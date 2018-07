In der abgelaufenen Woche wurden die deutschen Wertpapiermärkte um einen neuen Typ bei den festverzinslichen Werten, die Auslands-Bonds, bereichert. Streng genommen handelt es sich zwar um die Rückkehr eines Pipieres, das in früheren Jahren einmal großes Alsehen genoß, doch hat die lange Aussetzung der Notierung bewirkt, daß es im Bewußtsein vieler Börsianer fast verschwunden war. Leider ist jedoch das Wachhalten der Erinnerung fast der einzige praktische Nutzen, der bislang durch die Einbeziehung des Handels in deutschen auf Fremdwährung kutenden Auslandsbonds in den geregelten Freiverkehr eingetreten ist. Da nur solche Stücke gehandelt werden dürfen, die auf Grund des Bereinigungs erfahrens neu ausgegeben oder als geregelt bezeichnet sind, was erst für eine geringe Anzahl dir Fall ist, können größere Umsätze nicht zustande kommen. Es muß deshalb angestrebt werden, auch die anerkannten Bereinigungsansprüche in den Handel einzubeziehen, Interesse ist für die Auslandsbonds vorhanden, zumal die Vorkriegsbesitzer dieser Stücke einigermaßen fair behandelt worden sind – im Gegensatz zu den Inhabern von Reichsanleihen.

Auf dem Rentenmarkt hielt die Nachfrage nach steuerbegünstigten Pfandbriefen und Kommunal-Obligationen an. Ob sich dieses Interesse auch auf die geplanten 6 und 6 1/2 v. H. verzinslichen Pfandbriefe übertragen wird, ist noch offen. Die Zinsen werden ohne Abzug von Kapitalertragssteuer gezahlt und unterliegen der normalen Einkommensteuer. Jeder Erwerber der neuen Emissionsstücke wird also für sich prüfen müssen, ob für ihn dieser Pfandbrieftyp aus steuerlichen Gründen in Frage kommt. Obgleich es bislang hieß, daß sich Bund und Länder mit neuen Anleihen zugunsten der privaten Wirtschaft zurückhalten wollen, scheinen die Vorbereitungen für eine Emission in Württemberg-Baden bereits feste Gestalt angenommen zu haben. Ein derartiges „Aus der Reihe tanzen“ könnte für die gesamte Struktur des festverzinslichen Marktes unerwünschte Folgen haben, zumal dann damit gerechnet werden muß, daß andere Länder diesem schlechten Beispiel folgen werden.

Daß man sich über die Ergiebigkeit des Kapitalmarktes keinen allzu großen Illusionen hingeben sollte, veranschaulicht das kommende Bezugsrecht bei den Farbwerken Hoechst, deren Kurs um weitere acht Punkte zurückgefallen ist. Weite Kreise der Aktionäre werden keine jungen Aktien beziehen können, einmal, weil sie aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, zum anderen, weil sie ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone haben und infolgedessen aus Währungsgründen gehindert werden, von dem Bezugsrecht Gebrauch zu machen. Auf alle Fälle sind Umdispositionen erforderlich, und diese dürften die Ursache für die Schwäche sein, mit der die Aktien der IG-Farben-Nachfolger seit einiger Zeit zu kämpfen haben. Die Auslandsabgaben dürften in diesem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben.

Wie zu erwarten war, hat der Möntanmarkt an Interesse gewonnen. Zwar blieben auch hier kleinere Rückschläge nicht aus, dafür sorgte die noch keineswegs als überwunden anzusehende Streikgefahr im Bergbau, doch haben Rentabilitätserwägungen in manchen Papieren zu Anlagekäufen geführt und so zu einer Aufbesserung der Kurse beigetragen. Die Krages-Klage bei Rheinstahl nimmt nun ihren Lauf. Da die Krages-Aktion jetzt weitgehend ihres Geheimnisses entkleidet ist, spielt sie für den Kurs kaum noch eine Rolle, immerhin bildet sie einen Störungsfaktor, der dem Börsengeschäft nicht besonders dienlich ist. Durch den Kursanstieg bei Hüttenwerke Phoenix von 172 auf 177 hat sich der Abstand zu den Rheinischen Röhren (192–194 1/2) wohl etwas verringert, doch tragen die jetzigen Kurse der Tatsache, daß diese beiden Werke 1:1 verschmolzen werden sollen, noch nicht genügend Rechnung, Man fürchtet offenbar, daß eine eventuelle Krages-Opposition dem Zusammenschluß Schwierigkeiten bereiten könnte. Favorit der Montangruppe war Klöckner-Humboldt-Deutz. die infolge von Kapitalerhöhungsgerüchten um 20 Punkte auf 218 v. H. angezogen haben. Um 14 Punkte fester waren Ruhrstahl, um 15 Punkte Rhein. Westf. Eisen und um 10 Punkte Rheinstahl-Union.

Die Aufwärtsbewegung bei den Kall- Papieren hielt an. Gewinnen konten in erster Linie Kali-Chemie (9 Punkte) und Salzdetfurth (6 1/2Punktc). Enttäuscht haben dagegen Burbach Kali, wo man nur von einer 6prozentigen Dividende spricht. Zunächst strebt die Verwaltung eine innere Festigung an, eine Aufstockung des Kapitals in diesem Jahr steht noch nicht zur Diskussion. Haussierend waren ferner die Banken, wo die Abschlüsse der Großbanken-Nachfolger, zahlreicher Regional-Institute und Hypothekenbanken immer neue Anregungen bringen. ndt.