildet.

Trotz dieser Erklärung bleibt es fraglich, wie es zu dieser gefährlichen unterirdischen Invasion der Nordsee kommen konnte. Die Hypothese, daß man durch die modernen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen das Süßwasser aus dem Binnenland zu schnell ableitet, so den hydrostatischen Druck in den „kommunizierenden Röhren“ der nach dem Meer zu offenstehenden Sandschichten erniedrigt und damit dem gegendrückenden Meereswasser den Weg frei gemacht hätte, wird von dem Landesernährungsministerium, der obersten Wasserwirtschaftsbehörde, abgelehnt. Sie würde bedeuten, daß die Formen der wasserwirtschaftlichen Kultivierungsmaßnahmen von Grund auf umgeändert werden müßten.