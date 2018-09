z. m., Hamburg

Seit eineinhalb Jahren beschäftigt der „Fall Knorke“ die Hamburger Gerichte. Esel Knorke, Angestellter des Hippodroms auf St. Paulis Großer Freiheit, wird beschuldigt, im Falle des Gärtners Germersheim aus Bösinghausen bei Göttingen, seinen ihm durchaus zustehenden Triumph, einen Reiter in den Torfmull der Manege befördert zu haben, durch absichtliche heimtückische Tritte an Gesäß und Knie des Gärtners besiegelt zu haben. Der Gärtner, der auf dem Standpunkt steht, Knorkes Besitzer müsse für die Tritte seines Esels haften, hat daraufhin den Inhaber auf Schadenersatz in Höhe von 118,20 DM verklagt: er habe sich ärztlich behandeln lassen und das Bett hüten müssen. Der Inhaber jedoch sagte „nein“, denn schließlich seien Hippodromesel darauf dressiert, ihre Reiter abzuwerfen. Diese Ansicht vertrat auch der Sachverständige Emil Köhrmann vor dem Amtsgericht. Die Frage sei nur, ob Knorke ein „Schläger“ sei; dann hätte er auf der Großen Freiheit nichts zu suchen. Aber alle Versuche, das von Knorke herauszubekommen, schlugen fehl – er blieb die Ruhe selbst. Darauf der Sachverständige; „Der Gärtner muß das Tier wohl zuerst getreten haben“ – dann wären Knorkes Tritte nur die Vergeltung gewesen. Das Amtsgericht wies die Klage mit der Begründung zurück, es ließe sich nicht beweisen, daß die Verletzungen des Gärtners von den Eselstritten herrührten, und außerdem geschehe jede Beteiligung an einem Preisreiten auf eigene Gefahr. Nicht einverstanden war der Gärtner mit dem Urteil. Jetzt wird sich die Zivilkammer 2 des Landgerichts Hamburg mit dem „Fall Knorke“ befassen. Auch ein Lokaltermin ist vorgesehen.