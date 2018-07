Es war schon jeher Vorrecht des Kabaretts, ganz ohne Verantwortung „freie Meinung“ zu äußern. Im klassischen Überbrettl machte man mit Witz, Poesie und Herz ein musisches Spiel daraus. Später wurde man intellektuell, warf dem Publikum scharf geschliffene Bonmots an den Kopf und bemühte sich aktuell, realistisch, ironisch zu sein, kaum noch liebenswürdig.

Im Kabarett ist man immer „dagegen“, das ist klar, gegen alle drohenden Gefahren der Zeit. Dagegen sein ist angenehm, wenn man es unter dem Schutz der Narrenfreiheit tut. Man kann schärfste Kritik üben. Unter Diktaturen wird’s zwar ein Risiko, aber je gefährlicher es ist, um so mehr Beifall erhält der Narr für seine gewagten Späße. In der Demokratie, wo selbst der Mißbrauch der Freiheit kaum geahndet wird, ist der Narr nicht so leicht erfolgreich. Die Kabaretts müssen sich anstrengen. Manche übertreiben eifrig die drohende Freiheitsberaubung und tun so, als wagen sie wer weiß wieviel, nur um ihren verwegenen Mut feiern zu lassen.

Aber es scheint der Augenblick gekommen zu sein, wo die Narren wirklich wieder lohnende Angriffe führen können. Man schafft bereits wieder beinahe unantastbare Begriffe, wie „deutsches Wunder“, „Wiederaufrüstung“ und alles, was damit zusammenhängt. „Der alte Mann und das H(M)eer, ein R(B)estseller“ ist daher ein brennend aktueller und lockender Titel des neuen Programms im Hamburger Kabarett Rendezvous. Man kann an diesem engen, dunklen Ort ein paar ungeschminkte Wahrheiten hören. Aber es erhebt sich die Frage: Darf der Narr parteiisch sein? Eine Gehirnwäsche, die man auf diese Weise dem Staatsbürger verabfolgt, schafft keinen klaren Kopf. Das macht auch nicht den richtigen Spaß, wenn zwar mit viel Spott, Hohn und Zorn gegen die Regierung geulkt, aber die Opposition geschont wird. Darf ein Narr hassen und Leitartikel schreiben – wie zu lesen im Programmheft des Rendezvous: „... und daß ich im rendezvous nicht kompromißlos genug meinen absoluten Haß gegen den Militarismus ausgesagt hatte. Jetzt hassen wir! Wir hassen nicht etwa in einem zweistündigen Programm, welches Sie durch Ihren Eintritt finanzieren –, sondern darüber hinaus erlauben wir uns jeden zu verabscheuen, der mit den Worten ‚Krieg, Soldaten, Atombomben‘ operiert, als ob das unausweisliche Requisiten des XX. Jahrhunderts wären. Für uns, die wir das Vergnügen hatten, ist all das kein hohes Lied vaterländischer Pflichten, sondern ein ekelhaftes Geschäft, das man mit den für diesen Zweck erfundenen Worten wie: Heldentum, Freiheit, Mannesmut, glorifiziert hat. Wir wollen hier ... sagen, was wir kurz vor Toresschluß von dem ‚deutschen Gott, der Eisen wachsen ließ‘ denken. Das zur Kabarettsituation, beziehungsweise meiner persönlichen Einstellung zum Amt Blank und seinen Niederlassungen in allen anderen Staaten... Peter Ahrweiler.“ Er fügte obendrein von der Bühne aus am Schluß hinzu: „Wenn erst im Parkett Offiziere sitzen, wirduns das Wort im Munde gefrieren...“ Mit solchen Ressentiments kann man allenfalls eine politische Partei gründen. Arme Narren, ehemals auch Lustigmacher genannt. Aber wer liest schon das Programmheft?

Auf der Bühne geht’s glücklicherweise sehr oft viel witziger her. Laut und lustig oder melancholisch ernst schießt das treffsichere Fünf-Personen-Ensemble mit komödiantischem Charme die Pfeile ab. „Ob Opti-, ob Pessi-, es ist doch alles Mist“, das klingt schon kabarettistischer. „Wir haben nichts dazugelernt“ – das ist wie ein ätzender Refrain, der die Zuhörer teuflisch spüren läßt, sie sitzen in diesem engen Raum in einem irdischen Purgatorium.

Der alte Mann wird arg gezaust, aber mehr die Schrittmacher der Restauration. Szenen wie „Inder Schule der Demokratie“ und „Der Steuerzahler ist König“ gewinnen alten Witzen neue Pointen ab. Schläge gegen „Schläger und Couleur“ (nun schlagen sie wieder) und Kleinstadtmief (Schützenfest – Hoch lebe die völkische Gesinnung) wären wirkungsvoller, wenn sie nicht mit so abgegriffenen Requisiten beladen und nicht so überdreht wären. Daß aber trotz der von Film und Illustrierten geschürten Sympathiewelle für Majestäten und Adel im Kabarett immer noch die verstaubte Nummer vom vertrottelten Aristokraten ziehen soll, ist wahrscheinlich falsch spekuliert. Und die allzu billige klassenkämpferische Anspielung „Wer irgendwas war, kam zum Mercedes, doch die es bezahlt, die kamen perpedes“, begeistert vor allem die, deren Blick durch Neid getrübt ist. Was fast ganz fehlt, ist die Lokalkritik, die Selbstironie. Niemand wird glauben, sie fände in Hamburg nicht genügend Stoff...

Wenn Narrheit nicht mit scharfem Verstand gepaart ist, kann sie leicht peinlich werden. Wo sie es ist, wird die Atmosphäre gereinigt, selbst wenn die Pointen böse und bitter sind und um so sicherer, wenn das Herz mitspricht. Das geschieht auch mehrfach im neuen Programm des Hamburger Rendesvouz. Zur Freude aller, die gekommen waren. Denn es waren Leute mit Sinn für Humor, jener Fähigkeit, dem Leben eine heitere Seite abzugewinnen, die noch für jeden Menschen ein großer Vorteil ist. Kabarettisten eingeschlossen.

Erika Müller