Ein ungewöhnlicher Lohnkonflikt ist im Hamburger Moldauhafen ausgebrochen, wo die Frachtkähne aus der Tschechoslowakei ankern und seit kurzem auch ein tschechisches "Kulturschiff" (sieheDIE ZEIT Nr. 3) liegt, das eine kommunistische Heimstätte der tschechischen Elbeschiffer ist, die regelmäßig die Strecke Prag— Hamburg befahren.

Die Akteure der sozialpolitischen Auseinandersetzung sind die Arbeiter und Angestellten der Tschechoslowakischen Elbescbiffahrts Gesellschaft, die bisher für eine Schicht beim Löschen ihrer Fahrzeuge nur 8 DM erhielten, während den Hamburger (deutschen) Schauerleutea 12 50 DM bezahlt werden müssen.

Der Genösse Direktor erklärte sich auch nach langen Verhandlungen bereit, seinen Leuten 2 DM pro Schicht mehr zu bezahlen. Dazu kam es aber nicht, weil der Vorsitzende des Betriebsrates der Gesellschaft "zur Hebung der Arbeitsmoral" einen arideren Vorschlag machte: er bot nur den sogenannten "Bestarbeitern" 2 DM Lohnerhöhung. Dem als "gute Arbeiter" eingestuften Personal will er nur eine Mark mehr bezahlen und alle anderen sollen mit nur 50 Pfennig Zulage zufrieden sein. Wie es heißt, sind die bevorzugten "Bestarbeiter" durchweg als politisch zuverlässige KP Mitglieder bekannt. Darauf richteten die tschechischen Elbeschiffer einen schriftlichen Antrag an das Verkehrsministerium in Prags in dem sie anstatt der ihnen wöchentlich ausbezahlten 40 DM für die Verpflegung im Hamburger Hafen 65 DM verlangen. Sie sind der Meinung, daß diese Aufbesserung nicht zuletzt deshalb notwendig ist, veil es dem Ansehen der Tschechoslowakei schaden wwde, wenn man in der westlerischett Fremde nicht genügend repräsentativ auftreten könne und auf vieles verzichten müsse, was für die deutschen, weit besser bezihlten Kollegen selbstverständlich sei. Sie verlangen lerner, daß ihnen ein größerer Teil ihres Lohnes nicht in Tschechenkronen, sondern in D Mark ausgezahlt werde, damit sie nicht darauf angewiesen seien, ihre Freizeit auf dem "Kulturschiff" zu verbringen.