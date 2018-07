Inhalt Seite 1 — Was Bäuerinnen wünschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land verblassen. Die Annäherung der einst streng getrennten Welten vollzieht sich auf den verschiedensten Lebensgebieten, seitdem Motorisierung und Technisierung die Isolierung des Dorfes durchbrochen haben. Diese Entwicklung ist durchaus positiv, wie die Beispiele Hollands, Dänemarks und der Vereinigten Staaten beweisen, wo man die soziale Parität zwischen Stadt und Land längst vollzogen und damit eine neue Einstellung zum landwirtschaftlichen Beruf gefunden hat. Bei uns jedoch wird sie noch immer nicht von allen in ihrem rechten Maß erkannt. Noch immer drängt sich das falsche Schlagwort von der „Verstädterung des Dorfes“ in den Vordergrund, zu dem die in veralteten Anschauungen gefangenen Ideologen greifen, wenn sie um den Bestand jener „bäuerlichen Idylle“ fürchten, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat.

Auch das Bild der Bäuerin wird durch diese Klage belastet. Sie hat sich in den meisten Fällen längst dem zivilisatorischen Standard der Stadt weitgehend angepaßt und, sofern sie es sich leisten kann, mit größter Selbstverständlichkeit die Erzeugnisse der industriellen Massenproduktion in ihr Dasein absorbiert, die ihr heute selbst im abgelegensten Dorf angeboten werden. Doch in der allgemeinen Anschauung wird diese Tatsache oft noch falsch bewertet. Man verschreit als „Verstädterung“, was in Wirklichkeit eines der Hilfsmittel ist, der Bäuerin die Freude an ihrer Arbeit zu bewahren, und ihre Tochter oder die Magd dem Leben auf dem Lande zu erhalten und damit den vielbeklagten Sog der Stadt zu unterbinden. Je mehr sich die Bäuerin durch die bessere Ertragslage des Hofes die Güter des städtischen Konsums leisten, je weiter sie sich ihre Arbeit in Haus und Hof erleichtern kann, desto weniger ist sie bereit, die Stadt als das Paradies des besseren, bequemeren Lebens anzusehen.

Diese Feststellungen drängen sich beim Studium einer Untersuchung auf, die das Soziologische Seminar der Kieler Universität vor kurzem im Auftrage der Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie vorgenommen hat. Die Untersuchung beschränkte’sich auf die Erforschung der Daseinsformen schleswig-holsteinischer Gemeinden. Aber die Erkenntnisse, die daraus zu ziehen sind, wachsen in ihrer Bedeutung über die Landesgrenzen hinaus.

Wie sieht das Bild der Durchschnittsbäuerin von heute aus, wenn man es nach den Ergebnissen der Kieler Untersuchung zeichnet? Sie stammt fast ausschließlich von einem Hof. Nur hier und dort, vor allem bei den kleineren und mittleren Betrieben, hat sie aus einer Handwerkerfamilie einheiraten können, denn je größer der Hof ist, desto mehr Wert wird darauf gelegt, daß die Frau aus bäuerlichen Verhältnissen kommt. Sie stammt meistens aus dem gleichen Dorf, in dem sie lebt, oder aber – zum überwiegenden Teil – aus der Nachbargemeinde und ist selten über die Grenzen des Landes hinausgekommen. Im allgemeinen hat sie nur die Dorfschule besucht und nur in wenigen Fällen noch einige Zeit auf der Landfrauen- oder Haushaltungsschule verbracht, ehe sie sich verheiratete und mit dem Bauern die Wirtschaft übernahm.

In den sogenannten Familienbetrieben erledigt sie die Arbeit in Haus und Hof allein, in den größeren mit Unterstützung von Hauswirtschaftslehrlingen oder Hausangestellten. Aber selbst in den mittleren Betrieben hat sie heute hier und dort ihre Hilfe, vorausgesetzt, daß sie es sich leisten kann und in ihrem Dorf kein Mangel an Arbeitskräften herrscht. Auf dem Feld hat sie meist nur noch in Ausnahmefällen mit anzupacken, wenn die Bergung der Ernte alle Hände braucht oder Arbeitskräfte ausgefallen sind. Das Bild der Bäuerin, die sich mit dem krummen Rücken auf dem Felde müht, ist immer mehr im Schwinden, seitdem die Maschine die Arbeitsweise verändert hat.

Ihren Haushalt hat die Bäuerin weitgehend modernisiert und sich durch die Aufnahme technischer Hilfsgeräte auch hier Erleichterung verschafft. Fast jede zweite Bauersfrau hat heute ihre Waschmaschine, der Gas- oder Elektroherd fehlt ihr praktisch nur dort, wo das Brennholz leicht zu beschaffen und billig ist. Die elektrische Pumpe, die Wasserleitung sind bereits in mehr, als 60 vom Hundert aller landwirtschaftlichen Betriebe vorhanden, und selbst der Staubsauger gehört in beinahe jedem zweiten Haushalt auf dem Lande zum ständig gebrauchten Requisit. Auch der Kühlschrank ist gelegentlich zu finden, wenn er auch, allgemein gesehen, vorläufig noch als Luxus gilt.

Auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild unterscheidet sich die Bäuerin von heute nur noch wenig von der Durchschnittshausfrau in der Stadt. Sie paßt sich der städtischen Mode und Geschmacksrichtung an, soweit es ihr möglich ist und soweit sie das Bedürfnis danach hat. Sie trägt ihre eleganten Nylon- oder Perlonstrümpfe fast mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie die Städterin, und sie geht nahezu ebenso regelmäßig zum Friseur, wenn der Weg in die Stadt oder zum Nachbardorf, wo der Verschönerungskünstler anzutreffen ist, nicht zu weit und zu beschwerlich ist. Jede vierte Bäuerin trägt nur noch die modischen dünnen Strümpfe, die anderen ziehen sie zum mindesten sonntags oder zu besonderen Gelegenheiten an. Fast jede zweite Bäuerin hat ihre Dauerwelle, und auch der Lippenstift wird, nach der statistischen Untersuchung, von beinahe jeder fünften Frau auf dem Lande aufgetragen, wenn im Dorf irgendeine Festlichkeit gefeiert wird und man sich entsprechend herzurichten sucht. Er gilt zwar hier und dort, vor allem in den verkehrsungünstig gelegenen Gemeinden, noch als ungewöhnlich, und verdächtigt, wie vor 50 Jahren in den Städten, die Trägerin noch eines „fragwürdigen“ Lebenswandels. Aber schon morgen wird er nichts anderes mehr sein, als einer jener städtischen Massenartikel, die man annimmt oder zur Seite legt, je nachdem, ob man Neigung dazu verspürt oder nicht.