Das also ist die „Gegendarstellung“ der Bundesbahn. Wir veröffentlichen sie in ihrem Gesamtumfang, soweit sie sich auf irgendwelche Fakten beruft, obwohl wir zum Abdruck einer solch umfangreichen Entgegnung keineswegs verpachtet sind; es erscheint uns aber wichtig, unseren Lesern ein Bild von der Art und Weise zu vermitteln, mit der von der Bundesbahn-Hauptverwaltung aus argumentiert wird. Zu diesem Bilde gehört auch, daß Dr. J. Kurze in den „Bundesbahn-Mitteilungen“ vom 8. März den wesentlichen Inhalt seiner vorstehenden Entgegnung (unter dem Titel „Wenn die Masken fallen“) veröffentlicht hat, und zwar ohne uns in der vorangegangenen Korrespondenz, in der wir loyalerwehe unser Einverständnis zur Aufnahme eines Gegenartikels (bereits Ende Februar ...) gegeben hatten, in ebensolch loyaler Weise darauf hinzuweisen, daß seitens der Hauptverwaltung beabsichtigt war, mit der Entgegnung zweigleisig zu fahren.

Eine Reihe von Punkten der vorstehenden Gegendarstellung fordert schärfsten sachlichen Widerspruch heraus. Wir möchten es uns versagen, hier Punkt für Punkt zu erwidern, da ja in einem Artikel und mehreren Glossen der vorliegenden Ausgabe die gleichen Dinge bereits behandelt sind. Außerdem ist uns bekanntgeworden, daß die „Arbeitsgemeinschaft Güterverkehr“ auf Grund des § 10 des Hessischen Pressegesetzes eine förmliche Berichtigung zu dem Parallelartikel („Wenn die Masken fallen“) in den Bundesbahn-Mitteilungen gefordert hat. In dieser Berichtigung wird mit guten Gründen insbesondere der Behauptung widersprochen, daß „dieser gegenwärtige (verkehrspolitische) Zustand“, wobei dem Güterkraftverkehr die Fahrbahn auf Kosten der

Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird, „12 000 Menschen das Leben kostete“. Weiter wendet sich die Berichtigung gegen die Behauptung, daß der Güterkraftverkehr ausschließlich die ertragsreichen Strecken bediene und die verkehrsschwachen Gebiete vernachlässige. Gerade dieser Punkt scheint uns äußerst bedeutsam zu sein. Aus Unterhaltungen mit Unternehmern verkehrsferngelegener Betriebe wissen wir, daß es zwangsläufig zur Abwanderung an verkehrsgünstigere Standorte kommen muß, wenn die jetzt geplanten Restriktionen des Kraftverkehrs durchgeführt werden – speziell: wenn der „Knick“ in der Belastung der schweren Wagen nicht bloß beseitigt, sondern durch kumulative („potenzierte“) Steuersätze ins Gegenteil umgebogen wird. Wir vermissen hierzu immer noch eine klare Stellungnahme des Bundesernährungsministers, dessen Lübke-Plan für die Sanierung der kleinbäuerlichen Notstandsgebiete durch das Vorgehen seines Kollegen Seebohm undurchführbar gemacht wird...

In einem Punkte ist noch auf die vorstehende Gegendarstellung zurückzukommen: siehe den 2. Absatz. Natürlich hat unser Autor nicht den Vorwurf einer („strafbaren“) Bilanzverschleierung gegenüber der Bundesbahn-Hauptverwaltung erhoben, wenn er die simple betriebswirtschaftliche Tatsache feststellte, daß sie es in der Hand habe, durch ein Mehr oder Weniger an Wiederaufbau-Investitionen den Jahresverlust höher oder geringer in Erscheinung treten zu lassen. Die Empfindlichkeit, mit der die Hauptverwaltung auf solche und ähnliche kritische Anmerkungen zu ihrem Tun und Lassen reagiert, ist mehr als erstaunlich. Sie erklärt sich wohl daraus, daß die Bundesbahn-Hauptverwaltung während der letzten Zeit – offenbar unter dem Einfluß des Bundesverkehrsministers – ihre Propaganda zugunsten der Verkehrsgesetzentwürfe reichlich stark überzogen hat. Begonnen hat das mit dem Plakat zum Preisausschreiben „Die Bundesbahn gehört der Nation“, gegen das sich speziell der Handel (in seinem „Pressedienst“) gewandt hat. Dabei wurde klipp und klar gesagt, der Grundsatz der „Gemeinwirtschaftlichkeit der Bundesbahn“ sei zu einem bloßen Schlagwort herabgesunken, seitdem sie ihr Beförderungsmonopol gegen allgemeine Verkehrsinteressen durchzusetzen versuche... Sehr viel blamabler ausgelaufen ist die Sache mit dem zweiten Plakat. Durch eine Einstweilige Verfügung wurde der Bundesbahn untersagt,

„ein Plakat weiter zu verbreiten, das nach Ansicht des Gerichts gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb und gegen die guten Sitten verstößt. Der Bundesbahn wurde zur Aufläge gemacht, das Plakat innerhalb von drei Tagen von allen Litfaßsäulen oder sonstigen Reklameflächen zu entfernen oder überkleben zu lassen. In dem Plakat der Bundesbahn heißt es: „Wir alle wollen die Straßen frei von Giganten der Landstraße, frei von ihren gesundheitsschädlichen Auspuffgasen, frei vom Verkehrstod. Das will auch die Bundesregierung mit ihren Verkehrsgesetzen. Dein Bundestagsabgeordneter wird darüber entscheiden“.