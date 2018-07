Die privaten Hypothekenbanken und die öffentlichen Kreditanstalten haben sich entschieden, die Emissionssperre nicht über den 15. März hinaus zu verlängern. Es ist ferner keine Vereinbarung über eine beschränkte Ausgabe von Hypothekenpfandbriefen getroffen worden, obwohl sich alle Institute wohl mehr oder minder darüber einig sind, daß der Markt in den nächsten Monaten nicht überfordert werden darf, sondern daß man seine Möglichkeiten recht vorsichtig abtasten muß. Die Banken haben sich auch nicht auf einheitliche Konditionen geeinigt, so daß wahrscheinlich (Anfang April) zwei Typen von Pfandbriefen angeboten werden: einmal ein sechsprozentiges Rentenpapier mit einem Emissionskurs von 93,5 bis 94 v. H. und weiter ein Pfandbrief zu 6 1/2 v. H. mit einem Emissionskurs von 97 bis 98 v. H.

In Börsenkreisen kann man vielfach die Auffassung hören, daß es besser wäre, wenn nur ein sechsprozentiger Pfandbrief herauskäme. Es läge dies mehr im Interesse einer Normalisierung des Pfandbriefmarktes. Der sechsprozentige Typ hat vor allem den Vorzug, daß er reagibler durch allmähliche Erhöhung des Ausgabekurses der Marktsituation angepaßt werden kann, als ein Papier, das nahezu zu pari emittiert wird. Bei diesem läßt sich eine Marktangleichung nur durch Änderung des Zinssatzes erzielen, was immer einen Einschnitt bedeutet. Eine Reihe von Hypothekenbanken haben aber offenbar geglaubt, daß sie auf den Typ zu 6 1/2 v. H. nicht verzichten können, weil es Reflektanten für Hypothekendarlehen gibt, die auf eine möglichst volle Auszahlung der Hypothekensumme drängen. Das gilt vor allem für die Landwirtschaft, die erwartet, daß die ihr gewährten Hypotheken eine Zinssubvention erhalten. Ist dies aber der Fall, dann spielt die Effektivverzinsung keine Rolle, weil alles das, was über 4 v. H. hinausgeht, die öffentliche Hand trägt, während ein Disagio bei der Hypothekenauszahlung den Hypothekendarlehensnehmer trifft.

Für die Hypothekenbanken wird jetzt die Aktivseite der Bilanz immer wichtiger, weil die Privilegien, die auch ihnen bisher das Kapitalmarktförderungsgesetz indirekt verschafft hatte, weggefallen sind. Sie stehen deshalb in einem scharfen Wettbewerb mit Sparkassen und Versicherungen, für die das direkte Hypothekengeschäft interessanter wird. Diese Kapitalsammelstellen aber geben an ihre Kundschaft Hypotheken zu 96 bis 97 v. H. aus, und zwar bei Zinssätzen, die 7 v. H. nicht übersteigen. Dagegen liegt die Auszahlung bei Mitteln, die über einen sechsprozentigen Hypothekenpfandbrief hereingenommen wurden, vielleicht bei 90 v. H. Der gesamte Kapitaldienst beträgt dabei 7 v. H. Zinsen und in der Regel 1 v. H. Amortisation. Bei Mitteln, die über den 6 1/2prozentigen Pfandbrief beschafft sind, ist die Auszahlung etwa 94 v. H. und die Verzinsung 7 1/2 v. H.; der Kapitaldienst beträgt einschließlich Tilgung also v. H. Es ist offensichtlich, daß diese Bedingungen ungünstiger sind als die, die die Sparkassen und Versicherungen gewähren. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß Kapitalsammelstellen im allgemeinen Hypotheken fest nur für fünf Jahre geben und sich für die anschließende Zeit ein Kündigungsrecht vorbehalten, wobei, je nach der Marktlage, für Prolongationsdarlehen, bei denen dann naturgemäß wieder eine Gebühr fällig wird, auch höhere Sätze gefordert werden könnten. Die Tilgungshypotheken der Realkreditinstitute sind dagegen langfristig für die gesamte Zeit bis zur effektiven Tilgung des Darlehens gegeben. Das Hypothekenbankengesetz verbietet nämlich ausdrücklich bei Amortisationshypotheken ein Kündigungsrecht zugunsten der Bank; umgekehrt aber schreibt das Gesetz vor, daß dem Schuldner urkundlich das Recht eingeräumt werden muß, die Hypothek zu kündigen und ganz oder teilweise zurückzuzahlen. Hierbei darf das Recht zur Rückzahlung nur für die Zeit bis zu zehn Jahren ausgeschlossen werden. Diese Besserstellung der Darlehen von Realkreditinstituten kostet natürlich etwas. Die bestehende Differenz erscheint aber recht groß. Eine Reihe von Hypothekenbanken versuchen deshalb, dadurch einen zusätzlichen Anreiz zu geben, daß sie die Auszahlung um 3 v. H. verbessern, wobei sie sich die entsprechenden Beträge mittels der ersten drei Tilgungsraten zurückzahlen lassen, was zum Ergebnis hat, daß sich die gesamte Tilgung des Darlehens um drei Jahre verlängert.

Die Überlegungen, die für die Aktivseite Geltung haben, bestimmen heute maßgeblich das Passivgeschäft. Die Hypothekenbanken sind aber auch kaum in der Lage, bessere Konditionen anzubieten, als die, die jetzt in Aussicht genommen sind. Ob sie dabei einen großen Emissionserfolg haben werden, muß man abwarten, Mit einiger Sicherheit kann man annehmen, daß die bisherigen Großabnehmer, das sind die Landesversicherungsanstalten u. ä Institute, weiterhin in einem größeren Umfange Hypothekenpfandbriefe erwerben werden, da anders der soziale Wohnungsbau nicht finanziert werden kann. Sie werden dies um so lieber tun, als für Kapitalsammelstellen, denen die Steuerfreiheit der Sozialpfandbriefe keine Vorteile gebracht hat, die 6- und 6 1/2prozentigen Pfandbriefe größere Erträge bringen, als die fünfprozentigen. Die Hypothekenbanken rechnen damit, daß die Kapitalsammelstellen aus steuerlichen Überlegungen heraus nach und nach eine Umschichtung vornehmen, indem sie fünfprozentige steuerfreie Pfandbriefe an der Börse zu pari verkaufen, um dafür neue sechsprozentige zu 94 v. H., die eine gewisse Kurssteigerungschance haben, hereinzunehmen. Ob eine solche Umschiditung tatsächlich vorgenommen wird, hängt davon ab, ob die öffentlich-rechtlichen Kapitalsammelstellen kaufmännisch oder fiskalisch denken. Die Finanzminister des Bundes und der Länder jedenfalls haben an einer solchen Umschichtung kein Interesse, weil bei Sozialpfandbriefen, die aus der Hand von steuerprivilegierten Kapitalsammelstellen in private Hand übergehen, die Steuerfreiheit erst effektiv wird. Sollten sich solche fiskalischen Überlegungen durchsetzen, so läge dies sicherlich nicht im Sinne einer Verbreiterung des Rentenmarktes. Nach Auffassung der Banken wird nämlich das Interesse des privaten Publikums an den neuen Pfandbriefen nicht allzu groß sein, weil die notwendigen steuerlichen Anreize wegfallen. Es liegt also im Interesse des Wohnungsbauprogrammes der Bundesregierung, wenn eine Umschichtung bei den öffentlich-rechtlichen Kapitalsammelstellen gefördert wird und die Auswirkungen des Kapitalmarktförderungsgesetzes für einige Zeit noch erhalten bleiben. In dem gleichen Umfange, wie noch steuerfreie Hypothekenpfandbriefe dem Publikum mit Erfolg angeboten werden, werden ja bei den Kapitalsammelstellen Mittel für den Erwerb neuer Pfandbriefe frei. Rglb.