Präses Schäfer von der Handelskammer Hamburg hat in seiner Ansprache vor der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns einige bemerkenswerte Ausführungen zum Thema „Zahlungsziele im Export“ (und weiter zur Frage der Konvertibilität) gemacht, die uns wegen ihres grundsätzlichen Charakters eine ausführliche Wiedergabe zu rechtfertigen scheinen. Der Sprecher schilderte zunächst die Problematik großer Ausrüstungsexporte in industriell weniger entwickelte Gebiete, die – es gibt ja einige Erfahrungen in dieser Hinsicht! – leicht dazu führen, daß die Zahlungsbilanzen der betreffenden Länder, wenn sie sich finanziell übernommen haben, Spannungen aufweisen. Die nächste Konsequenz pflegt dann zu sein, daß die Konsumgüterimporte zum Zwecke des Ausgleichs der Zahlungsbilanz gedrosselt werden, um so die Einfuhr an Investitionsgütern aufrechterhalten zu können, was dann für die Handelspartner der betreffenden Gebiete, d. h. also für die alten Industrieländer, zwangsläufig starke Veränderungen in der Zusammensetzung ihrer Exporte nach sich zieht. Dazu führte Präses Schäfer noch folgendes aus:

„Die großen Objekte innerhalb der Anlagegüter verleiten dazu, daß die Empfangsländer zunehmend längere Zahlungsziele fordern. Unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs finden sich auch deutsche Lieferanten mit diesen Forderungen ab. Es liegt auf der Hand, daß eine allzu große Bereitwilligkeit zu langfristigen Krediten jenen Strukturwandel zum Investitionsgüterimport noch fördert. Die alte klassische Methode der Investitionsfinanzierung durch Anleihen scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Bei der gegenseitigen Unterbietung der Industrieländer wird es den Aufnahmeländern leicht gemacht, von ihnen geforderte außerordentlich langfristige Kredite risikofrei durchzudrücken. Andererseits werden durch solche Methoden die Verrechnungskonten für längere Zeit blockiert. Ich kann nicht umhin, auch an dieser Stelle vor einer allzu freigebigen Gewährung derart langfristiger Kredite mit allem Nachdruck zu warnen! Wir müssen uns darüber klar sein, daß hier ein Kapitalexport vorliegt, den wir uns in dem drohenden Ausmaße auf keinen Fall leisten können. Die Kapitalbildung ist bei uns noch lange nicht ausreichend, zumal wir bei den auf uns zukommenden Aufgaben noch mit einem erhöhten Bedarf an Kapital zu rechnen haben.

An dieser Stelle kann ich an einer Frage nicht vorübergehen, die in diesem Jahre auf der ganzen Welt ausgiebig diskutiert worden ist: dem Problem der Konvertibilität. Wir erkennen in Hamburg im Grundsatz die Gedanken des Bundeswirtschaftsministeriums zur Konvertibilität an. Es besteht kein Zweifel, daß die Verhältnisse heute noch nicht überall zur Konvertierbarkeit der Währungen reif sind. Heute bereitet das Nebeneinander von harten und weichen Währungen im täglichen Wettbewerb schon beträchtliche Sorgen. Eine überstürzte Einführung der Konvertibilität würde unweigerlich zusätzliche Schwierigkeiten herbeiführen. Wir halten die Fortsetzung der von der Bundesrepublik eingeschlagenen Politik für richtig, können aber einer Konvertibilität erst zustimmen, wenn auch die anderen wichtigen Partnerländer dazu reif und bereit sind.“

Im „Bericht über das Jahr 1954“, den die Hamburger Kammer vor einigen Wochen in traditioneller Ausführlichkeit und Fülle des Inhalts herausgegeben hat, wird das Thema der klassischen Methode der Investitionsfinanzierung (durch Anleihen also!) gleichfalls aufgegriffen. Hier findet sich das schöne Bonmot: die Bagdadbahn sei ja schließlich „auch nicht mit Rosinen und Korinthen bezahlt worden“. Vielmehr habe man den Bau regulär mit Anleihen finanziert... Das ist sicherlich eine zeitgemäße Reminiszenz. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, daß die analoge Anwendung solcher Lehren auch für die inländische Investitionsfinanzierung geboten erscheint. Wenn Herr Abs den Grundsatz verkündet:

„keine Begebung von Anleihen zugunsten von Projekten, die ihrer Natur nach durch Steuern finanziert zu werden gehören“,

so ist das gewiß gut und richtig. Sehr viel aktueller aber wäre derzeiten wohl die umgekehrte Sentenz: „Keine laufenden Steuern und Abgaben für die Erstellung solcher Investitionen, die ihrer Natur nach über den Kapitalmarkt zu finanzieren sind.“ Offenbar ist das klassische Rezept, wonach große (öffentliche) Bauvorhaben aus Anleihen zu bezahlen sind, bei uns völlig in Vergessenheit geraten – sonst würde ja die Finanzierung des Straßen- und Autobahnbaues durch Steuern und Sondergebühren nicht mit solch absoluter Selbstverständlichkeit von Regierung und Parlament gefordert werden können, ohne daß die öffentliche Meinung sich dagegen in wirksamer Weise auflehnte... Machen wir doch einmal den Versuch, die Beteiligten zu fragen, ob sie bereit sind, eine Straßenbauanleihe im Betrag von (sagen wir) 500 Mill. DM zu zeichnen, wenn die Gewähr dafür gegeben ist, daß die von ihnen geforderte zusätzliche jährliche Belastung des Straßenverkehrs um den gleichen Betrag gekürzt wird! G. K.