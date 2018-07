dd., Wiesbaden

Wäre das Hauptzollamt Gießen nicht auf die absonderliche Idee verfallen, 25 000 Paar Gummischuhe ausgerechnet vor den Toren des größten süddeutschen Flüchtlings-Durchgangslagers verbrennen zu lassen, so wäre diese Don-Quixoterie wohl unbemerkt geblieben. Allein der Umstand, daß die starke Schildwache des Zolls klagende Flüchtlingsfrauen fortscheuchte, die für sich und ihre Familien ein paar Schuhe retten wollten, entfesselte die Welle der Empörung, die bis hinauf in die Bundesministerien für Vertriebene und für Finanzen brandete und schließlich noch etwa 17 000 Paare vor der Vernichtung bewahrte.

Der amerikanische Kaufmann David Nutkys hatte die Gummischuhe aus amerikanischen Armeebeständen angekauft, um sie weiter zu veräußern. Er hatte jedoch festgestellt, daß die Schnallen leicht angerostet waren und daß die meisten Schuhe zwar noch sehr gut erhalten, aber doch immerhin getragen waren. Unter diesen Umständen lohnte sich der Weiterverkauf nur, wenn Nutkys weitgehender oder vollständiger Zollerlaß eingeräumt wurde. Ein solcher Zollerlaß wurde ihm auch für den Fall in Aussicht gestellt, daß er die Schuhe an einen Schrotthändler verkaufte. Dann hätte er jedoch jeden einzelnen Schuh durch einen Schnitt in die Sohle unbrauchbar machen müssen, was wiederum wegen des erheblichen Arbeitsaufwandes unrentabel gewesen wäre. Zuletzt fand sich der Amerikaner bereit, die Schuhe an bedürftige Deutsche zu verschenken, falls ihm der Zoll erlassen würde.

Den aufgebrachten Gießener Journalisten, die sich noch während der Verbrennungsaktion an den Leiter des Hauptzollamtes, Zollrat Rudolf Rocktäschel, wandten, erklärte dieser, es lasse sich beim besten Willen nichts an dem Autodafé ändern. Weitere Aufklärungen könne er angesicht des Steuergeheimnisses nicht geben.

Daraufhin hagelte es Proteste: die hessischen Vertriebenenverbände meldeten sich; Wirtschaftsminister Gotthard Franke und der Gießener Oberbürgermeister Dr. Lotz, die Flüchtlingsminister von Baden und Niedersachsen – Fiedler und Schellhaus – alle versprachen, einzugreifen. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt schickte ihren Mitarbeiter Dr. Münsterer als Sonderbeauftragten nach Gießen.

Auf dem Umweg über Staatssekretär Dr. Peter Nahm vom Bundesvertriebenenministerium gelangte dann schließlich die erste Stellungnahme der Zollbehörde an die interessierte Öffentlichkeit: dem amerikanischen Kaufmann sei vorgeschlagen worden, die von ihm als unverkäuflich bezeichneten Schuhe deutschen Flüchtlingen oder anderen Hilfsbedürftigen zur Verfügung zu stellen. Nutkys sei darauf aber nicht eingegangen und habe die Zollbehörde gebeten, die Schuhe im Interesse einer raschen Räumung seines Lagers zu verbrennen.

Zwei Tage später, am vergangenen Mittwoch, mußte sich das Bundesfinanzministerium bequemen, diese von Nutkys heftig betrittene Darstellung zurückzunehmen. Das Ministerium bestätigte, daß sich das Zollamt Gießen keineswegs bereit erklärt hatte, den Zoll zu erlassen, falls die Schuhe verschenkt würden. Für die restlichen 17 000 Paare stellte das Ministerium dann einen entsprechenden Zollerlaß in Aussicht. Ob Rocktäschel, Münsterer oder ein Ministerialreferent der Urheber der ersten, wahrheitswidrigen Darstellung gewesen ist, ist bisher unbekannt geblieben.