Die Bilanz der Vereinsbank in Hamburg für 1954 überrascht weder nach der einen noch nach der anderen Seite: sie gibt in ihrem Inhalt, ihren Zahlen und ihren Erläuterungen – und in dem, was nur zwischen den Zeilen zu lesen ist – genau den Charakter und die solide Geschäftspolitik dieses Regionalinstitutes wieder, das sich im Gebiet bewußt auf Hamburg beschränkt und im Geschäft die Finanzierung des Handels und der Schiffahrt an die erste Stelle treten läßt. Als Folge dieser freiwilligen Beschränkung treten selbstverständlich die Schwächen besonders hervor, die sich aus der Randsituation Hamburgs ergeben, das an der allgemeinen Konjunktur der vergangenen Jahre nur unterdurchschnittlich teilhaben konnte. Nichts wäre allerdings trügerischer, als aus der relativ geringen Ausweitung der Bilanzsumme von 345,4 auf 375,3 Mill. DM Schlüsse auf die Rentabilität des Gesamtunternehmens ziehen zu wollen. Im Gegenteil, es wird hier der Beweis geführt, daß eine Expansion nicht immer einen entsprechenden Nutzen mit sich bringt, Die Dividende von 9 v. H., die für 1954 in Übereinstimmung mit den Großbanken-Nachfolgern ausgeschüttet wird, ist – wie bei allen Banken – kein Maßstab für die Ertragslage. Das Geschäftsergebnis ist zwar von der weiteren Schmälerung der Zinsmarge beeinflußt worden, doch ließen sich die hier eingetretenen Mindereinnahmen durch den erweiterten Geschäftsumfang sowie durch nicht näher bezeichnete Sondereinnahmen mehr als ausgleichen.

In Verfolg ihrer konservativen Bilanzpolitik hat die Vereinsbank ihre Rücklagen um 2 Mill. auf 6 Mill. DM erhöht. Damit umfaßt das Eigenkapital 18 Mill. DM oder 5 v. H. der Gesamtverpflichtungen. Die Relation Eigenkapital zur Bilanzsumme hat man in den letzten Jahrzehnten – von geringen Abweichungen abgesehen – stets durchgehalten. Bei 18 Mill. RM Kapital und offenen Reserven betrug die Bilanzsumme vor der Währungsreform 350 Mill., bei dem gleichen Eigenkapital heute 375 Mill. Unter diesen Umständen glaubt die Verwaltung von einer Kapitalaufstockung in nächster Zeit absehen zu können

Eine Eigenart der Bilanz sind die „Eigenen Akzepte“ von 36,7 Mill. DM. Sie beziehen sich ausschl. auf die Finanzierung des Im- und Exports, sind also ihrer Natur nach sehr kurzfristige Anlagen. Man erkennt daraus die Intensität, mit der sich die Bank den Außenhandelsgeschäften widmet. Sie ist erfolgreich bemüht gewesen, Geld zu günstigen Bedingungen nach Hamburg zu ziehen und hat dabei feststellen können, daß die Tendenzen zu einer Senkung des Zinssatzes für langfristige Anlagen immer spürbarer werden.

In Gemeinschaft mit den übrigen Regionalbanken und den Privathandels fordert die Vereinsbank die baldige Verabschiedung des 3. DM-Bilanzergänzungsgesetzes, das dem genannten Kreis das Recht zugestehen soll, die Bewertung ihrer Konsortialbeteiligungen und Beteiligungen in ähnlicher Weise bilanzmäßig höher zu bewerten, so wie es den Großbanken seinerzeit durch das Großbankengesetz zugestanden worden ist. Jetzt stehen diese Positionen so niedrig zu Buch, daß aus steuerlichen Gründen eine Verwertung durch Verkauf völlig ausgeschlossen ist. Für die Gesundung des Kapitalmarktes ist es aber unbedingt erforderlich, daß diese festliegenden Pakete nun endlich in erträglicher Weise aus der steuerlichen Umklammerung befreit werden. -ndt