St., Husum

Seit der Holland-Sturmflutkatastrophe sind die Bewohner der deutschen Nordseeküste nicht mehr zur Ruhe gekommen. Der Ruf nach Verstärkung des Deichschutzes für die Marschen wiederholt sich bei jeder öffentlichen Versammlung der Wasser- und Bodenverbände, Deichverbände und anderen Organisationen der bedrohten Gebiete. In Schleswig-Holstein wurden schon etwa 100 km von fast 600 km vorhandener Deichstrecke der Westküste verstärkt und erhöht. Die Wasserwirtschaftsbehörden arbeiten an der Beschaffung wissenschaftlicher Grundlagen für ihre Planungen, in erster Linie für die ausschlaggebende Frage, wie hoch eigentlich maximal eine Sturmflut über die Normal-Mull-Linie steigen könnte. Allerdings scheint eine endgültige Antwort auf diese Grundfrage infolge der Kompliziertheit der zusammenwirkenden Faktoren fürs erste nicht möglich. Lediglich aus statistischem Material über den Sturmflutverlauf der letzten Jahrhunderte läßt sich schließen, daß Sturmfluten durchaus bei Zusammentreffen aller ungünstigen Faktoren (Windstärken, Zugrichtung der Tiefdruckgebiete über der Nordsee, Mond- und Sonnengezeiten usw.) auftreten können, die die „Landesschutzdeiche“ der schleswigholsteinischen Westküste überfluten könnten. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit einer derart schweren Flut mathematisch sehr gering und dürfte bei einem Auftreten in mehreren Jahrhunderten liegen.

Um trotzdem dem Küstengebiet eine gewisse Sicherheit auch bei solchen möglichen schwersten Fluten zu bieten, plant man die Konstruktion von Deichen mitvöllig neuem „Profil“, die zwar die Flut überlaufen lassen, jedoch nicht „brechen“ können, so daßdie schwersten Folgen einer Sturmflut (die z. B. in Holland zur eigentlichen Katastrophe führten) abgewendet werden. Am schwierigsten gestaltet sich der Hochwasserschutz für die Halligen, die unbedeichten kleinen ,Inseln“ Nordfrieslands, deren Bewohner auf ihren Varften, auf kleinen „Inseln“, leben. Die Warften genügen in ihrer Höhe den Anforderungen modernen Sturmflutschutzes ebenfalls nicht mehr. Zwar sind es die Bewohner gewohnt, nach altem „Brauch“ sich auf den Dachboden ihres Hauses zurückzuziehen, wenn der „Blanke Hans“ über die Stubenschwelle leckt. Doch sind diese Ziegel-Rethdachhäuser keineswegs „flutsicher“ gebaut. Daher will man den Halligbewohnern ihre Sicherheit durch Bau eines „Sturmflutbunkers“, eines aus Stahlbeton konstruierten einsturzsicheren Gebäudes mit Zufluchtsräumen neben den eigentlichen Wohnhäusern, garantieren. Ursprünglich stand eine Erhöhung aller Warften um 1,5 bis 2 Meter auf dem Plan. Doch hätte diese Maßnahme etwa drei Millionen DM – fast 10 000 DM pro Kopf jedes Halligbewohners – erfordert und zudem den Neubau aller Halligwohnhäuser verlangt. Doch sollen diese „Fluchthäuser“ das altgewohnte und in der Welt einmalige Landschaftsbild der Halligen nicht zerstören, sondern die Stahlbetonbauten nach außen im Stil der alten Hallighäuser errichtet, mit Holzfensterläden, weißem Anstrich und Rethdach versehen werden.