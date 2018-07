Inhalt Seite 1 — Dresdner Bank-Gruppe gestärkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit der Vorlage der Bilanzen für 1954 lassen die drei Nachfolgeinstitute der Dresdner Bank, die Hamburger Kreditbank AG, die Rhein-Main Bank AG und die Rhein-Ruhr Bank AG eine weitere Ausdehnung ihres Geschäftsumfanges und damit verbunden eine kräftige Stärkung ihrer inneren Strnktur sichtbar werden. Die Bilanzsumme der drei Institute erhöhte sich von 3,653 auf 4,131 Mrd. DM oder um 13,1 (18,8) v. H. Die Einlagen stiegen im 380 Mill. auf 3,471 Mrd. DM. Die Summe der Debitoren wuchs von 1,3 auf 1,5 Mrd. DM, dazu kommen noch langfristige Ausleihungen von 325 (217) Will. DM. Die Liquidität bildet weiterhin ein wesentliches Merkmal der Zahlenwerke.

Da bei der Gewinn- und Verlustrechnung die ausgewiesenen Erträge von vornherein auf den erforderlichen Betrag für die 9 (8 1/2) v. H. Dividende zugeschnitten wurden, läßt sich zwar ein exaktes Bild von der effektiven Ertragskraft der Unternehmen nicht ermitteln. Es lann jedoch als sicher gelten, daß das Geschäftsjahr 1954, neben der Erhöhung der offenen Rücklagen um 15,5 (10,5) Mill. DM, auf 72 Mill. DM zur Anreicherung stiller Reserven, die bis zu einem gewissen Grade für Kreditinstitute unerläßlich sind, benutzt worden ist. Das ausgewiesene Eigenkapital von 165 Mill. DM. das 4,4 v.H. der gesamten Verbindlichkeiten deckt, macht es möglich, die Frage der Erhöhung des verantwortlichen Grundkapitals zurückzustellen, bis der Wiedsrzusammenschluß der drei Institute Tatsache geworden ist. Dann erscheint allerdings eine Bereinigung dieser Frage dringend notwendig.

Aus Gründen der Rechtslage können die Pläne für die Wiedervereinigung der drei Nachfolgebanken erst im Herbst greifbare Gestalt annehmen. Danach wird sich der Bundestag mit den entsprechenden Gesetzesänderungen befassen, so daß als sicher angenommen werden kann,, daß die „Dresdner Bank“ frühestens im nächsten Jahr wieder erstehen kann. Läßt man die Frage der neuen RM-Aktien der Dreslner Bank (Banken-„reste“) außer acht, dann dürften technische Schwierigkeiten bei der Neugliederung nicht entstehen, zumal der Zusammenhalt der drei Banken untereinander in mancherlei Hinsicht gewahrt worden ist. Wenn es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch verfrüht ist, über die Dividende für das laufende Geschäftsjahr zu sprechen, so lißt sich doch sagen, daß die zu Beginn dieses Jahres es eingetretene Senkung der Körperschaftssteuer bei gleichbleibendem Geschäftsverlauf ihren Niederschlag bei den Ausschüttungen finden wird.

Wenn auch bei den von der Hamburger Kreditbank der Wirtschaft eingeräumten kurzfristigen Krediten die Industrie mit einem Anteil von 44,7 v. H. noch vor dem Handel mit 42,9 v. H. rangiert, so ändert das nichts an der Tatsache, daß die Kreditfinanzierung des Hindels, insbesondere des Außenhandels, eine der Stützen des Gesamtgeschäftes ist. Infolgedessen muß sich die Aufgabe, eine Außenhandelsbank zu seh, auch in der Bilanz niederschlagen. Zum Ausdruck kommt dies in erster Linie in der besonders hoher Liquidität, die bei exakter Berechnung etwa 53 v. H. beträgt. Die Importfinanzierung erfordert eine höhere Kassenhaltung, als es bei einer normalen Geschäftsbank an und für sich nötig wäre. Hinzu kommen noch die in den Hansestädten periodisch anfallenden beträchtlichen Steuer- und Zollzahlungen. Wie das Vorstandsmitglied der Hamburger Kreditbank, Hans Rinn, ausführte, haben die Banken durch die restlose Abdeckung ihrer Vorkriegsverpflichtungen im Ausland an „Gesicht“ gewonnen, was sich in der erhöhten Bereitschaft ausländischer Institute, Geld für neue Geschäfte zur Verfügung zu stellen, auswirkt. Natürlich spielen hier auch Zinsgründe eine Rolle. Die engen Verbindungen der Bank mit den Reedereien und Werften brachten eine erhöhte Hinauslegung an 7d-Geldern mit sich, die sich bilanzmäßig in der Steigerung der langfristigen Ausleihungen von 29 auf 49 Mill. DM ausdrücken und in den von 8 auf 21 Mill. DM gestegenen Rückstellungen ihren Gegenposten finden. Allerdings sind an der Ausweitung dieser beiden Posten nicht allein die 7c- und 7d-Mittel beteilig. Die Bilanzsumme des Instituts ist noch unter der Milliardengrenze (969,7 Mill. DM) geblieben. Typisch ist die Abnahme der befristeten Einlagen zugunsten der Sichteinlagen, weil darin die Änderung der gesamten Zinssituation zum Ausdruck kommt – n d t

Im vergangenen Jahre hat man viel von einer Verengung der Zinsspanne und einer Minderung der Ertragslage der Geschäftsbanken gesprochen. Die Bilanz für 1954 der Rhein-Main-Bank AG‚ Frankfurt/M., läßt hiervon nichts erkennen. Wie hoch die echten Einnahmen des Institutes waren, kann man allerdings aus der Ertragsrechnung nicht erkennen, da, wie es bei allen Banken üblich ist, die beiden Einnahmeposten Zinsen und Provisionen vorweg um erhebliche Beträge gekürzt und darüber hinaus die gesamten Gewinne aus dem Effekten-, Devisen- und Sortengeschäft und die sonstigen Erträge überhaupt nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden. Die Bilanz zeigt aber gegenüber der des Vorjahres eine so beträchtliche Festigung des inneren Gefüges und eine so bedeutsame weitere Stärkung der offenen und stillen Reserven, daß man auf sehr gute Erträge schließen darf. Den Rücklagen nach § 11 KWG wurden aus den versteuerten Gewinnen 6 Mill. DM zugeführt, wodurch die offenen Rücklagen auf 26 Mill. gestiegen sind. Weiterhin wurden auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen in Höhe von 4,3 Mill. DM vorgenommen, was wesentlich mehr ist, als die Finanzbehörden anerkennen. Es haben also auch hierfür Teile des versteuerten Gewinnes Verwendung gefunden. Darüber hinaus haben die Pensionsrückstellungen eine Erhöhung von fast 3 Mill. DM erfahren, womit nunmehr alle steuerlichen Möglichkeiten dieses Postens, der wirtschaftlich gesehen mehr den Charakter einer Rücklage als den einer Rückstellung trägt, erschöpft sind. Auch die übrigen Rückstellungen haben sich wesentlich erhöht, allerdings nicht in einem Umfange von 25 Mill. DM, wie die Bilanz ausweist. Bei einem Teil der Rückstellungen handelt es sich vielmehr um die Gegenposten für die 7c- und 7d-Gelder der Bank, die erstmalig unter den langfristigen Ausleihungen ausgewiesen wurden. Die eingetretene innere Festigung des Institutes läßt die Frage der Kapitalerhöhung heute nicht als vordringlicher erscheinen wie vor einem Jahr. Aktienkapital und offene Rücklagen in Höhe von 62 Mill. DM decken auch jetzt noch 4,3 v. H. der Gesamt Verbindlichkeiten, gegenüber 4,4 v. H. in 1953. R l b.