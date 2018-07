Als der große Balzac die „menschliche Komödie“ seiner Epoche, die seine geniale Feder unversehens als umfassende Tragödie entlarvte, für eine Weile satt hatte, zog er sich in jene längst vergangenen Zeiten zurück, „da die guten alten Mönche des Touranerlandes es sich wohl sein ließen und sich vor Lachen die Bäuche hielten“. Das Ergebnis dieser erholsamen Exkursion waren die „Tolldreisten Geschichten“, die nun in neuer würziger Übertragung und mit köstlichen Illustrationen versehen, vorliegen:

Honoré de Balzac: „Tolldreiste Geschichten“. Aus dem Französischen frei übertragen von Nino Erne, mit 100 Illustrationen von Fritz Fischer. Droemersche Verlagsanstalt, München 1955, 544 S., Leinen 9,80 DM.

Die „Contes drolatiques“ sind die Vorzugskinder einer Muse, die keine Muße

kannte. Balzac liebte sie zärtlich und erhoffte für sie Unsterblichkeit. Die übermütige Phantasie, die entfesselte Fabulierfreude, die sich hier den vitalen Reizen einer pantagruelisch üppigen Sprache zuwandte, mußte ihr heiteres Spielfeld zuvor in mehrjähriger mühevoller Arbeit erobern. Der sprachliche Regreß auf das 15. und 16. Jahrhundert war einer von Balzacs eigenen Wegen zur Neuentfaltung der unverwüstlichen Substanz des Französischen, welche die Klassik in ein allzu enges Regelkorsett gezwängt hatte.

Diese Geschichten sind frei von jener Besessenheit, vom Geld, die fast alle anderen Werke Balzacs durchzieht und die auch sein aufreibendes, stets von wirtschaftlichen Nöten bedrängtes Leben bestimmt. Die zahlreichen senilen Ehemänner, die dreisten Ritter, die jenen die verdienten Hörner aufsetzen, die Kleriker, die wie lüsterne Faune durch verbotene Gefilde schweifen, und die liebeshungrigen Damen, Mägde und Nonnen, von denen das Buch wimmelt, sie alle sind die leidenschaftlichen Amateure einer/Lebenslust, für die Geld nur ein notwendiges Übel ist und über die auch Borniertheit, Hexenwahn und selbst Tod nur leichte, melancholisch dämpfende Schatten zu werfen vermögen.

Balzacs robuste Genialität hat sich die naive Ungeniertheit des ausgehenden Mittelalters und den strotzenden Individualismus der beginnenden Renaissance seinem Gegenstand gemäß in einer Weise angeeignet, die dem Vulgären und Obszönen jederzeit eine reine Natürlichkeit abgewinnt. Die ungezügelte Sinnlichkeit, die sich in den dreißig Erzählungen behaglich ausbreitet, wäre ungenießbar, stünde nicht ein kerngesunder, kindhaft echter Humor dahinter, der kein moralisches Verdikt zu fürchten braucht. Balzac wußte das selbst am besten: „Man muß unschuldig und reinen Herzens sein, um wahrhaft lachen zu können.“ Erich Köhler