Dem Wochenbericht über die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank A G,dem Nachfolge Institut der Dresdner Bank in Norddeutschland entnommen. Bei der Mehrzahl der hier notierten Welthandelsgüter traten während der Berichtswoche leichte Preisfestigungen ein. Moodys Index von Warenpreisen für Stapelgüter (31.12. 1931 gleich 100) stieg von 393 9 am 4.3. 1955 auf 397 2 am 18,3. 1955 und lag somit 33 Punkte höher. Pie in dissen Indexzahlen zum Ausdruck kommende Preisfestigung sollte Jedoch nicht überbewertet werden; denn wichtige Welthandelsgüter, wie Öle und Fette, Kakao, Getreide und Jute, tendierten weiterhin zur Schwäche. Eine gegensätzliche Entwicklung machten die NEMetallnotierungen durch, die infolge der Knappheilssituation bei Kupfer eine feste Grundtendenz aufwiesen. Während die Preisentwicklung der zuvor genannten Welthandelsgüter in erster Linie durch die Vorrats- und Angebotssituation und daneben natürlich durch das Nachfrageverhalten bestimmt wird, dürfte sich die jetzt in den USA verstärkt bemerkbar machende konjunkturelle Belebung als ein den Grundton der Preisentwicklung bestimmender Faktor auswirken, wovon allerdings primär die NE Metalle profitieren dürften. Der US amerikanische Produktionsindex des Fedejal Reserve Board ( 194749 —l DO) stieg von 131 ( Januar 1955) auf 133 ( Februar 1955). Einen Überblick über die Preisentwicklung in der Woche vom 4 bis 13. März 1955 vermittelt nachstehende Tabelle; Von den 23 notierten Welthandelsgütern war bei zwölf die Tendenz leicht gestiegen bzw gestiegen und bei atht leicht schwächer bzw schwächer. Die Preise von drei der notierten Waren, nämlich Aluminium, Blei und Zink, waren konstant. Getreide: Die anfängliche Schwächeneigung hat ihre wesentliche Ursache in der allgemein schwachen Verfassung der Rohstoffmärfcte in den USA unter dem Einfluß der Kursrückgänge an der New Yorker Effektenbörse. Außerdem waren in der letzten Zeit das Export- und das Inlandsmehlgeschaft gering. Unter Führung von Weizen trat später eine Festigung ein, da Käufe durch Berichte über das Ausbleiben von Niederschlägen im südwestlichen Anbaugürtel der USA ausgelost wurden. Mais zog in New York Nutzen aus den geringen Anlieferungen an die Märkte — Im Rahmen des IWA haben die vier Exportlander bis zum 9.3. 1955 63 1v. H ihrer Gesarotquote verkauft. Die Bundesrepublik hatte bis zu diesem Patura 72 3v. H der Quote abgenommen, gegenüber 40 5v. H der entsprechenden Periode des Vorjahres.

NE Metalle: Nach wie vor geht ein beherrschender Einfluß von der Kupferknappheit aus, die in den USA zu einer Preisheraufsetzung gefuhrt hat, der sich auch der Londoner Markt angeschlossen hat. Diese Festigkeit des Kupferpreises bietet der Tendenz der übrigen NE Metalle eine Stutze. Kupfer: Am 16 d. M wurde in New York d r Weltexportpreis um 2 elb heraufgesetzt. Es dürfte daher zu erwarten sein, dafl auch der US Inlandspreis erhöht vird, um so mehr, als die US Lohnschmelzen nicht mehr Kupfer zu den gleichen Pieisen abgeben, zu dem die einheimischen Hütten verkaufen ( nämlich zu 33 clb Lieferung Connecticut Valley), sondern ein Aufgeld verlangen und ihren Abgabepreis auf 40 clb erhöht haben. Auch Chile soll darauf dringen, daß die US Inlandsnotierung um 3c auf 36 c heraufgesetzt wird. Die Kupferknappheit in den USA hat dazu gefuhrt, daß die Verarbeiter kaum ihren Bedarf decken können. Außerdem ist in der Kupferhütte ChuquicamataChile für den 26. März erneut ein Streik angedroht, und die Belegschaft soll bereits jetzt keine Überstunden mehr machen, wodurch sich bei der gegenwärtigen Produktionshöhe des Werkes ein Ausfall von etwa 30 v. H. ergaben wurde,— Unter dra Einfluß dieser Entwicklung festigten sich auch die Londoner Kupfernotierungen, die außerdem noch durch westdeutsche Käufe gestützt wurden. Anfang der Woche hatten die Notierungen unter dem Einfluß der Schwächeneigung an der Wallstreet leicht nachgegeben — Die neuesten Veröffentlichungen des US Kupferinstituts wi gleichfalls haussegünstig. Panach haben die Bestände an Raifinadeküpfer in den USA im Februar um rund 1400 sht auf 44579 sht abgenommen ( Februar 1948: 118417 sht), unä die Bestände an Raffinadekupfer in den Ländern aui5erhalb der USA sanken von 159 296 sht im Januar 1955 auf 144 335 sht im Februar 1955 ( Februar 1954: 275 375 sht). Bei der gegenwärtigen Lage sind, zumindest kurzfristig, wenig Aussichten iuf eine bessere Versorgung und Verbilligung vorhanden, es si denn, daß sich die US Regierung zu größeren Freigaben aus der strategischen Reserve entschließen sollte. Langfristig dürfte in einigen Monaten eine bessere Versorgung durch die rhodesische Produktion zu erwarten sein, nachdem dort die Streiks beendet und der Kohlenmangel überwunden ist.

Z i n n : Die Notierungen, die sich Anfang der Wodie unter dem Einfluß des Kursrückganges an der New Yorker Effektenbörse gleichfalls ermäßigt hatten, stiegen im Verlaufe der Woche erneut sn, wozu, vqr allem in London, die feste Verfassung des Kupfermarktes beigetragen hatte — Dieses Metall profitiert gegenwärtig von der Preisentwicklung bei Kupfer und den übrigen NE Metallen, wodurch der Einfluß der Un, zu denen die Unstwifitieit über ds rkten des Inkrafttretens des Internationalen Zinnabkommens sowie über das Weiterbestehen der Texas Hütte gehören, abgeschwächt wird. Einen weiteren Unsicherheitsfaktor auf dem Zinnmarkt stellt das Auslaufen der US Kontrakte mit Indonesien und Bolivien dar.

Blei und Zink: Auch diese beiden Metalle hatten eine feste Tendenz — Vor allem bei Zink ist eine Besserung der statistischen Position festzustellen. Besonders Feinzink ist knapp. Die Hüttenvorräte in den USA sind nur gering. Von den Februar Verkäufen in Höhe von fast 100 000 sht wurden 16 205 sht an die Regierung für das zusätzliche Hortungsprogramm verkauft — In den USA wird erneut eine Erhöhung der Blei- und Zinkzölle zum Schütze des einheimischen Bergbaues gefordert. Führende US Unternehmen weisen darauf hin. daß die Hortungskaufe der US Regierung wohl den US Inlandspreis stutzen, daß aber trotzdem die US Inlandsprc dukUon rückläufig sei. Von dem Hortungsprogramm der US Regierung wurden in erster Linie die Produzenten der übrigen Welt profitieren, und das hohe Niveau der Londoner Notierungen entspreche nicht der gegenwärtigen Produktion und beeinflusse infolge seiner Höhe den Verbrauch ungünstig.

Kaffee: In New York war eine Festigung der Loco Notierung sowie derjenigen der vorderen Sichten zu verzeichnen. Im allgemeinen waren dagegen die späteren Sichten rückläufig, wobei der März Termin 1956 rund 20 clb unter dem MärzTermin 1955 lag — Die Schwächeneigung in den späteren Sichten läßt darauf schließen, daß nach wie vor mit einem Rückgang der Kaffeepreise gerechnet wird. Wenn auch in den letzten Tagen die Gerüchte um eine weitere Währungsabwertung in Brasilien abgeflaut sind, durften dennoch brasilianische Maßnahmen zar Kaffee Exportförderung zu erwarten sein. So sind z. B in den ersten beiden Monaten 1955 die brasilianischen Katfee Exporte mit 14 Mll. Sack rund 07 Mill. Sack niedriger als JanuarFebruar 1954 ( rund 34 v. H) und rund l Mill. Sack ( rund 43 v. H) geringer als in den ersten beiden Monaten 1953. Nach brasilianischen Angaben sind die Deviseneinnahmen aus dem Kaffee Export Januar und Februar 1955 zusammen niedriger als die normalen Deviseneinnahmen eines einzigen Monats früherer Jahre — Der in Brasilien zu erwartende hohe Überschuß an Kaffee dürfte einen um so größeren Druck auf den Markt ausüben, als für das kommende Kaffeewirtschaftsjahr 195SS8 nach Schätzungen des US Landwirtsehaftsministerinras die brasilianischen Ernteaussichten außerordentlich günstig sind, Es wird eip Ertrag von 17 Mill. Sack vorausgesagt, von dem etwa 16 2 MiU. Sack für den Export zur Verfügung stehen würden — Der Rückgang der Kaffeepreise hat andere Kaffeeanbauländer veranlaßt, Maßnahmen zur Stützung der Preise zu ergreifen. So sollen z, B. Vertreter des Kaffeehandels aus Mexiko, El Salvador und KoJurobien heateiehtigan, durch ein gemeinsames Abkommen auf dam Kaffesrrtarkt wieder geordnete Verhältnisse herzustellen. Außerdem scheint sich in den südamerikanischen Kafieestaaten der Gedanke des Bildung eines Puffervorrates auszubreiten, um mit Hilfe dieses Vorrates einen statistischen Ausgleich zwischen dem Aufkommen und dem Verbrauch zu erzielen.

Kakao: Ein weiteres Nachgeben der Notierungen kennzeichnete den Markt während der Berichtswoche — In London erreichten die Preise vorübergehend den tiefsten Stand seit 1953. Diese Schwächeaeigung in London, verbunden mit der Anfang der Woche sowie bereits Ende der Vorwoche zu verzeichnenden rückläufigen Prejstendenz auf den meisten übrigen Rohsloffmärkten, hatte auch dia New Yorker Notierungen abgleiten lassen. Die Zurückhaltung der Konsumenten dürfte auf die bevorstehende brasilianische Temporao Ernte zurückzuführen sein,die, falls sie reichlich ausfällt, den Anschluß an die nächste westäfiiksnische Ernte verschafft.