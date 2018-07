Die oHV der Rheinmetall- Borsig AG, Berlin, genehmigte den Verlustabschluß für 1952 (siehe DIE ZEIT vom 9. März). In einer ausführlichen Analyse des derzeitigen Entwicklungsstandes dieser Holding-Gesellschaft berichtete Vorstandsmitglied Dr. Köttgen von der anhaltend befriedigenden Beschäftigungslage bei der Tochtergesellschaft Borsig-AG, Berlin, bei der die alten Friedenswerkstätten im wesentlichen wiederaufgebaut worden sind. Auch der Neuaufbau des zusätzlichen Röhrenschweißwerkes geht planvoll vor sich. Zur Erhöhung der Ertragsfähigkeit dieser Anlage haben sich inzwischen neue technische Gesichtspunkte ergeben, die höhere Investitionen erfordern. Um diesen zusätzlichen Bedarf zu decken und um das sowohl optisch als auch tatsächlich bisher zu schmale Nominalkapital von 6 Mill. DM zu verstärken, ist voraussichtlich schon in diesem Frühjahr eine Kapitalerhöhung auf 25 Mill. DM vorgesehen. Zu diesem Zweck sollen einerseits Darlehen der Muttergesellschaft in haftendes Kapital umgewandelt werden, zum anderen ist eine als „hoffentlich vorübergehend“ bezeichnete sogenannte Eigenkapitalfinanzierung durch die Berliner Industriebank AG vorgesehen. Damit wird ein entscheidender Schritt zur Festigung dieses namhaften Berliner Werkes getan, das erst 1950 neugegründet werden konnte. – Bei der Rheinmetall AG, Düsseldorf, deren Grundkapital von 3,2 Mill. DM sich ebenfalls voll im Besitz der Muttergesellschaft befindet, soll nunmehr nach der Überwindung technischer Schwierigkeiten in der Fertigung von Büromaschinen eine stetige und systematische Entwicklung gewährleistet sein.

Die Liquiditäts- und Ertragslage der Muttergesellschaft nannte Dr. Köttgen weiterhin „durchaus labil“, wenn es auch gelungen sei, durch die Veräußerung brachliegender und künftig nicht mehr interessanter Teile des Anlagevermögens (1952: 40,8 Mill. DM) größere flüssige Guthaben zu beschaffen. gns.