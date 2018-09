Mit Pfeifen und Applaus fing es an, es wurde ein Theaterskandal, und noch heute dringt aus den Zeitungen zu uns die Kunde von dem unvermindert heftigen Kampf, der keinen ungeschoren läßt. Autor, Regisseur, Bühnenbildner, Kritiker, selbst das Publikum, jeder schießt auf jeden.

Im Marigny brachte Jean-Louis Barrault Raeines „Berenice“ neu heraus und ließ den „Schlaf der Gefangenen“ von Christopher Fry folgen. Das übliche Premierenpublikum war von Racine fast ohne Ausnahme begeistert, aber Frys Dichtung wurde von empörten Pfiffen übertönt. Barrault liebt diese „Kampfstimmung“ und dieses Publikum „mit allen seinen Fehlern“, das seit dieihundert Jahren unter immer neuen Haartrachten die gleiche Geisteshaltung zeigt. „Gerade dieses Publikum, das nichts mit dem Pariser Volk gemein hat und nichts mit dem wirklichen Publikum. Dieses intellektuelle, mondäne, ,geistreiche’ Milieu, das Parolen ausgibt, sich geräuschvoll erregt, das dauernd die Probleme verdreht, das mit großem Getöse die braven Leute zum Narren hat, das Originalität mit Neuheit verwechselt und dem Laune für Initiative gilt. Dieses Premierenpublikum, das einen, man weiß nicht warum, den Rücken kehrt.“ Dies Barraults eigene Werte.

Ein Kritiker ist weniger nachsichtig mit den Leuten: „Dieses unbeschreibliche Premierenpublikum, das von heiligem Eifer und Verzückung befallen ist, wenn es ‚Berenice’ sieht. Mein Gott, was haben, diese Leute doch für einen guten Geschmack; wie sind sie doch empfänglich für Poesie und mit welch bewundernswürdiger Promptheit verstehen und reagieren sie, sogar im richtiger. Augenblick – vorausgesetzt, daß man ihnen dreihundert Jahre lang gut alles erklärt hat. Ah, diese gut gezogenen Leute, die nur für tote Dichter Ohren haben und die nicht fünf Minuten lang ohne Nervenkrise einem Dichter zuhören können, der ihnen nicht im Konversationslexikon erklärt und empfohlen wird.“ Hier lautet der Vorwurf „Urteilslosigkeit“; ein anderer heißt: Voreingenommenheit: Vielleicht gefällt es nicht jedermann in den Villenvierteln, daß der ‚Schlaf der Gefangenen‘ ein pazifistisches Stück ist, eine Verdammung des Krieges ... Barrault soll nur nicht nachgeben. Vielleicht gelingt es ihm auf diese Weise endlich, ein zurückgebliebenes Boulevard-Publikum loszuwerden, das seit je dem Lande Rimbauds und Nervals Schande gemacht hat, und vielleicht wird er, wie Vilar (im Théâtre National Populair) unter den an Geist und Herz Reichsten welche finden, die begreifen, daß Christopher Fry neben Eliot, Bert Brecht und dem großen alten Claudel einer der wenigen echten Bühnendichter unserer Tage ist.“

Aber es wurden auch Stimmen laut, die Mitleid mit den „unglücklichen Zuschauern“ haben, weil man ihnen „das ganze alte Testament“ zumutet, das ja vielleicht den Engländern, aber keineswegs den Franzosen vertraut sei. Stimmen, die sagen, daß man Fry „zweifellos lesen, aber nicht aufführen“ könne.

Fry mag sich trösten: sogar über Racine fiel das Urteil: unaufführbar, und trotzdem wurde „Berenice“ an jenem Abend begeistert aufgenommen, und besonders Leonor Fini, dem Kostüme und Bühnenbild zu verdanken sind, wurde stürmisch applaudiert. „Die Kostüme von Titus und Berenice sind mit feenhafter Genauigkeit den Miniaturen im Museum von Neapel nachgebildet. Ohne jede Pedanterie hat Leonor Fini den Eindruck eines römischen Hauses zur Zeit des Titus erweckt. Wenn sich Titus, Berenice Und Antiochus in den Rahmen der drei schwarzen, im Dekor ausgesparten Türen fügen, glaubt man zu sehen, wie sich die Wände der glanzvollen „Villa der Mysterien’ beleben.“

Doch auch gegen das Bühnenbild wurde von illustrer Hand ein Angriff geführt. François Mauriac hat in seiner Kritik so „abfällige“ Ausdrücke gebraucht, daß sich Barrault „entgegen seiner sonstigen Gewohnheit gezwungen sieht“, zu erklären, er habe es für richtig gehalten, sich von den Pompeianischen Fresken inspirieren zu lassen, und Leonor Fini trage nicht allein die Verantwortung.

Da wir in Frankreich sind, spielt sich alles in der Öffentlichkeit ab, und so kennen wir auch die Erwiderung Mauriacs: „Ich habe mich also bisher geirrt und wurde erst gestern eines Besseren belehrt. Das Inszenieren ist also eine Kunst, die lange in den, Kinderschuhen gesteckt hat. Wir alten Leute waren naiv genug zu glauben, daß, wenn man das Werk eines toten Autoren aufführt, die Anweisungen des Textes gewissenhaft befolgt Werden müssen. Racine erstellt in seinen Versen, die Barrault auswendig sagt, das Bild eines prächtigen Gemaches. Und im Marigny soll diese Pracht heraufbeschworen werden durch drei Gestelle, in die man Löcher ohne Türen gebohrt hat. Und wieder aus dem Munde von Barrault-Antiochus hören wir von einem Kabinett, wo sich Titus vor dem Hofe verbirgt, wenn er der Königin seine Liebe erklärt. Und das hat keine Türen! Der Herrscher der Welt empfängt seine Königin in einem Durchgang ... einem Wartesaal dritter Klasse, in dem es keine Möbel gibt, nicht einmal. Sessel und Stühle? Strenge und Nüchternheit in Ehren ..., aber in diesem verflixten Text steht: ‚Berenice läßt sich auf einen Stuhl fallen.“ Ich schenke ihnen den Rest, lieber Barrault. Noch ist es Zeit, dem Lächerlichen die geheimen Kabinetts ohne Türen abzuschwören und Berenice den Stuhl zurückzugeben, den Racine ihr angeboten hat, und den sie ihr weggezogen haben.“

Paris wäre nicht Paris, wenn es dabei geblieben wäre. Barrault antwortet sachlich erklärend in einem langen Artikel. Aber andere Betroffene lassen sich die Gelegenheit zu einem scharfen Gegenangriff nicht entgehen: „Seit langem befinde ich mich Mauriac gegenüber in einer unangenehmen Situation. Oft mischt sich der Drang zu pfeifen unter den Wunsch zu applaudieren, aber diesmal überschreitet er die Grenzen seiner akademischen Vielseitigkeit. Er hat absolut nichts von dem begriffen, was Barrault und Fini gemacht haben. – Mauriac glaubt wohl, daß man Racine nur verstehen könne, wenn man sein Abitur wiederkäut. Er fleht Barrault an, Berenice ihren Stuhl zurückzugeben. Tut er wirklich so, als ob er nicht verstünde, daß Racine mit seiner Bemerkung nur auf eine Schwäche der Berenice hinweisen wollte? Er beklagt sich, daß mein Bühnenbild ‚seinen Traum’ gestört habe. Glücklicher Mauriac, dessen Träume sich so leicht verwirklichen lassen. Die ‚historischen Bilder‘ auf der Bühne der Folies Bergeres sind reich an Kronleuchtern und Stuck. Er soll doch hingehen! Was kann ihm denn passieren? Höchstens begegnet ihm noch einmal das Gesicht des Teufels, diesmal in Gestalt eines nackten Hinterteils, so wie die rheinischen Meister des Mittelalters es gerne darstellten.“ Theavan Rossum