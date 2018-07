/ Erzählung von Isabella Nadolny

Das Einheitspreisgeschäft füllt das ganze Erdgeschoß aus. Eine Wolke von seltsamem, nur ihm eigenen Duft, einer Mischung aus Moschusseifen, säuerlich riechenden Barchentstoffen, Ersatzleder, Bohnerwachs und feuchten Kleidern, liegt über den vielen Tischen. Stanniolbeklebte Pfeile mit der Aufschrift „Unser Schlager“ deuten von der niederen Decke herab drohend auf Waren, die noch ein paar Pfennig billiger sind als alles andere. Die künstliche Beleuchtung verleiht ihnen ein unnatürliches Glitzern. Vom Schallplattentisch her wehen von Zeit zu Zeit Fetzen eines sentimentalen Liebesliedes, aber sie werden übertönt von der lauten, überanstrengten Stimme einer Frau in weißem Kittel, die den um sie versammelten Hausfrauen ein Küchengerät erklärt und dabei ins Weite blickt wie in Trance.

Neben dem Schreibwarentisch, von einem hohen Stapel außergewöhnlich billiger Papierservietten fast verborgen, steht ein unauffällig gekleideter Mann, der Warenhausdetektiv. Er sieht alles, keine verdächtige Bewegung einer Einkaufstasche oder einer fremden Hand entgeht ihm. Eines jedoch Sieht er nicht, nämlich daß die Menschen sich in der unwirklichen Beleuchtung zu ähneln beginnen, wie Treibholz in einem Strudel. Wenn sich der eine oder andere heraushebt, so nur deswegen, weil er besonders ärmlich oder besonders häßlich ist. Der Warenhausdetektiv poliert seine Nägel am Rockaufschlag und läßt seine Blicke umherschweifen. Er kommt nicht auf den Gedanken, daß dies hier vielleicht die Hölle ist, daß er mitten drin steht. Können die Wesen, die in diesem schrillen Jahrmarkt eingefangen sind, ihm jemals wieder entkommen? Wo sind sie zu Hause – warum trifft man sie draußen auf der Straße nicht – den alten Mann mit dem leeren Rucksack auf dem Rücken, der den Unterkiefer zitternd hängen läßt, die bleiche, gedunsene Schwangere, die in der Lebensmittelabteilung verschämt und gierig den fettigen Aufschnitt aus dem Papier nascht, die vertrocknete alte Frau mit dem zerrissenen Rock, der viel zu große Haarnadeln aus dem unordentlichen Knoten hervorstehen?

Manchmal übertönt ein helles Glockenzeichen das Lärmgebrodel, und eine Verkäuferin streckt, neben ihrer Kasse stehend, hilfeflehend den Arm in die Höhe, wie eine arme Seele auf einer naiv-frommen Darstellung des Fegefeuers. Doch dann ist ihr nur das Kleingeld zum Wechseln ausgegangen.

Am Tisch für modischen Schmuck ist es ruhig. Die Verkäuferin lehnt sich mit aufgestemmten Armen ein wenig nach vorn, weil die Lampe sie blendet. Sie gleicht einer zweitrangigen Gottheit, der man Ströme von Talmi-Brillanten, falschen Perlen und Straßenclips zum Opfer gebracht hat. Sie würde sich gern mit dem Fräulein von der Kunstabteilung drüben an der anderen Wand unterhalten. Dort hängen über- und durcheinander die Hinterglasbilder von Kätzchen in zierlichen Körbchen und von ölig blickenden Heiligen, die durch heidelbeerblaue Mondscheinlandschaften wandern.

Eine unscheinbare Frau, die langsam zwischen den Tischen entlangschlendert, bleibt plötzlich stehen. Sie ist etwa fünfzig und so wenig interessant, daß sie mit den Einheitspreiswaren ringsum förmlich verschmilzt. Ihr Unterrock ist länger als ihr Kleid, das Kleid wiederum länger als der Mantel. An ihrem Hinterkopf hängen einige Haarsträhnen, auf. den abgeschabten Samtkragen. Was nur fixiert sie so angestrengt? Warum bleiben ihre Hände mit der verbeulten Handtasche halb erhoben, als hätten sie vergessen, daß sie etwas tragen? Der Detektiv, der schon eine dienstliche Miene aufgesetzt hat, wendet sich wieder ab. Wer stehlen will, benimmt sich nicht so auffällig. Die Frau bleibt regungslos stehen und sieht zum Spielzeugtisch hinüber, wo inmitten des Gewühls ein kleines Mädchen die Spielsachen betrachtet. Es ist ein auffallend schönes Kind und so angezogen, wie die lebensgroßen Puppen in teuren Geschäften. In dieser Umgebung wirkt es wie ein Sendbote aus einer anderen Welt. Seine viel zu großen, leuchtend blauen Augen hängen an den Händen der Verkäuferin, die einen braunen Bären mit nach oben verdrehten Beinchen in eine zu kleine Tüte zwängt. Das Kind wundert sich vielleicht darüber, wie lieblos die Erwachsenen mit einem Bärchen umgehen. Es weiß ebensowenig wie der Detektiv, daß hier die Hölle ist, eine der vielen Höllen auf Erden. Es achtet nur auf das Bärchen, und erst als die Käuferin mit ihrer Tüte vom Tisch wegdrängt, bemerkt es, daß es seit einer Weile allein ist. Es wendet sich langsam um und steht nun mit dem Rücken zur Kasse. In seinem Gesicht zeigt sich weder Angst noch Ungeduld. Die Mutter wird schon wiederkommen. Aus seinem kleinen kostbaren Muff zieht es ein Tüchlein und wedelt spielerisch damit. Die Frau mit dem wenig ansprechenden Äußeren nähert sich ihm nun, beugt sich tief zu ihm herab, als wolle sie vor ihm niederknien, und spricht es an. Das Fräulein vom Schmucktisch, das den Vorgang gedankenlos beobachtet hat, wird gerade abgelöst und kümmert sich nicht darum, was weiter geschieht. Auch dem Detektiv ist es entgangen. Es fällt niemandem auf, daß die eben noch so klägliche Gestalt der verkommenen Frau in der uralten mütterlichen Geste, mit der sie sich schützend über das Kind an ihrer Hand neigt, ein wenig von ihrer Menschenwürde wiedergewinnt. Das Kind, betäubt von Geräusch und Gewühl, läßt sich unbewegten Gesichts eilig zum Ausgang führen. Es geht gern mit der Tante, die zu Hause noch viel größere und schönere Bärchen hat. Es ist ja auch nicht weit, sie werden gleich zurück sein. Der Frau brennen zwei kreisrunde rote Flecke auf den Wangen. Sie ist auf das Erstaunlichste verändert, ja verschönt. Eine wilde, fast groteske Zärtlichkeit hat sich in ihrem Gesicht ausgebreitet wie Sprünge in einem Glas, das ein Stein getroffen hat. Jenseits der schwingenden Türen, wo die frische Luft berauschend und ernüchternd zugleich auf sie eindringt, hebt sie das kleine Ding hoch und trägt es auf den Armen, unaufhörlich dumme kleine Liebesworte murmelnd, die unbeholfen aus ihrem Mund stolpern, weil sie ein Menschenalter lang nicht ausgesprochen worden sind.

Um die Zeit der Dämmerung fängt es draußen an zu schneien. Drinnen in dem billigen Kaufhaus merkt man davon nichts. Der Schnee ist hier künstlich, und die übergroßen Pappmachéstiefel von St. Nikolaus auf dem Mitteltisch mit den Galanteriewaren und Geschenkartikeln hinterlassen in ihm keine Spur. Es glitzert auch zu stark, so falsch wie die Schmuckstücke des Fräuleins zwischen ihren Straßnadeln, deren Tisch jetzt von Neugierigen umlagert ist. Vor die Tür mit der Aufschrift „Notausgang“, die direkt neben ihr in einen unbekannten Hof führt, hat man einen Stuhl gestellt. Auf ihm sitzt blaß und verweint eine junge Frau und putzt sich die Nase. Der Detektiv, der endlich in Erscheinung treten darf, spricht wichtigtuerisch auf sie ein. Außerdem ist auch noch ein Polizist da, der notiert, was das Fräulein vom Schmucktisch immer wieder berichtet. Sie versucht die Frau zu beschreiben, die das verschwundene kleine Mädchen angesprochen hat, es fällt ihr kein besonderes Merkmal für sie ein. Noch während sie redet und dabei beide Hände zu Hilfe nimmt, verläuft sich die den Tisch umlagernde Menge, enttäuscht, daß die Weinende keine ertappte Ladendiebin ist. Durch den entstehenden freien Raum nähert sich unbemerkt eine schäbig gekleidete Frau in zu kurzem Mantel. Auf ihrem Arm trägt sie ein auffallend schönes Kind, das durchaus lebendig und unverletzt, nur etwas müde und mißmutig zu sein scheint. Es hält einen großen, räudigen Teddy umfaßt, und auf seinem Kinn sind Schokoladespuren. Während der Detektiv mit erleichtertem „Na, also!“ der fassungslosen Mutter das Kind übergibt, die es unter Freudentränen an sich preßt, obliegt es dem Polizisten, ein Protokoll aufzunehmen. Aber der ältlichen Person, die nun streng behördlich befragt den frei gewordenen Stuhl am Notausgang einnimmt, ist keine Erklärung zu entreißen. Sie scheint sich nicht einmal darüber zu freuen, daß die Mutter trotz der ausgestandenen Ängste auf eine polizeiliche Verfolgung des Falles verzichtet. Wahrscheinlich hört sie gar nicht, was man zu ihr sagt. Sie hat zurückgegeben, was ihr nicht gehört, und auch in diesem Leben nicht gehören wird. Von dem Brodeln der Geräusche und Gerüche aufs neue betäubt, sieht sie mit erloschenem Blick auf das ausgestopfte Spieltier nieder, das nun seine Bedeutung verloren hat und ihr ungeschickt vom Schoß hängt. Als sie wieder aufschaut, erblickt sie das kleine Mädchen, das durch das Menschengewühl zum Ausgang getragen wird. Noch einmal kommt Bewegung in die zu reizloser Armseligkeit erstarrte Maske. Der Mund zittert, sie beginnt lautlos zu weinen.

Da hebt das Kind die Hand und winkt, über die Schulter der Mutter zu ihr zurück. Einen Augenblick lang liegt in der kleinen Bewegung alle Schönheit und Unschuld, die es in diesem grellen, trostlosen Kaufhaus nicht gibt. Einen Augenblick lang noch ist die fremde Tante in die unerreichbare, andere Welt der Wärme und Liebe einbezogen. Und so sehen der Polizist, der gerade sein Notizbuch zuklappt, und der Hausdetektiy, dem nichts entgeht, zu ihrem Erstaunen, wie sich das tränenüberströmte Gesicht der schäbigen Frau zu einem wahrhaft überirdischen Lächeln verklärt.