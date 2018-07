Inhalt Seite 1 — Einigung, nicht Einheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mainz, im März

Das Mainzer „Institut für europäische Geschichte“ ist ein Forschungsunternehmen, keine Vorbereitungsanstalt für schnelle europäische Integration. Zu seinem ersten internationalen Kongreß (vom 16. bis 20. März) fanden sich daher nicht Politiker zusammen, sondern Gelehrte, über zweihundert aus sechzehn Ländern, von Helsinki bis Athen, und der vor einigen Jahren noch so schwungvollen Europa-Bewegung wurde nur ganz gelegentlich gedacht. War das Resignation oder Realismus?

Es gab einen kritischen Moment in der Diskussion, in dem diese Frage eine Antwort fand. Der Cambridger Historiker Hinsley erklärte: „Niemals hat die Existenz von Nationalstaaten einen Krieg verursacht. Kriege kamen immer nur dann, wenn Nationalstaaten nicht imstande waren, den Horizont ihrer eigenen Interessen zu überschreiten und ihren Willen dem Wohl eines Ganzen unterzuordnen.“ Dieser These von der Überflüssigkeit einer politischen Integration opponierte ein amerikanischer Gelehrter, Professor Walker aus Stanford. „Dem Bewohner eines Staates, dessen Fläche um vieles größer ist als ganz Europa, falle es schwer, nicht ungeduldig zu werden, wenn er sehe, wie langsam Europa sich zusammenschließe.“

Dieser durch Zahl, Vielseitigkeit und geistigen Rang ungewöhnliche Kongreß war denn also, wie sein Einberufer und Organisator, der Mainzer ’Institutsdirektor Martin Göhring, sagte, „ein europäischer Kongreß, aber kein Europa-Kongreß“. Er solle eine Verständigung über das, was man „das Europäische“ nennen kann, suchen und fragen, welche Anlässe und Notwendigkeiten für ein „europäisches Bewußtsein“ bestehen, das sich von den außereuropäischen Kulturen, vom Sowjetsystem und – vielleicht – auch vom Amerikanismus abhebt und sich als unverwechselbar empfindet. Vier Tage lang wurde diese zentrale Frage von allen Seiten beleuchtet, nicht in akademischer Gelassenheit, sondern mit der Intensität, die man Entscheidungsfragen zuwendet.

Montesquieu hat vor mehr als zweihundert Jahren gesagt, Europa sei „eine Nation aus Nationen“. Aber worin besteht nun das Gemeinsame, an dem sich die „europäische Nation“ erkennt und das sich immer wieder – seit der Abwehr des islamischen Ansturms – auch als politische Solidarität ausgewirkt hat, ja, heute erst recht die Einigkeit gegenüber der totalitären Bedrohung konstituiert? Der Zürcher Geschichtsphilosoph Hans Birth sagte es am klarsten: „Gemeinsam europäisch ist die Anerkennung der Autorität des Logos, der Autorität des Naturrechts und der Autorität der Verheißung eines Gottesreichs. Da aber keinem einzelnen die unbeschränkte Verwaltung dieser Autoritäten zusteht, ist die Freiheit des Gewissens für alle unerläßlich, wenn diese Autoritäten nicht zu Zwangsgewalten werden sollen. In dieser Perspektive ist das Europäische der Versuch, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Anspruch der Universalität, wie er jedem dieser Imperative innewohnt, und dem Rechte des einzelnen Gewissens, das sie auszulegen hat.“

Das Europäische dokumentiert sich in der großen europäischen Philosophie und Literatur aller Epochen – „Platon ist nicht älter als Kant“, sagte Arnold Bergsträsser bei seinem abrundenden Festvortrag im Mainzer Theater –, und es realisiert sich auch in der Kette revolutionärer Entscheidungen, die die Geschichte Europas singulär machen.

Hier muß nun wirklich der Historiker nach dem Worte Friedrich Schlegels ein „rückwärts gewandter Prophet“ werden. Er kann nicht aus dem, was gewesen ist, voraussagen, was geschehen wird. Er kann nur versuchen, die Chancen zu bestimmen, die „das Europäische“ in der nächsten absehbaren Zeit hat.