„Kernstück der Forderungen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsministerium ist der Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit: Binnenschiffahrt, Bahn und Straße sollen danach grundsätzlich die Kosten für ihre Verkehrsanlagen selber aufbringen und also auch den Kapitaldienst für die auf sie entfallenden Verkehrswege-Investitionen durch Verkehrseinnahmen decken.“ Prof. Alfons Schmitt-Freiburg

Daß es hierüber auch andere Auffassungen gibt, zeigen die folgenden Ausführungen von kompetentester Seite: „Man kann nur immer wieder feststellen, daß eine Eigenwirtschaftlichkeit der Verkehrswege, wie sie wiederholt gefordert wird, eine contradictio in adjecto ist... Wenn man diese Forderung aufnimmt,... dann verfehlt man die Aufgabenstellung, die sich für die richtige Gestaltung von Wirtschaft und Verkehr ergibt. Auf diesem Wege würden wir überhaupt niemals zu neuen Verkehrswegen kommen ... Das neue Bundesbahngesetz stellt eindeutig klar, daß die Eisenbahn kein Anlagekapital für ihre Verkehrswege zu amortisieren und zu verzinsen hat. Dieser Grundsatz muß auch für die übrigen Verkehrsträger gelten. Ganz anders verhält es sich mit der Frage der Unterhaltung der Verkehrswege. Es ist eindeutig, daß die Verkehrswege von den Verkehrsträgern, die sie benutzen, zu unterhalten sind, schon um der Verkehrssicherheit willen. Nur wenn man sich auf den Standpunkt stellt, daß allein die Unterhaltung der Verkehrswege, nicht aber die Erstellung von dem zugehörigen Verkehrsträger getragen werden muß, dann kommt man zu einer vernünftigen steuerlichen Belastung der Verkehrsträger und zu einer vernünftigen Gestaltung der Verkehrstarife.“

So nachzulesen in dem Buche „Verkehrspolitik in der Bundesrepublik 1949/53“; es handelt sich da um die Wiedergabe des Vortrages, den Minister Seebohm am 16. Juni 1952 vor dem Exportklub zu München gehalten hat.

Übrigens befindet sich Dr. Seebohm mit diesen seinen Ausführungen durchaus in guter wissenschaftlichen Gesellschaft. Denn der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium hat das Folgende festgestellt:

„Soll die Sonderbelastung des Kraftfahrzeugs die von ihm verursachten Kosten decken, so muß ihr Ertrag zur Bestreitung aller vom Kraftfahrzeug verursachten Aufwendungen für den Straßenbau, die Verkehrspolizei und dgl. ausreichen; nur in diesem Falle ist eine Wettbewerbsgleichheit zwischen Schiene und Straße erreichbar. Hingegen dürfen in den Aufwand einmalige Ausgaben für die Wiederinstandsetzung, den Ausbau und die Neuanlage nicht einbezogen werden ... Es ist auch, wohl selbstverständlich, daß die in der Differenz zwischen Zöllen und Inlandsteuern auf Treibstoffe und Mineralöle liegende Bevorzugung der heimischen Produktion bei der notwendigen Ausgleichsbelastung berücksichtigt werden muß.“

Was mit dem letzten Satz gemeint sein kann, ist nicht ohne weiteres verständlich. Wir haben deshalb bei einem der Gutachter-Professoren wegen einer authentischen Interpretation nachgefragt. Sie lautete dahin, daß der Beirat der Auffassung war, es müßte als spezifische Belastung des Kraftverkehrs nicht nur das (seinem Verbrauchsanteil an eingeführten Kraftstoffen und Mineralölderivaten entsprechende) Zollaufkommen berücksichtigt werden, sondern auch die aus dem Schutzzollcharakter der Mineralölzölle resultierende Verteuerung der Fertigprodukte an Treibstoffen und Ölen insgesamt. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Kein Mensch wird beispielsweise daran zweifeln, daß eine Verteuerung der Braugerste, hervorgerufen durch den Zoll auf Einfuhren, die 10 v. H. des Gesamtverbrauchs ausmachen, nun auch die Preise für die „restlichen“ 90 v. H. des Bedarfs, also für die Braugerste inländischer Provenienz, entsprechend erhöht, ergo den Biertrinker in (rund) der zehnfachen Höhe des Zollabkommens belastet. Die Sache ist aber deshalb bemerkenswert, weil das Bundesverkehrsministerium (so kürzlich erst im „Bulletin“!) und seine Beiratsprofessoren mit allem Nachdruck behaupten, daß der Zoll „einen reinen Schutzzoll“ darstelle und daher „ebensowenig wie andere Schutzzölle als eine Sonderbelastung der Verbraucher angesehen werden kann“.

So steht Wissenschaftlicher Beirat BVM mit Professor Alfons Schmitt als Wortführer gegen Wissenschaftlichen Beirat BFM und gegen Minister Seebohms weiland goldene Worte. Preisfrage: wer hat nun recht? E. T.