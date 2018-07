Die Generalversammlungen der Magdeburger Labensversicherungs - Gesellschaft und der Friedrich Wilhelm Lebensversicherungs AG, beide In Köln, haben die Umbenennung der Unternehmen und die Abänderung des Gesellschaftszwecks dar „Magdeburger Leben“ beschlossen. Die ,Magdeburger Lebens-Versicherungs-Gesellschaft“, daran Name In Zukunft ,Friedrich Wilhelm Magdeburger Versicherungs-Gesellschaft“ lauten wird, hat bisher schon außer der Lebensversicherung die Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherung betrieben. Nach den dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen zur Genehmigung vorliegenden Beschlüssen wird sich die „Friedrich Wilhelm Magdeburger Versicherungs-Gesellschaft“ von dem Lebensversicherungsgeschäft trennen und damit zu einem reinen Sachversicherer werden, der neben den bisher geführten Branchen nunmehr auch die Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasserschäden-, Sturmschaden- und Glasversicherung aufnehmen wird. Die neue Gesellschaft ergänzt die Arbeit des Sachversicherers im Gerling-Konzern, der Gerling-Konzern Allgemeinen Versicherungs-Aktiengesellschaft, die in erster Linie weiter Industrieversicherer bleibt.

Die Prämieneinnahme der „Magdeburger Leben“ betrug 1954 für eigene Rechnung in der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherung 7,3 Mill. DM. Von der Währungsreform bis Ende 1954 verzeichnete die Gesellschaft in diesen Sparten Prämieneinnahmen von 26 Mill. DM, denen Schadensleistungen von 11,3 Mill. DM gegenüberstehen. Der Lebensversicherungsbestand der „Magdeburger Leben“ in Höhe von rund 200 Mill. DM toll von der „Friedrich Wilhelm Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft“ übernommen werden, die Ihren Namen bereite in „Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft’ geändert hat. In dieser Gesellschaft wird unter Ihrem neuen Namen ein Lebensversicherungsbestand von gut 500 Mill. DM Versicherungssumme (200 Mill. DM der „Magdeburger Leben“ und 300 Mill. DM der „Friedrich Wilheim“) mit etwa 21 Mill. DM Prämieneinnahme zusammenkommen. Die „Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft“ dürfte damit zu den größten deutschen Lebensverslcherernzu rechnen sein. Die „Friedrich Wilhelm“, deren Arbeitsgebiet sich auf die Großleben-, Kleinleben- und auf Gruppen-Versicherungen erstreckt, war durch Kriegseinflüsse gezwungen, ihre früher bedeutende Stellung als Kleinlebensversicherer aufzugeben. Unterstützt von ihrer Schwesterngesellschaft, der „Magdeburger Leben“, drang sie dafür mehr und mehr in das sogenannte Mittelgeschäft ein und konnte dort festen Fuß fassen. Die damit zusammenhängende starke Aufwärtsentwicklung des nunmehr in der „Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft“ zusammengefaßten Lebensversicherungsgeschäftes spiegelt sich in dem Ergebnis von 1954 wider. Der Bestandszuwachs betrug 1954 rd. 107 Mill. DM, womit sich der Bestand um rund 30 v. H. gegenüber 1953 erhöht hat. Damit steht diese Gesellschaft in der Bestandsentwicklung mit an der Spitze in der deutschen Lebensversicherung. Von der Währungsreform bis Ende 1954 wurden für Versicherungsleistungen in der Lebensversicherung von den beiden Gesellschaften rund 36 Mill. DM aufgewendet. D.