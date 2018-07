z. m., Ansbach

Die ehemaligen Parteigenossen in Ansbach dürfen hoffen, für die Kleider und Wäschestücke,die sie nach Kriegsende an Ostflüchtlinge und DPs abgeben mußten, wieder entschädigt zu werden, wenn der dafür vorgesehene und erstmals in den Haushaltsplan von 1955/56 aufgenommene Betrag von 10 000 DM, der Ansprüchen dieser Art Rechnung tragen soll, gebilligt wird. Zu dieser Maßnahme hat sich der Stadtrat entschlossen, nachdem der Bundesgerichtshof einem ehemaligen Parteigenossen, der die Stadt Nürnberg verklagt hatte, einen Entschädigungsanspruch zubilligte, und auch in Ansbach weitere Ansprüche geltend gemacht worden waren. Zwar betont die Stadtverwaltung, man werde keine endgültige Entscheidung fällen, ohne die Maßnahmen anderer Städte abgewartet zu haben, doch sei auch zu berücksichtigen, daß die Kleiderabgaben seinerzeit auf Grund eines Ländern gesetzes erfolgten, womit sich die Möglichkeit ergäbe, Forderungen an den Bund oder das Land zu stellen, wenn es zur Auszahlung der Entschädigung käme.