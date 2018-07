Inhalt Seite 1 — Wohnungswerte bildet nur der Markt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alfred Schmidt-Hoepke

Es ist nicht Sinn der Mietreform, die „richtigen“ Wohnungswerte zu ermitteln. Vielmehr soll durch sie die Unwirtschaftlichkeit des Wohnungswesens, soweit möglich, behoben werden. In der Diskussion der letzten Wochen sind diese unterschiedlichen Zielsetzungen nicht immer beachtet worden. Nun hat der Bundeswohnungsbauminister bei der ersten Lesung des Bundesmietengesetzes die Dinge zurechtgerückt. Doch bleibt noch einiges dazu zu sagen.

Ursprünglich waren die Zwangsmieten nur für eine kurze Notzeit gedacht. Dann wollte der Gesetzgeber die Marktwirtschaft wiederherstellen. Statt dessen wurden sie zu einer Dauereinrichtung. So konnte sich die Vorstellung bilden, daß eine Mieterhöhung überhaupt nicht mehr in Frage komme, der Mieter vielmehr einen „sozialen“ Anspruch auf ständig verbilligte Mieten habe, ohne Rücksicht auf seine Leistungsfähigkeit. Die Zwangsbewirtschaftung der Kriegszeit sollte die Ausgangsbasis bilden für eine sozialistische oder doch planwirtschaftliche Gestaltung des Wohnungswesens, ergänzt durch subventionierten Wohnungsbau, der ebenfalls nicht mehr nur als zeitbedingte Notmaßnahme betrachtet wurde. Das ist einer der wichtigsten Gründe dafür, weshalb die kriegswirtschaftlichen Bastionen des Wohnungswesens so lange und so zähe verteidigt worden sind.

Inzwischen haben sich der doktrinäre Charakter und die Undurchführbarkeit einer solchen Konzeption immer deutlicher herausgestellt; wie die Bundestagsdebatte bewies, macht sich dieses Gewicht der Tatsachen bei der Opposition ebenfalls bemerkbar. Auch sie glaubt wohl kaum daran, daß die agitatorische Forderung einer Ermittlung der einzelnen Wohnungswerte auf bürokratischem Wege realisierbar sei. Man kämpft noch ein Rückzugsgefecht. Die Nutznießer der Mietmißwirtschaft allerdings möchten mit einer solchen Forderung die Kostenanpassung der Mieten erneut zumindesten hinausschieben. Denn es liegt auf der Hand, daß Jahre über einer amtlichen Festsetzung von Wohnungswerten vergehen würden. Mit der Mietangleichung kann jedoch vernünftigerweise nicht auch nur einen Tag länger gewartet werden. Denn es ist höchste Zeit, dem Verfall Einhalt zu tun. „Wir wollen hier ein Mietengesetz und nicht ein Arbeitsbeschaffungsgesetz für die Wohnungsämter machen“, erklärte Abg. Czaja (CDU) im Bundestag. Für die Kosten der verlangten Einzelbewertung müßte der Steuerzahler aufkommen; wahrscheinlich wären sie höher als der ganze, im übrigen in seiner Größenordnung und damit Auswirkung auf die Einkommen meist weit überschätzte Betrag der Mieterhöhung. Dabei machte sich solch kostspielige Arbeit auch insofern nicht einmal bezahlt, als die so ermittelten Wohnungswerte keineswegs für absehbare Zukunft als Grundlage der Miet- und Wohnungspolitik dienen könnten. Es sei denn, man will eben doch die Planwirtschaft als Endziel, statt der Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Regeln, unter Beachtung der sozialen Besonderheiten des Wohnungswesens. Doch selbst unter planwirtschaftlichen Gesichtspunkten wäre eine bürokratische Festsetzung von Wohnungswerten höchst anfechtbar, weil es einwandfreie Merkmale dafür kaum gibt. Die auf dem Papier stehenden Wohnungswertewürden sich daher schon sehr bald mehr und mehr als unbrauchbar erweisen. Sie müßten dann durch die Bürokratie immer wieder der Entwicklung angepaßt werden, so daß man noch tiefer in die Zwangswirtschaft geriete, statt die Reste der Erbschaft aus dem Kriege abzubauen ...

In den Jahrzehnten, als (wesentlich aus politischen Gründen) eine Anpassung der Stoppmieten an das gestiegene, allgemeine Preisniveau nicht zur Diskussion stand, haben dieselben Kreise, die heute über falsche Grundmieten klagen, niemals nach neuen Wohnungswerten gerufen. Das geschieht erst heute, da ungerechte Privilegien beseitigt werden sollen! Also kann es mit den falschen Grundmieten gar nicht so schlimm sein, sind die Stoppmieten doch nichts anderes als am Stichtage eingefrorene Marktmieten, die deshalb den Wohnungswerten bereits Rechnung tragen. Der globale Mietzuschlag ist keineswegs „schematisch“ . Wohnungen mit geringerem Wohnungswert brachten schon am Stichtag der Stoppmieten entsprechend geringere Mieten ein, so daß der globale Mietzuschlag gemäß der Miethöhe und damit dem Wohnungswerte variiert. Hinzukommt, daß in dem Gesetzentwurf für sog. „Bruchbuden“ keine Mieterhöhung zugelassen ist.

Natürlich kann die Mietreform nur auf den Durchschnitt abgestellt sein. Bei Neufestsetzung der Wohnungswerte würden in vielen Fällen auch Vermieter besser fahren. Im übrigen kommt der Gesetzentwurf der Forderung nach besonderer Berücksichtigung der Wohnungswerte im Rahmen des möglichen durch Staffelung der Zuschläge in wenigen übersichtlichen Gruppen entgegen. Gerade dadurch ist allerdings auch eine gewisse Komplizierung eingetreten, über die sich die Verfechter der Differenzierung nach Wohnungswerten nun erst recht beklagen.

Die Mietbildung hat sich bei den subventionierten Wohnungen anders vollzogen als in dem zwangsbewirtschafteten Bereich oder bei den freifinanzierten Wohnungen. Das darf jedoch kein Grund sein, vor der allerdings längerfristigen Aufgabe zu kapitulieren, einen einheitlichen Markt zu schaffen. Gerade der subventionierte Wohnungsleubau, der soziale Wohnungsbau und die Förderung der Eigenheime geraten in Schwierigkeiten, wenn nicht der Abstand zwischen Altmieten und Mieten dieser Wohnungen wenigstens verringert wird. Das hat besonders auch der Vorsitzende des Wohnungsausschusses, Abg. Lücke, stark betont.