Bus Stop“ (frei, aber treffend übersetzt: „Autobuspanne“) ist des jungen William Inge drittes Stück, sein bisher schönstes, stillstes und dichterisch feinstes, obwohl seine Handlung auf dem keinesfalls originellen Einfall der Strandung einer Handvoll, von einem Schneesturm verwehter, Autobuspassagiere in einem Straßenrestaurant (zwischen Kansas und Montana... im wildesten Waldwesten) beruht. Aber die dargebotene Serie von Charakterstudien ist prachtvoll. Unverblümt derber Volksliedzauber umschimmert das Liebesduett eines ahnungslos rauhen Cowboys mit einer bestrickend hohlköpfigen, aber auch entwaffnend sehnsuchtsvollen Diseuse. Es entwickelt sich zu fast ergreifenden Lächerlichkeiten, umrahmt von einer ganzen Garnitur psychologischer Finessen aus dem Leben robust liebeshungriger Dorfschönheiten, selbstanklägerisch weiser Trunkenbolde, shakespeare-schwärmender Kellnerinnen und philosophisch schicksalsergebener Farmerknechte.

Das alles ist erzamerikanisch im Milieu wie in der dichten und sicheren Gestaltung seltsamster Typen, in denen sich Naives mit Deklamatorischem sonderbar mischt, Herzlichkeit und Roheit brüsk ineinanderfließen, Gespräche, Betrachtungen und Repliken mitunter an die vehemente Schattenwelt O’Neills erinnern oder an Saroyans ironische Zartheit. Die Dramatik ist hier anekdotisch, unbekümmert um eine stärkere Handlungslinie, aufgelöst ins hemdärmelig-idyllische, aber stets strichscharf von krasser Volkswahrheit – ohne romantisch tuende Verlogenheit.

Die Aufführung erhielt besonderen Auftrieb durch zwei wahrhaft dynamische Darstellerinnen: die junge, erst vor zwei Jahren (gleichfalls in einem Inge-Stück) entdeckte Kim Stanley und die pracktvolle Elaine Stritch, eine ehemalige Piscator-Schülerin.

Das neue New Yorker Deutsche Theater gab als zweite Vorführung Hauptmanns „Biberpelz“, mit ungeahntem Publikumszulauf, das Parodistische und Satirische stark hervorkehrend. Die eigentliche Attraktionskraft war dabei Grete Mosheims Waschfrau Wolff, die sie zum erstenmal spielten sehr gegen die Tradition, als eine fast jugendlich verschmitzte, ja entschieden anmutig-pfiffige „Zille“-Figur, gesten- und zungenschnell und selbstvergnügt. Neben ihr gab Ludwig Donaths Wehrhan eine Bestätigung seines hiesigen Filmruhms.

Noch ein deutscher Schauspieler steht augenblicklich im Mittelpunkt des Broadway-Interesses: Oskar Homolka als „Master Builder“, womit der amerikanisch adaptierte, will sagen auf Tempo gestrichene „Baumeister Solness“ gemeint ist. Ibsen ist selten auf dem Broadway zu sehen und wurde auch diesmal eher als ein „vor-freudischer“ Dramatiker stark konstruierter Konflikte gewertet. Homolkas Solness zeigt dazu eine völlig neue Auffassung: er gibt ihn als einen müden, sichtlich kranken, selbstquälerischen Psychopathen. Der namentlich durch Bassermann überlieferte strahlende Solness-Charme fehlt völlig. Als Hilde Wangel ist seine Gattin Joan Tetzel überlegen, aber ohne die elementare Mädchenfrische dieser symbolischen Zerstörerin.

Ludwig Ullmann