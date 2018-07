Nur 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt lag die Station Northice, die zwei arktische Winter jeweils einen Gletscherforscher, einen Meteorologen und einen Funker beherbergte. Die im Zentrum des grönländischen Inlandeises errichtete Hütte von nur zwanzig Quadratmeter Bodenfläche war der vorgeschobene Beobachtungsposten einer im Sommer 1952 ausgezogenen britischen Expedition, die im vergangenen Herbst zurückkehrte. Einem jetzt erschienenen ersten Bericht ihres wissenschaftlichen Leiters R. A. Hamilton ist folgendes zu entnehmen: Neben allgemeinen geologischen und erdmagnetischen Forschungen wurden vor allem Meteorologische Beobachtungen und Vermessungen an den großen Inlandgletschern mit dem Ziel durchgeführt, Ausmaße, Querschnitte und Bewegungsvorgänge festzustellen. Im Zusammenhang mit diesen Gletscherforschungen wurden in und dicht über der Schneedecke Temperaturmessungen vorgenommen. Die Station Northice schaltete sich mit Boden- und Höhenbeobachtungen in das Melcenetz der festen grönländischen Wetterstationen ein. Zwei Stunden nach dem Start der Radiosonden lagen die Ergebnisse der Höhenwindmessungen bis 18 Kilometer hoch bei den europäischen Vetterämtern vor. Außerdem wurden an den Teilnehmern der Expedition psychologische und physiologische Tests mit der Absicht durchgeführt, Kenntnisse über mögliche Akklimatisation und Widerstandsfähigkeit des Menschen unter diesen besonderen Lebensbedingungen zu gewinnen.

Die größte Insel der Erde, die im Tertiär noch ein „grünes Land“ war, trägt jetzt die größte Eisansammlung der nördlichen Halbkugel. Der deutsche Arktisforscher Ernst Sorge, der 1929 zum ersten Male mit der Expedition von Alfred Wegener nach Grönland ging, erklärte das „große Eis“ (so müßte die Übersetzung des grönländischen Wortes sermersuàk lauten) als ein Sediment des Windes, das sich von anderen Sedimenten „durch seine größere Klima-Empfindlichkeit und erhöhte Beweglichkeit unterscheidet“. Er nimmt an, daß die Vereisung von der hohen Gebirgskette der Ostküste ausging. Die mit überwiegend südwestlichen Winden herangetriebenen Schneemassen füllten langsam die „Schüssel“ Grönland. Unter dem Druck der nachfolgenden Schneemassen seien sie im Laufe vieler Jahre zu Eis zusammengepreßt worden.

Lange vor dem Norweger Erich, dem Roten, der von der benachbarten Insel Island wegen seiner Untaten fliehen mußte und 982 n. Chr. nach Grönland auswich, müssen schon andere Menschen in der Arktis gewesen sein. In den indischen Weden, die in das erste Jahrtausend v. Chr. datiert werden, finden wir schon die Beschreibung von Polarnächten. Forscher vieler Nationen haben sich seither, unter dem Einsatz ihres Lebens bemüht, das Rätsel dieser Eishochfläche zu lösen.

Aus dem zwei Millionen Quadratkilometer bedeckenden Eispanzer ragen heute nur die Felsrücken der sogenannten „Nunataks“ heraus, Die Ränder des Binneneises bleiben trotz des ständigen Vordringens aus dem Innern nahezu stationär, weil die Schmelzung diesem Nachschub die Waage hält. Nur einzelne, in die Fjorde hineinragende Gletscherzungen legen pro Tag dreißig Meter zurück. Bei diesem Vordringen werden die Gletscherenden vom Meerwasser gehoben und brechen ab. Durch dieses „Kalben“ der Gletscher entstehen die gefürchteten Eisberge.

AlfredWegener führte 1930/31 auf seiner Station „Eismitte“ Eisdickenmessungen nach der seismischen Methode durch. Nach dem Prinzip des Echolots wurden Sprengungen durchgeführt, deren Schallwellen vom Eispanzer weitergeleitet, vom Felsgrund reflektiert und von Seismographen registriert wurden. Nach diesen Messungen stellt sich Grönland als eine riesige Inselmulde mit bis zu 4000 m hohen Randgebirgen dar, die mit einer 2000 bis 2500 im mächtigen Eismasse gefüllt ist.

1951 entdeckte der Korvettenkapitän der britischen Marine C. J. W. Simpson bei einer Erkundung einen später Lake Britannia genannten Binnensee in Nordgrönland. Mit finanzieller Unterstützung der „City“ wurde unter der Schirmherrschaft der Königin und des Premiers Winston Churchill ein Jahr später jene Expedition ausgerüstet, die für zwei Jahre nach der Station Northice, 400 km landeinwärts vom Lake Britannia, entsandt wurde.

Nach Meldungen der englischen Tagespresse, die von der Fachpresse nicht bestätigt worden sind, verband Simpson, der Initiator der Expedition, mit der Entdeckung des Binnensees die Folgerung, Grönland sei keine einzelne Insel, sondern eine von dem Eispanzer zusammengehaltene Inselgruppe. Ob das „Rätsel“ des grönländischen Eispanzers und des seit Jahrtausenden unter ihm begrabenen Felsgrundes gelöst werden konnte, bleibt abzuwarten. H. P.