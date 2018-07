Mit einem entscheidenden Fortschritt auf dem Gebiet des Vergaserkraftstoffes überraschte die BV–Aral: im Rahmen eines Empfangs der deutschen und ausländischen Mitglieder des Verbandes der Motorjournalisten (VDM) gab Direktor Hansen am vergangenen Wochenende in Bochum bekannt, daß das Unternehmen seinen Kraftstoff Aral nun bleifrei auf den Markt bringt. Dieser Schritt der BV-Aral Akt.-Ges., die über einen gewichtigen Marktanteil an Treibstoffen verfügt, bedeutet eine erhebliche Verbesserung auf dem im Zeitalter der fortschreitenden Motorisierung immer bedeutsamer werdenden Kraftstoffgebiet. Bisher mußte Vergaserkraftstoff bei ungenügender Klopffestigkeit als sogenannte „Klopfbremse“ das Bleitetraäthyl zugesetzt werden, das bei der Verbrennung – sofern nicht Additive beigegeben werden – zur Bildung von Rückständen in Form von Schlacke und Asche führt, was sich dann nachteilig als ein Zuwachsen des Verbrennungsraumes, als eine Störung im Wärmeübergang, als eine unerwünschte Brückenbildung bei den Zündkerzen und schließlich auch als „Ventilärger“ durch Überhitzung und Undichtwerden häufig genug peinlich bemerkbar macht.

Der Weg zu diesem bleifreien Kraftstoff war recht dornenreich es bedurfte eher intensiven und langwierigen wissenschaftlichen Forschung, in Verbindung mit erheblichen Investitionen, um zum Erfolg zu kommen. Durch raffiniert ausgedachte und inzwischen großtechnisch realiserte Veredlungsmethoden (Druckraffination, Hydrieren, Cracken, Polymerisieren und Reformieren über Platin) hat das Unternehmen die natürliche Klopffestigkeit der für sein Benzolgemisch verwendeten Komponenten BV-Benzol und BV-Benzin buchstäblich „gezüchtet“. In diesem Stadium kann daher auf die artfremde Klopfbremse Blei verzichtet und als Folge jeder motorische „Bleiärger“ ausgeschaltet werden. Jetzt entfällt jegliche Korrosion: Bleischlacken gibt es nicht mehr. Und damit ergeben sich automatisch viele Vorteile hinsichtlich der Schonung des Motors, der Ventile und der Kerzen, – also allgemein ein ins Gericht fallender geringerer Verschleiß.

Eine eingehende Erläuterung der Voraussetzungen dieses bemerkenswerten technischen Fortschritts, der der Kraftfahrt zugute kommt, unternahm bei dieser Gelegenheit Dr.-Ing. Th. Hammerich. Er wies auf die erfreulich umfangreichen Erdölschätze Deutschlands hin, die 1955 mit einer Förderung von 3 Mill. t etwa 30 v. H. des Eigenbedarfs decken werden. Im laufenden Jahr dürften etwa 10 Mill. t Erdöl in den deutschen Raffinerien und Hydrierwerken zur Verarbeitung kommen. Aber damit wird deren Kapazität noch keineswegs erschöpft sein. Imponierend ist aber auch der Wiederaufbau der Kokereien, der im wesentlichen abgeschlossen ist. Ihre Kapazität beläuft sich heute auf 122 000 Tagestonnen, und damit ist die frühere Höchstleistung (100 000 tato) ganz wesentlich überschritten.

Leider kostet jeder Fortschritt auf dem Gebiet des Kraftstoffs viel, sehr viel Geld: allein eines der Hydrierwerke der BV-Aral AG mußte für die Anlagen zum Cracken, Polymerisieren und Reformieren rund 40 Mill. DM investieren. Auch bei der Benzolproduktion gab es nach dem Kriege eine Wandlung in der Raffinationstechnik. Die katalytische Druckraffination, von Aral inspiriert und auf den Werken Scholven und Harpen verwirklicht hat in Deutschland die Schwefelsäurewäsche weitgehend verdrängt und zur Herstellung von Schwefelfreiem und von Natur aus klopffestem Benzol geführt. Dr. Hammerich schätzte die Benzolerzeugung für 1955 auf 440 000 t. Sie würde damit eine bisher noch nie erreichte Höhe haben.

Beide Punkte – die hohen Investitionen für die Veredlungstechnik und die steigende Benzolerzeugung – sind wichtige Meilensteine für die Entwicklung des bleifreien Kraftstoffes, der neben der unverminderten Klopffestigkeit noch über eine erhöhte Ergiebigkeit verfügt. ww.