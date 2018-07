Eine erstaunliche Meldung lief dieser Tage durch die Zeitungen. Sie besagte, daß der Vorstand des Deutschen Fußballbundes dem Norddeutschen Fußball-Verband angedroht habe, Hamburg das vorgesehene Pfingst-Länderspiel Irland-Deutschland zu entziehen und in Zukunft überhaupt keine repräsentativen Spiele mehr in der Freien Hansestadt durchführen zu lassen, falls der NFV nicht sofort 50 000 DM überließe, die man in Frankfurt am Main zur Gründung einer Bundes-Fachzeitschrift benötigte. Die Gerechtigkeit gebietet, festzustellen, daß diese Nachricht reiner Unsinn war. Denn niemals war es dem DFB eingefallen, von einem seiner angeschlossenen Verbände eine derartige phantastische Summe für die Schaffung eines Fach-Pflichtorgans zu fordern, das im übrigen schon längst wieder zu den Akten gelegt worden war. Was der Vorstand des Fußballbundes von dem Norddeutschen Verband forderte, war lediglich die endliche Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Spitzenverband. Das ist nicht nur sein gutes Recht, sondern seine Pflicht gewesen. Säumige Zahler müssen überall gemahnt werden.

Aber die Art und Weise, mit der von Frankfurt am Main aus versucht wurde, die Bundeskasse zu füllen, ist sehr merkwürdig. Wenn derartige Ultimata womöglich auch noch bei anderen Fachverbänden Schule machen sollten, droht der deutsche Sportbetrieb vollends in ein reines Geschäftsunternehmen abzusacken. Was können die zahlreichen, am inneren Betrieb der Spitzenfachverbände unbeteiligten, zum größten Teil auch noch nicht einmal organisierten Sportfreunde dafür, daß der Kassenwart eines Verbandes seinen Pflichten nicht nachkommt? Sie gleichsam zu bestrafen, indem man ein wichtiges Länderspiel einfach einer anderen Stadt überschreibt, in der nicht so säumige Zahler sitzen, und auch künftig hin keine Repräsentativspiele nach dort zu vergeben, heißt doch den Verwaltungsübermut ins Ungeheuerliche zu steigern.

Die Angelegenheit berührt aber nicht nur die Fußballer und Sportler, sondern vornehmlich auch die Stadtverwaltungen. Bleiben wir bei dem Hamburger Fall. Man hat solange von seiten des Sports auf den angeblichen Mangel an ein geeignetes Großstadion hingewiesen, in dem vor allem internationale Wettkämpfe und Meisterschaften ausgetragen werden könnten, und dabei auch wiederholt gedroht, in Zukunft keine derartigen Veranstaltungen mehr nach Hamburg anzusetzen, weil seine Sportplätze und Kampfstätten den Anforderungen der Sportverbände auf Unterbringung vieler Tausender von Zuschauern nicht genügten, bis die Stadtverwaltung sich leider einschüchtern ließ und sich schweren Herzens, aber doch mit einer gewissen Begeisterung für den Sport entschloß, den Wünschen der Sportführung nachzukommen. Man errichtete einen wahren Prachtbau, auch wenn die Vernunft allen hätte sagen müssen, daß statt dieses Großstadions viel eher zahlreiche Spielplätze für die Jugend notwendig gewesen wären. So haben sich die hierfür verantwortlichen Männer, unbewußt zwar, mitschuldig gemacht an der schreckenerregenden Fehlentwicklung des deutschen Sports und der Jagd nach einem wilden Sportrummel, der allein das übertriebene Wettkampfwesen kennzeichnet. Aber was genau so schlimm ist, sie haben das Geld des Steuerzahlers in eine sehr zweifelhafte und unrentable Sache gesteckt, denn diese großen Sportanlagen stehen den größten Teil des Jahres über leer und verursachen erhebliche Unterhaltskosten. Wenn man sie nun auch noch der Veranstaltungen beraubt, die schließlich einen Teil der enormen Unkosten einbringen könnten, so ist das skandalös. Da sind doch die Münchner Stadträte vernünftiger gewesen. Sie haben vor kurzem den Bau eines Großstadions auf dem Oberwiesenfeld abgelehnt und die dafür in Anschlag gebrachten zehn Millionen DM in eine wirklich gute und lobenswerte Sache gesteckt. Statt eines Monstrebaues sollen im Rahmen der städtischen Grünflächenplanung innerhalb der nächsten zehn Jahre dreiundzwanzig öffentliche Bezirkssportanlagen geschaffen werden, die auf möglichst viele Stadtbezirke verteilt sind. Drei Millionen Quadratmeter Fläche werden einmal den Münchnern für ihren Sportbetrieb zur Verfügung stehen.

Die bayerischen Stadtväter beschlossen außerdem, Amateurveranstaltungen nicht mehr mit der Vergnügungssteuer zu belegen, und sie waren um so geneigter zu dieser Maßnahme, weil aus den bisher steuerpflichtigen Sportveranstaltungen in den letzten vier Jahren durchschnittlich nur ein Betrag von etwa 23 000 DM aufgekommen war. Seine Einziehung, Verbuchung und Kontrolle haben fast mehr gekostet, als die ganze Sache wert ist. Das sollte auch den übrigen deutschen Stadtverwaltungen zu denken geben und auch sie veranlassen, den Amateursport von einer ungerechten und unzweckmäßigen Steuer endgültig zu befreien. W. F. K.