Die Anfechtungsklage des Aktionärs Hermann D. Krages (Bremen) gegen eine Reihe von Hauptversammlungsbeschlossen der Rheinischen Stahlwerke (Essen) wurde am 22. März vor der Zweiten Kammer für Handelssachen des Landgerichtes als der DM-Bilanzspruchstelle im Landgericht Essen verhandelt. Bei Drucklegung dieser Ausgabe lag das Ergebnis noch nicht vor. Ein eingehendes Studium der Unterlagen beider Parteien darf zu dem Schluß führen, daß die Rheinstahl-Position sowohl formaljuristisch wie materiell recht stark ist. Es wäre zu wünschen, daß man so schnell wie möglich zu einem Entscheid kommt, damit die Schäden für die Gesellschaft und ihre Aktionäre, die im Zusammenhang mit der Anfechtungsklage durch die Verzögerung der Eintragung der HV-Beschlüsse vom 1. Dezember ins Handelsregister eingetreten sind, sich nicht noch vergrößern.

In der damaligen HV hat Hermann D. Krages durch sich und seinen Anwalt Professor Dr. Meilicke insgesamt von 180 Mill. DM Nominalkapital 4,34 Mill., mithin noch nicht 3 v. H. vertreten. Diese Präsenz hat zur Folge, daß gewisse Anträge des Klägers Krages beim Essener Landgericht formaljuristisch unwirksam sind, weil das Aktiengesetz z. B. im Falle der Anfechtung bezüglich der Bildung der freien Rücklagen, ferner bezüglich der Bewertung der Stahlvereinsaktien einen Anteil von 5 v. H. am AK vorschreibt,

Im übrigen muß es erstaunen, daß die klagenden Anwälte von Herrn Krages bei der Abfassung ihres Schriftsatzes die Firma falsch tituliert haben, sich also über den richtigen Firmennamen noch nicht einmal informiert hatten. Daß sich die Beklagte in ihrer Klagebeantwortung an das Landgericht Essen einen entsprechenden Hinweis nicht versagen konnte, ist nur zu verständlich. Wir hoffen, daß sich die Anwälte von Herrn Krages inzwischen mit der Nomenklatur der Montanwirtschaft vertraut gemacht haben, was im Zusammenhang mit akuten anderen Vorgängen nützlich sein könnte.

In der Anfechtungsklage Krages gegen Rheinstahl geht es um die Bilanzierung des Kontos „Beteiligungen“ in der DMEB, das der Kläger um 68,64 Mill. DM erhöht haben möchte, wodurch andererseits die Bilanzierungsmöglichkeit besteht, das Grundkapital nicht 1 : 1,2, sondern 1 : 1,6 umzustellen und die offenen Rücklagen um 2,5 Mill. DM zu erhöhen. Krages hat Antrag gestellt, den HV-Beschluß, nämlich das AK auf 205,92 Mill. DM festzusetzen, für nichtig zu erklären und die Kosten des Rechtsstreites Rheinstahl aufzuerlegen. Die Anfechtung des Antragstellers richtet sich also: gegen die Beschlußfassung auf Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse und gegen die Ablehnung eines von ihm gestellten Antrages auf Vertagung dieser Beschlüsse bis zur Zeit nach Veröffentlichung des dritten DM-Bilanzergänzungsgesetzes sowie bis zur Veröffentlichung der Entflechtungsanordnung der Alliierten Hohen Kommission über Rheinstahl,

In seiner Anfechtungsbegründung glaubt der Kläger Anlaß zu haben, die Rechtsgrundlage, bei der Neufestsetzung des Rheinstahl-Kapitals bestreiten und die Bildung einer zu hohen gesetzlichen Rücklage mit Erfolg verhindern zu können, ferner auf eine unrichtige Passivierung der Auskehrverpflichtung von Gelsenberg-Aktien hinweisen zu müssen, weiterhin Bilanzmängel bei der Bewertung der IG-Aktien und der VSt,-Nachfolgeaktien feststellen zu müssen und somit per Saldo ein wesentlich höheres Vermögen in der DMEB errechnet zu können, Im übrigen sei die HV nichtordnungsgemäß einberufen worden, die Aktionäre wären sogar „schlagartig durch Einberufung der HV überfallen“ worden.

Gegen jede der einzelnen Thesen hat Rheinstahl eine umfangreiche Klageerwiderung verfaßt. Sie beginnt mit der Feststellung, daß die HV frist- und formgerecht einberufen worden sei, daß bereits ein Jahr vor der HV die Aktionäre durch einen Zwischenbericht, der in 20 000 Exemplaren verteilt und von der gesamten Presse eingehend behandelt worden war, über die Neuordnung unterrichte: worden seien, daß drei Monate vor der HV, nämlich am 11. August 1954, das Umstellungsverhältnis 1 : 1,2 und der Entflechtungsplan der Combined Steel Group mit der Ausschüttung der Gelsenberg-Aktien publiziert worden sei und daß der Vorwurf des Antragstellers nur verständlich wäre, wenn man sich bis zur Einberufung der HV überhaupt nicht mit dem Unternehmen beschäftigt haben sollte.

Der Vorwurf des Klägers, er hätte keine Zeit gehabt, eine große Oppositionsgruppe innerhalb der Aktionäre zu organisieren, sei sogar offensichtlich unrichtig. Er hatte von Mitte August bis zum I. Dezember, dem Zeitpunkt der HV, dazu Zeit. Aber wie die HV erwies, hat sich kein einziger Aktionär jenen Wünschen auf eine „bessere“ Umstellung des Nominalkapitals angeschlossen. Die Aktionäre haben sich vielmehr im Sinne der Auffassung der Verwaltung entschieden, wonach die obere Grenze für die Feststellung des Kapitals durch die zukünftigen Ertragschancen des Unternehmens gebildet wird. Es ist ein Anliegen der Aktionäre, die DM-Eröffnungsbilanz mit guten Reservenauszustatten, die eine stete Aufwärtsentwicklung ermöglichen. Des ist im Falle Rheinstahl um so notwendiger, als hier zugleich der Umbau aus einerreinen Holding in ein Kohle, Stahl und Maschinen produzierendes Großunternehmen erfolgen muß und zu diesem Zweck erhebliche liquide Mittel und Bilanzreserven in einer Größenordnung des Kaufpreises ganzer Hüttenwerke zur Verfügung zu halten sind.