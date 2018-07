Ob wohl die Beteiligten wissen, daß der Kampf um die Ordnung der Ferien schon 50 Jahre währt? Um die Jahrhundertwende herum oder nur wenig später schickte man sich an, die Ferien in den damals noch zahlreicheren Ländern des Bundes endlich so zu ordnen, daß alle wirklich etwas davon hatten: die Schüler und ihre Familien, die Lehrer und die für sie am Ferienziel, also in Bädern und Sommerfrischen, wirkenden Menschen.

In die Auseinandersetzungen der Betroffenen hat sich in jüngster Zeit eine neue Gruppe eingeschaltet: auch die Ärzte wollen mitreden, und sie führen sehr gewichtige Gründe ins Feld. Sie sind gegen die heutige „Ordnung“ der Ferien, die deren Gegner die „Ferieneuordnung“ nennen. Die Ärzte sagen, die Ferien liegen falsch, und sie machen einen Vorschlag, den die Seebäder vor allem und die Sommerfrischen freudig aufgegriffen haben. Die Ärzte sind für die Verschmelzung der Pfingstferien mit den Sommerferien, die auch Große Ferien genannt werden. Auch die sogenannten Herbstferien werden häufig als überholt bezeichnet. Denn wo gehen die Schulklassen noch geschlossen aufs Land, um Kartoffeln zu buddeln; dafür aber waren sie ursprünglich eingerichtet worden.

Wenn diese Großen Ferien in allen Ländern etwa gleich lang sind, hofft man sie viel günstiger über jene 150 Sommertage verteilen zu können, in denen man ausspannen soll und verreisen will. Damit kein Massenansturm auf die Ferienziele in der Hochsaison eintritt und alle wirtschaftlichen, schulischen und ärztlichen Wünsche berücksichtigt werden, muß erreicht werden, daß alle beteiligten Stellen ein Einvernehmen erzielen. Die Feriengäste wünschen sich Züge, in denen man nicht wie die Sardinen gepreßt reisen muß, und Quartiere, in denen man keine Massenware ist und sich wohlfühlt. Die Quartiergeber wünschen sich eine wirtschaftlich vernünftige Ausnutzung ihres Platzangebotes, ohne Überschneidung der Ferien, so daß sie nicht jahraus, jahrein wertvolle und wichtige Gäste ablehnen müssen, weil die letzte Badewanne schon belegt ist, dafür aber die Betten in den schönen und wettersicheren Wochen im Juni und September – bis auf das abnorme letzte Jahr – leer stehen. Die Ärzte wünschen sich erholte Kinder, die wirklich die Ferien ausnutzen und auch verreisen konnten, da ihre Eltern nicht in Erinnerung an die Schrecknisse der Großen Ferien in überfüllten Orten vor der Fahrt zurückschreckten. Auch die Lehrer sollten sich gegen die Ferienordnung nicht mehr sträuben und daran interessiert sein, gut erholte, frische Kinder zu haben, die zu unterrichten es nach den Großen Ferien Freude macht. Über so viele andere Dinge haben sich die Lehrer in viel kürzerer Zeit einigen können, warum eigentlich nicht auch über die sinnvolle Aneinanderreihung der Sommerferien in knapp einem Dutzend Länder. Die ständige Kultusminister-Konferenz, die sich mit diesem Problem schon so lange befaßt, wie sie besteht, sollte eine endgültige Klärung herbeiführen. Es ist bei den Eltern und den ständig verhandlungsbereiten Organisationen der Bäder und Kurorte viel Bereitschaft zur Einigung da. Wenn es gelingt, die Großen Ferien über die Monate Mai bis September so zu verteilen, daß in jeder Woche die gleiche Zahl Ferienreisende in den Erholungsorten an- und abreist, dann wird es bald keine Kinder, die sich nicht erholen können, keine verärgerten Eltern, keine sorgenvollen Ärzte und keine unzufriedenen Lehrer mehr geben. Auch keine wirtschaftlich gefährdeten Bäder. th