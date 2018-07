Unter der Überschrift „Zwölftausend Tote mahnen!“ bringt der Hamburger Verlag Velmede eine bei Küster Nachf. in Bielefeld gedruckte Broschüre heraus, als deren Autor ein Diplomvolkswirt Gustav Eberle zeichnet. Um was es bei der Schrift geht, wird auf Seite 7 deutlich, wo sich ein Zwischentitel Leidtragende: die Bundesbahn findet. Im übrigen enthält die Broschüre die unseren Lesern bereits hinlänglich bekannte Argumentation der Bundesbahn und ihrer Helfershelfer: also insbesondere die völlig unbewiesene Behauptung, daß „die Allgemeinheit“ für das „Defizit im Verkehr“ rund 5 Mrd. jährlich (nämlich 14 Millionen DM täglich) aufzubringen habe. Wieder, wie in dem durch einstweilige Verfügung zum Verschwinden gebrachten Bundesbahnplakat, heißt es da von den „Normalverbrauchern des Verkehrs“, daß sie „Zaungäste“ der Motorisierung seien, an Leben und Gesundheit bedroht durch die „Straßenkreuzer“; sie müssen „erbarmungslos (!) den Verkehrslärm über sich ergehen lassen ... sie dürfen die durch Abgase verpestete Luft einatmen; ihre Häuser erzittern und werden beschädigt beim Vorbeirattern... sie dürfen aber noch mehr, nämlich zahlen, zahlen, zahlen.“

Es wird also wieder einmal mehr in die alte Kerbe gehauen; dabei geht der Autor so weit, von einer Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch „diejenigen, welche Verkehrsleistungen bisher unter Wert eingekauft haben“, zu sprechen: „praktisch wird der Kraftverkehr und vor allem der Güterkraftverkehr mit öffentlichen Geldern subventioniert.“ Gegen solche robusten Methoden, die Dinge auf den Kopf zu stellen, wird von denjenigen, die es in erster Linie angeht, wahrscheinlich erneut das Mittel der einstweiligen Verfügung eingesetzt werden. Ehe dies erfolgreich geschieht, wird freilich durch derart üble agitatorische Machenschaften erhebliche Verwirrung angerichtet werden. Vor allem muß man sich dagegen wenden, daß der Autor die „zwölftausend Verkehrstoten“ in der Debatte über die Verkehrsgesetze als „Blutzeugen“ aufmarschieren läßt... Freilich kann er sich dabei auf das Vorbild des Bundesverkehrsministers berufen, der es ja auch fertiggebracht hat, in seinen letzten Reden die Unfallzahlen des Jahres 1954 – mit 11 600 Opfern auf der Straße und 296 getöteten Personen im Eisenbahnverkehr – miteinander in Beziehung zu setzen, also einen Vergleich zu ziehen, der so absurd ist, daß ihn wohl niemand erst nehmen dürfte. Für Minister Seebohm ist eben das Straßenentlastungsgesetz nach wie vor die elementare Lösung des Verkehrsproblems. Nur so findet der seltsame Vergleich der Unfallzahlen seine Erklärung, obwohl der Minister – wie jeder andere Mann auf der Straße – weiß, daß die Eisenbahn meistens Schranken, die Straße aber keine hat. Er weiß ebenso gut, daß sich das 50-Millionen-Volk der Bundesrepublik überwiegend auf der Straße und nicht innerhalb der Schienen bewegen muß! So ist nicht anzunehmen, daß der Bundestag, der bisher die der Allgemeinheit dienenden Verkehrsinteressen weitgehend gewürdigt hat, sich die Vergleiche des Ministers oder die Argumente des Autors Gustav Eberle zu eigen machen wird.

Wer aber die Beharrlichkeit des Ministers kennt, darf mit Sicherheit vermuten, daß er nach Ablehnung des Straßenentlastungsgesetzes durch andere drastische Maßnahmen versuchen wird, den Massentransport von den Straßen zu verbannen: mit Maßnahmen, die bei ihrer Durchführung die Wirtschaft voraussichtlich ebenso hart treffen würden, wie es das Straßenentlastungsgesetz bewirkt hätte. Auch hier zur rechten Zeit und im richtigen Maße die Zügel anzulegen, wird eine der weiteren Aufgaben des Bundesparlaments sein müssen. A. H.